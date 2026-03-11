Mundo

Los regímenes de China y Corea del Norte amplían su cooperación regional: reanudarán el servicio de trenes tras 6 años suspendido

Beijing y Pionyang volverán a ser destinos finales del transporte internacional de pasajeros. Esta primera etapa no está destinada para turistas sino a estudiantes y empresarios

El dictador norcoreano Kim Jong-un
El dictador norcoreano Kim Jong-un desciende de un tren al llegar a una estación de ferrocarril en Beijing, China, el martes 2 de septiembre de 2025 (AP)

El servicio de tren de pasajeros entre China y Corea del Norte se reanudará este jueves, seis años después de haber sido suspendido en 2020 debido a la pandemia de covid-19.

Según informaron operadores de viajes a la agencia AFP, el restablecimiento del servicio permitirá el viaje de ciudadanos chinos que trabajan o estudian en el país vecino, así como de norcoreanos que trabajan, estudian o visitan familiares fuera del país.

Agentes de venta oficial de boletos en Beijing y en la ciudad fronteriza de Dandong confirmaron la información que sitúa en un nuevo escalón las relaciones entre ambos gobiernos. Inicialmente, la reapertura no incluye a turistas.

“Es estupendo ver la reanudación del servicio internacional de trenes”, señaló Rowan Beard, gerente de viajes de Young Pioneer Tours, una de las agencias especializadas en Corea del Norte. Beard indicó que su empresa podrá vender boletos desde el jueves y anticipó que, aunque en esta etapa el servicio no está pensado para turistas, podría convertirse en una opción adicional de viaje una vez que se reanude el turismo, como alternativa a los vuelos.

Los billetes para el primer tren de pasajeros en 6 años entre las capitales de ambos países se agotaron antes de su salida el 12 de marzo. Los trenes entre Beijing y Pyongyang circularán cuatro veces por semana a partir del jueves, según anunció la autoridad ferroviaria de China. Además, se reanudará el servicio diario de trenes desde Dandong hacia la capital norcoreana.

Una bandera norcoreana ondea en
Una bandera norcoreana ondea en un tren que transportó al líder norcoreano Kim Jong Un, a su llegada a Beijing, China, el 2 de septiembre de 2025 (REUTERS)

La autoridad ferroviaria destacó que la reactivación de estos servicios “promoverá aún más los intercambios entre personas, la cooperación económica y comercial y los intercambios culturales entre China y Corea del Norte”.

Corea del Norte prohibió el ingreso de turistas extranjeros durante la pandemia de COVID-19, pero ha comenzado a flexibilizar esas restricciones y reabrió el país al turismo por primera vez en 2024. Hasta ahora, solo ha permitido la entrada de turistas rusos, a pesar de que los grupos turísticos chinos representaban el 90% de los visitantes antes de la prohibición, una decisión que sorprendió a los observadores dado que China es su principal socio comercial y aliado estratégico.

El trayecto entre Bejing y Pyongyang se realizará mediante dos vagones para pasajeros internacionales acoplados a trenes ya existentes en cada país. El convoy partirá de la estación de Pekín a las 17:26 hora local y, tras pasar por ciudades como Tianjin y Shenyang, llegará a Dandong, donde se conectará con un tren que cruzará la frontera hacia Sinuiju antes de continuar hasta la capital norcoreana, con llegada prevista a las 18:07 del día siguiente.

Kim Jong-un desciende de un
Kim Jong-un desciende de un tren durante una visita a una zona afectada por las inundaciones cerca de la frontera con China, en la provincia de Pyongan del Norte (REUTERS)

En sentido inverso, el tren saldrá de Pyongyang a las 10:26 (hora local) y, tras realizar el mismo recorrido, llegará a la capital china a las 8:40 del día siguiente. Los trámites de inmigración se efectuarán en los puestos fronterizos de Dandong (China) y Sinuiju (Corea del Norte). Los boletos pueden adquirirse en puntos de venta autorizados en varias ciudades chinas y en la estación de Pyongyang.

Por el momento, los boletos para los trenes entre China y Corea del Norte solo podrán adquirirse de manera presencial. En 2023, ya se habían reiniciado los vuelos y trenes entre Corea del Norte y Rusia, en un contexto de mayor acercamiento bilateral tras la invasión rusa a Ucrania.

China sigue siendo el principal socio comercial de Corea del Norte, con una frontera compartida de más de 1.400 kilómetros, en un contexto de sanciones internacionales sobre Pyongyang y creciente cooperación militar con Rusia. El mes pasado, el presidente chino Xi Jinping felicitó a Kim Jong-un por su reelección como secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea, en un gesto que refuerza el vínculo entre ambos países y resalta las “relaciones amistosas” entre Pekín y Pyongyang.

(Con información de AFP y EFE)

