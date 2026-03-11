Mundo

EEUU asegura haber destruido casi toda la capacidad nuclear de Irán durante la ofensiva conjunta con Israel

El enviado de la Casa Blanca en Medio Oriente, Steve Witkoff, señaló que la postura de Teherán durante las conversaciones diplomáticas fue interpretada por Washington como una negativa a alcanzar un acuerdo pacífico

El enviado especial estadounidense para Medio Oriente, Steve Witkoff (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

El enviado especial estadounidense Steve Witkoff afirmó este martes que Estados Unidos ha destruido casi toda la capacidad de enriquecimiento y conversión nuclear de Irán, en el marco de la ofensiva militar conjunta con Israel que se encuentra en su duodécimo día desde su inicio el pasado 28 de febrero. La declaración fue realizada durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNBC, donde Witkoff ofreció detalles sobre la magnitud de los ataques y advirtió sobre la situación actual del programa nuclear iraní.

Según Witkoff, Irán contaba con material suficiente para fabricar once bombas nucleares antes del inicio de los ataques. El funcionario estadounidense precisó que el país centroasiático había acumulado 460 kilogramos de material enriquecido al 60%, una cifra que calificó como alarmante y que, en su opinión, solo tiene sentido en el contexto de un intento por desarrollar armas nucleares. “No hay razón para estar al 60%, ninguna, ninguna razón, a menos que se busque un arma”, afirmó Witkoff, aludiendo a la ausencia de motivos civiles o energéticos para mantener tal nivel de enriquecimiento en condiciones normales.

El funcionario norteamericano defendió de manera enfática la decisión de la Casa Blanca de continuar con la ofensiva militar contra las instalaciones nucleares iraníes apenas veinticuatro horas después de una ronda de negociaciones diplomáticas con las autoridades de Teherán. Witkoff sostuvo que la postura iraní durante las conversaciones, centrada en la defensa del derecho a enriquecer uranio y en mantener reservas que permitirían alcanzar la capacidad para armas nucleares en tan solo una semana o semana y media, fue interpretada por Estados Unidos como una negativa a buscar una solución diplomática real al conflicto.

Imágenes satelitales revelaron los daños en los complejos nucleares de Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel (REUTERS/ARCHIVO)

“Empezar la conversación con la premisa de que tienen derecho a enriquecer, sumada a la de que tienen material de enriquecimiento equivalente a once bombas a una semana o una semana y media de alcanzar la capacidad para armas, y que no iban a darnos diplomáticamente lo que, según ellos, no podríamos conseguir desde el punto de vista militar, fue razón suficiente para que decidiéramos que no estaban allí para negociar deliberadamente una solución diplomática a este conflicto”, expresó Witkoff durante la entrevista.

El funcionario también se refirió a la evolución del conflicto y al futuro inmediato de la ofensiva. Witkoff admitió que no puede anticipar cómo terminará la guerra, pero subrayó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido claro al establecer una línea roja: “Irán no puede tener un arma”. Además, el enviado especial aseguró que los resultados obtenidos hasta el momento superan las previsiones iniciales del gobierno estadounidense y de sus aliados. “Después de siete u ocho días, estamos muy por delante de lo que habíamos previsto en este momento”, declaró Witkoff, haciendo referencia al ritmo y la efectividad de los ataques contra infraestructuras nucleares iraníes.

Estados Unidos consideró que la postura de Irán en las negociaciones evidencia una negativa a resolver el conflicto por la vía diplomática (AP/ARCHIVO)

Witkoff advirtió que las represalias emprendidas por Teherán contra bases e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo podrían tener consecuencias en el equilibrio regional y en los procesos diplomáticos abiertos en la zona. En particular, el enviado especial prevé que este escenario podría impulsar una nueva ampliación de los llamados acuerdos de Abraham, una serie de compromisos para la normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y varios países árabes, mediada por Estados Unidos bajo la primera Administración Trump. En 2020, Emiratos árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos se sumaron a estos acuerdos, que previamente ya contaban con la participación de Jordania y Egipto.

Según el propio Witkoff, la respuesta militar de Irán está teniendo un efecto contrario al que pretendía, uniendo a más países en torno a la iniciativa impulsada por Washington. “Están saliendo de la nada, convocándonos, en múltiples intentos de contactar a países que quieran formar parte de los Acuerdos de Paz de Abraham”, explicó el enviado estadounidense, quien interpretó que el “esfuerzo iraní por aterrorizar la zona” está llevando a que se fortalezcan las alianzas en el lado opuesto a Teherán.

