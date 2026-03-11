De Santa Monica a Southend: los muelles más largos del mundo y qué factores hacen imposible un solo ganador

La historia y el desarrollo de estos puntos de embarque muestran que cada muelle cuenta una historia distinta sobre la interacción entre el ser humano y el mar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El atractivo de los muelles abarca tanto su función práctica como puntos de embarque como su papel en el recreo y el turismo mundial, lo que genera preguntas tales como cuánto mide un muelle y cómo se determina su longitud. De acuerdo con el portal especializado HowStuffWorks, la definición de “muelle más largo del mundo” no es evidente, ya que existen distintos criterios según el uso y la construcción del muelle.

La longitud total de un muelle varía si se mide solo la estructura principal, si se incluyen extensiones secundarias o si se considera su uso —ya sea para actividades comerciales, industriales o de recreo—.

Por ejemplo, algunos registros distinguen entre muelles de madera y de concreto, así como entre estructuras para transporte de mercancías y las dedicadas al ocio. Esta diversidad de criterios hace que el título de “muelle más largo” se dispute y que existan varias categorías para clasificar estas estructuras.

El mundo de los muelles es más complejo de lo que parece, y factores como el turismo, la industria y la arquitectura influyen en los récords y la clasificación de estas imponentes estructuras costeras (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mundo reúne una variedad singular de muelles, que han evolucionado en referencias arquitectónicas y destinos turísticos. Aunque se diferencian en material, propósito y construcción, la longitud es el dato que suele captar el interés de quienes investigan récords y logros de la ingeniería.

En base a los parámetros diferenciados que establece el portal especializado HowStuffWorks —como el material, el propósito y el método de medición—, se puede construir un ranking ordenado de algunos de los muelles más extensos del mundo.

A continuación, se presenta una lista de algunos de los muelles más extensos del mundo. La clasificación surge de una selección representativa basada en los datos reunidos por el portal especializado HowStuffWorks. El orden resulta de considerar longitud, tipo de estructura y uso, desde las enfocadas en el turismo hasta grandes plataformas industriales.

10. Cocoa Beach Pier (Estados Unidos)

El Cocoa Beach Pier de Florida alcanza los 240 metros y es un destino destacado para surf y paseos junto al mar (Cocoa Beach Pier)

Cocoa Beach Pier, ubicado en Florida, alcanza una longitud de 240 m. Este muelle se ha consolidado como destino para surf y paseo, con restaurantes y tiendas a lo largo de su estructura. Aunque es considerable en relación a otros muelles de recreo, sus dimensiones son inferiores a los récords mundiales.

9. Deal Pier (Reino Unido)

Deal Pier, en el sureste de Inglaterra, ofrece 311 metros de extensión ideales para actividades recreativas y pesca (REUTERS/Carlos Jasso)

Con una extensión de 311 m, Deal Pier es uno de los muelles populares del sureste de Inglaterra. Su uso se centra en actividades recreativas y es particularmente visitado por pescadores y turistas que disfrutan de las vistas al mar.

8. Scheveningen Pier (Países Bajos)

Scheveningen Pier sobresale en los Países Bajos como uno de los muelles turísticos más importantes con 382 metros de longitud (Captura de video/YouTube: Stef Walks)

Scheveningen Pier se extiende 382 m sobre el Mar del Norte. Este muelle de Países Bajos se distingue por sus instalaciones de ocio, atracciones y restaurantes, lo que favorece su posición en la industria turística costera del país.

7. Santa Monica Pier (Estados Unidos)

Santa Monica Pier, con 488 metros de recorrido, alberga un icónico parque de diversiones en la costa de California (REUTERS/Lucy Nicholson TPX IMAGES OF THE DAY)

Santa Monica Pier mide aproximadamente 488 m. Ubicado en California, es famoso por su parque de diversiones y su noria, uno de los símbolos costeros más reconocibles de la costa oeste estadounidense.

6. Brighton Palace Pier (Reino Unido)

El Brighton Palace Pier, una de las atracciones más visitadas del Reino Unido, alcanza los 525 metros de longitud (REUTERS/Carlos Jasso)

En la ciudad inglesa de Brighton, el Brighton Palace Pier llega a los 525 m. Este muelle se centra en las actividades recreativas, albergando atracciones, juegos y opciones gastronómicas para miles de turistas cada año.

5. Huntington Beach Pier (Estados Unidos)

Huntington Beach Pier, en California, mide 563 metros y es famoso por sus eventos de surf y sus panorámicas sobre el Océano Pacífico (REUTERS/Lucy Nicholson)

Ubicado en California, el Huntington Beach Pier mide 563 m. Además de ofrecer un paseo sobre el mar, es conocido por albergar eventos de surf y brindar vistas al Océano Pacífico.

4. Navy Pier (Estados Unidos, Chicago)

Navy Pier, en Chicago, se extiende por 1.010 metros a orillas del lago Míchigan y es uno de los principales centros turísticos y recreativos de la ciudad (Captura de video/YouTube: Jesus Lozada)

Navy Pier, en Chicago, a orillas del lago Míchigan, se extiende a lo largo de 1.010 m. Diseñado inicialmente para actividades comerciales y recreativas, hoy representa uno de los centros turísticos principales de la ciudad, con teatros, museos y zonas de entretenimiento.

3. Busselton Jetty (Australia)

Busselton Jetty, en Australia, sobresale como el muelle de madera más largo del hemisferio sur, alcanzando los 1.841 metros y ofreciendo vistas a la bahía de Geographe (Captura de video / YouTube: Destination WA)

El Busselton Jetty, en Australia Occidental, alcanza los 1.841 m y se considera el muelle de madera más largo del hemisferio sur. Su estructura sobresale en la bahía de Geographe y permite recorrer el mar a pie, además de alojar un observatorio submarino.

2. Southend Pier (Reino Unido, Essex)

El Southend Pier incorpora un tren operativo sobre sus 2.158 metros, facilitando el traslado de visitantes de un extremo al otro del muelle (REUTERS/Peter Nicholls)

En la costa de Essex, Southend Pier mantiene la distinción de ser el muelle de recreo más largo del mundo, con un total de 2.158 m de extensión. Su longitud permite la operación de un tren para trasladar visitantes a lo largo del muelle.

1. Progreso Pier (México, Yucatán)

El Progreso Pier, en Yucatán, México, es el muelle más largo del mundo con 6.500 metros y un rol clave en el comercio marítimo nacional (Captura de video / YouTube: MAXICO MEXICO)

El Progreso Pier, en el estado de Yucatán, es la estructura portuaria más extensa a nivel mundial, con una longitud de 6.500 m. Este muelle industrial sobresale por su tamaño y su función esencial en el comercio marítimo de México. Su diseño permite el atraque de grandes embarcaciones fuera de la zona costera, motivo por el cual ostenta el récord absoluto internacional en la categoría.

El listado evidencia que la longitud de un muelle no solo responde a su función original, sino también a las condiciones geográficas, el desarrollo tecnológico y el papel que desempeña en la comunidad local.

Desde plataformas dedicadas al ocio hasta estructuras industriales colosales, cada muelle refleja una manera distinta de interactuar con el mar y aprovechar el espacio costero según las necesidades de cada región.