La reunión del G7 de ministros de Energía abordará el uso de las reservas estratégicas de petróleo

El encuentro está previsto para este martes y tiene como objetivo principal moderar los costos del combustible y garantizar la estabilidad en los países miembros

El G7 de Energía analiza
El G7 de Energía analiza la liberación de reservas estratégicas de petróleo para frenar el alza en los precios de las gasolineras. REUTERS/Issei Kato

La reunión del G7 de ministros de Energía abordará este martes las reservas estratégicas de petróleo, anunció la titular del ramo francesa y portavoz del Gobierno de Francia, Maud Bregeon, cuyo país ejerce la presidencia de turno del club de los países más ricos.

Francia quiere volver a discutir con las grandes potencias económicas una posible liberación de reservas estratégicas de petróleo para reducir los precios en las gasolineras, según la ministra.

“Nuestra responsabilidad es hacer todo lo posible para reducir los precios (...) Eso es lo que propondremos esta tarde con (el ministro de Economía) Roland Lescure en el marco de la reunión del G7 sobre Energía para avanzar en la liberación de las reservas de petróleo”, declaró Bregeon a la televisión France 2.

Esta reunión extraordinaria de ministros de Energía sigue a la celebrada la víspera con titulares de Finanzas, que presidió Lescure y que terminó con la disposición de sus participantes a adoptar “todas las medidas necesarias” para estabilizar los mercados de hidrocarburos, incluida la posibilidad de recurrir a las reservas estratégicas.

Desde el comienzo del conflicto
Desde el comienzo del conflicto en Medio Oriente el precio del petróleo subió.

Al anunciar ayer la reunión de hoy, el presidente francés, Emmanuel Macron, señaló la voluntad de su país de trabajar “en temas energéticos, que son extremadamente importantes, y en temas económicos” para “lograr una estrecha coordinación en el G7”.

Esta reunión se celebrará al margen de la reunión de alto nivel sobre energía nuclear de uso civil organizada este martes en París por Francia y la Agencia Internacional de la Energía, aunque las autoridades francesas no han precisado si será presencial, por videoconferencia, como el G7 de Finanzas celebrado este lunes, o híbrida.

La llamada cumbre sobre la energía nuclear de uso civil, que sigue a la primera celebrada el año pasado en Bruselas, se celebra en un momento de crisis energética por la guerra en Oriente Medio y justo cuando se cumplen 15 años del desastre nuclear de Fukushima (Japón).

Fuentes de la presidencia francesa destacaron que esta cita servirá para reivindicar la energía nuclear civil como una fuente válida para “descarbonizar” la economía y para dotar de soberanía energética a Europa.

Mapa del Estrecho de Ormúz.
Francia busca ampliar la alianza europea en favor de la energía nuclear para usos civiles, actualmente con 16 miembros de la UE, en una reunión de alto nivel que se celebra el 10 de marzo en París, informaron fuentes del Elíseo.

Suba del precio

La interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz, canal por el que transita cerca del 20% del petróleo y gas a nivel mundial, ha provocado notables alteraciones en los precios internacionales de las materias primas energéticas y agudizado la incertidumbre en los mercados bursátiles.

De acuerdo con la información publicada por el medio de referencia, el estrecho permanece como una vía esencial para las exportaciones energéticas de Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irán, sin alternativas logísticas de relevancia.

Este cuello de botella estratégico intensificó su protagonismo tras el reciente ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, según consignó la fuente, lo que situó nuevamente la posibilidad del cierre de Ormuz en el centro del debate económico internacional y encendió las alarmas sobre las repercusiones que una interrupción prolongada podría acarrear en el abastecimiento global de recursos energéticos.

(con información de EFE)

