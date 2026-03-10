Mundo

Israel confirmó que eliminó a Hasán Salamé, comandante de Hezbollah, en un ataque aéreo en el sur del Líbano

Las autoridades libanesas reportaron al menos 394 muertos y más de 112.000 desplazados a causa de los bombardeos

El ejército de Israel confirmó la muerte de Hasán Salamé, comandante de Hezbollah, en un ataque de precisión en el sur del Líbano (Europa Press)

El ejército de Israel informó la muerte de Hasán Salamé, identificado como alto responsable del Hezbollah, tras un ataque en la localidad de Juaya, al sur de Líbano, durante la noche del domingo.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) precisaron que la operación fue un ataque dirigido contra quien consideran comandante de la unidad Nasser, una de las divisiones regionales más relevantes de la estructura de Hezbollah en esa zona.

A Salamé se le atribuye una extensa trayectoria y su implicación directa en actividades militares en el sector de Al Jiam, en la gobernación de Nabatiyé.

Las Fuerzas de Defensa de Israel realizaron bombardeos sobre infraestructuras de Hezbollah y objetivos iraníes en la frontera libanesa (Europa Press)

La actividad militar se extendió también a la capital libanesa. Durante la mañana del lunes, las FDI informaron que la Fuerza Aérea lanzó ataques contra infraestructuras de Hezbollah en los suburbios del sur de Beirut, zona considerada un bastión de la organización respaldada por Irán.

Un corresponsal de la agencia AFP reportó explosiones y columnas de humo en el sector, y fuentes militares israelíes señalaron que los residentes recibieron órdenes de evacuación antes de los bombardeos.

La Fuerza Aérea de Israel lanzó ataques contra suburbios del sur de Beirut, considerados bastión de Hezbollah (Reuters)

En paralelo, el grupo Hezbollah reconoció que sus combatientes enfrentaron a fuerzas israelíes que llegaron en helicóptero al este de Líbano, cerca de la frontera con Siria.

La organización informó sobre la infiltración de aproximadamente 15 helicópteros enemigos israelíes y respondió con armamento adecuado. Hezbollah reiteró su alineamiento con el liderazgo iraní tras la muerte de Alí Khameneí, exlíder supremo de Irán, durante la primera fase de la ofensiva israelí-estadounidense sobre Teherán.

Alí Khameneí, líder supremo de Irán, murió durante la primera fase de la ofensiva israelí-estadounidense sobre Teherán (Reuters)

En ese contexto, manifestó fidelidad al nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, y prometió mantener la estrategia definida por el dirigente fallecido.

Mojtaba Khamenei fue reconocido como nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de su padre, Alí Khameneí (Reuters)

Por su parte, el Ministerio de Salud Pública de Líbano informó que al menos 394 personas murieron como consecuencia de los ataques israelíes en el territorio libanés, incluyendo 83 menores de edad.

Además, los bombardeos provocaron el desplazamiento de unas 112.000 personas hacia albergues oficiales, aunque las estimaciones sugieren que el número total de desplazados podría superar las 200.000 personas.

Esta ofensiva desarrolla en paralelo a una escalada regional marcada por el lanzamiento de misiles balísticos iraníes equipados con bombas de racimo contra territorio israelí.

Un muerto y dos heridos en el centro de Israel tras el impacto de una bomba de racimo iraní

Según las Fuerzas de Defensa de Israel, cerca del 50% de estos misiles contenían submuniciones explosivas capaces de dispersarse en áreas de hasta 10 kilómetros, lo que incrementa el riesgo para la población civil y la infraestructura crítica.

Funcionarios del Comando del Frente Interno de las FDI advirtieron que, si bien las defensas aéreas han logrado algunas interceptaciones, los ataques han afectado tanto zonas residenciales como instalaciones estratégicas.

En Yehud, dos trabajadores, Rostam Golumov y Amid Mortozov, murieron tras el impacto de una bomba de racimo mientras se encontraban en una obra en construcción y no alcanzaron un refugio.

Dos trabajadores murieron en Yehud por el impacto directo de una bomba de racimo iraní (Captura de video)

La utilización de este tipo de armamento, replicando tácticas vistas en Ucrania, profundiza la gravedad del conflicto y la crisis humanitaria en la región.

