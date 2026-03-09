Construyó su casa con forma de inodoro y hoy es un museo que atrae a miles de turistas

El museo Haewoojae de Suwon destaca como punto turístico por su innovadora arquitectura en forma de inodoro gigante (Captura/YouTube)

La ciudad de Suwon, en Corea del Sur, alberga una de las construcciones más particulares del mundo: Haewoojae, la casa que se terminó convirtiendo en un inodoro gigante y que hoy es una reconocida atracción turística.

Este edificio, lejos de ser solo una excentricidad arquitectónica, existe gracias a la visión de un líder local decidido a transformar la percepción y el acceso a los baños públicos. El proyecto se desarrolló con el soporte de la Asociación Mundial del Inodoro y tuvo un rol clave el exalcalde Sim Jae-duck, conocido en toda la provincia de Gyeonggi.

Haewoojae fue concebida por Sim Jae-duck, exalcalde de Suwon y figura activa en la promoción del saneamiento público en Corea del Sur. En 2007, Sim decidió demoler su hogar de tres décadas para construir una residencia con la forma exacta de un inodoro, celebrando la fundación de la Asociación Mundial del Inodoro. Con una superficie de 419 m² (metros cuadrados) distribuidos en dos plantas, el edificio combina acero, hormigón y vidrio, y se distingue por su techo blanco y ovalado que reproduce el perfil de un sanitario visto desde el aire.

Según datos recabados por la prensa local y la agencia surcoreana Yonhap News, el nombre Haewoojae significa “un lugar donde uno puede resolver sus preocupaciones”, evocando la tradición de los baños en templos budistas.

Desde su apertura al público en 2010, Haewoojae ha recibido a miles de visitantes cada año y se ha convertido en uno de los puntos turísticos más fotografiados de Suwon. La entrada es gratuita y el museo ofrece recorridos tanto por la estructura principal como por un parque temático anexo, donde se exhiben retretes históricos y esculturas que destacan el papel de la sanidad en la historia de la humanidad. De acuerdo con la Organización de Turismo de Corea, la casa figura en el Libro Guinness de los Récords como la estructura más grande del mundo con forma de inodoro.

El significado de Haewoojae, traducido como 'un lugar donde uno puede resolver sus preocupaciones', aporta una perspectiva cultural al tema de los baños públicos (Captura/YouTube)

El origen de Haewoojae y el compromiso con la higiene pública

La motivación detrás de Haewoojae surge de la experiencia personal y el compromiso cívico de Sim Jae-duck, quien durante su gestión como alcalde promovió reformas para mejorar los baños públicos tanto en Suwon como en otras ciudades del país. Sim, apodado “Mr. Toilet” por los medios surcoreanos, fue también el fundador de la Asociación Mundial del Inodoro, organización que promueve el acceso universal al saneamiento básico y que actualmente cuenta con más de 19 países miembros, un dato proporcionado por la propia asociación y verificado por fuentes periodísticas locales.

En diálogo con The Korea Herald, Sim puntualizó una de sus convicciones: “Un baño limpio es la puerta de entrada a la dignidad humana”. Su enfoque pragmático lo llevó a construir una casa que, además de funcionar como residencia, sería un espacio para fomentar el conocimiento ciudadano. El baño principal de la vivienda, ubicado en el centro de la estructura, incorpora tecnología de vidrio inteligente: un sensor detecta la presencia y oscurece el vidrio, mientras suena música clásica, garantizando privacidad y confort.

Transformación en museo y experiencia educativa

Tras el fallecimiento de Sim Jae-duck en 2009, su familia donó la propiedad a la ciudad de Suwon, que la transformó en el primer museo del mundo dedicado al inodoro y la cultura sanitaria. El parque temático que rodea Haewoojae alberga desde antiguos retretes coreanos de la era de los Tres Reinos hasta instalaciones interactivas para niños. De acuerdo con la Oficina de Educación de Gyeonggi, los niños aprenden sobre el ciclo del agua y la salud pública a través de actividades participativas.

El museo cuenta con el aval de organizaciones internacionales como UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que han documentado su aporte a la concientización sobre higiene y acceso al agua potable. El lugar es visitado por docentes, investigadores y turistas interesados en la evolución histórica del saneamiento en Asia Oriental.

Organizaciones como UNICEF y la OMS avalan el valor educativo de Haewoojae para la concientización sobre higiene y agua potable en Asia Oriental (Captura/YouTube)

Legado, cifras y actividades actuales

La historia y el legado de Haewoojae se consolidan especialmente a partir de su impacto en la provincia. Según el portal de estadísticas alemán Statista, el museo recibe en promedio 50 mil visitantes anuales. Este flujo lo posiciona entre los sitios turísticos más concurridos de Gyeonggi (donde residen más de trece millones de personas) y destaca la presencia de Haewoojae en los itinerarios de turismo académico y familiar.

Además de su función museística, Haewoojae es escenario de eventos como exposiciones temporales, charlas sobre salud y campañas internacionales sobre sostenibilidad y acceso al agua. La fusión de componentes históricos y técnicos en Haewoojae permite a visitantes infantiles y adultos reconocer la evolución del baño —desde sistemas tradicionales hasta equipamiento moderno— y reflexionar sobre la importancia del saneamiento en la salud pública, en línea con el compromiso inicial de Sim Jae-duck y la Asociación Mundial del Inodoro.