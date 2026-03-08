Una explosión cerca a la embajada de EEUU en Oslo: investigan si está relacionada al conflicto en Medio Oriente

La policía de Oslo, capital de Noruega, desplegó un amplio operativo en los alrededores de la embajada de Estados Unidos tras una fuerte explosión registrada alrededor de la 1:00 de la madrugada (hora local) en la zona de Huseby. Las autoridades mantienen diálogo con la sede diplomática y no se han reportado heridos.

“Por el momento no hay información sobre qué ocurrió exactamente ni quiénes podrían estar involucrados”, indicó Per-Ivar Iversen, portavoz del distrito policial de Oslo.

Vecinos de la zona relataron a medios locales que escucharon un estallido que hizo temblar las viviendas y observaron una capa de humo cubriendo el área donde se ubica la embajada. Uno de los residentes señaló: “Estaba viendo la televisión cuando se oyó un estruendo y toda la casa tembló”.

Otro vecino comentó: “Estaba durmiendo y me despertó la explosión. Fue muy potente. También vimos una densa humareda saliendo de la embajada”.

Tras el incidente, al menos cinco o diez patrullas policiales llegaron al lugar y un helicóptero sobrevoló la zona. Tres dotaciones de bomberos y una ambulancia también participaron del operativo. Los testigos informaron que la policía instaló un control de ruta a unos 700 metros de la embajada.

Reportan una explosión cerca de la embajada de Estados Unidos en Oslo (Créditos: @Osint613)

“La policía iluminó la entrada de la oficina de visas y la caseta de vigilancia. Al parecer, son de algún tipo de escuadrón antibombas, con cascos y chalecos”, sostuvo una periodista del medio local Dagbladet.

El comandante del operativo en el lugar, Mikael Dellemyr, confirmó a las 2:30 de la madrugada del domingo que se produjo una explosión en la entrada consular de la embajada de Estados Unidos en Oslo. Según el reporte inicial, la sede diplomática solo sufrió daños menores.

Sobre el origen del estallido, Dellemyr indicó que las autoridades tienen una idea de lo que pudo haberlo causado, aunque prefirieron no divulgar detalles en esta etapa de la investigación. “Tenemos una idea de qué lo causó, pero no queremos revelarlo ahora”, señaló.

A la sede diplomática acudió el escuadrón antibombas de la policía y técnicos forenses realizando las investigaciones correspondientes.

Las embajadas de Estados Unidos en Medio Oriente se encuentran en alerta máxima a raíz de las operaciones militares estadounidenses en Irán, y varias de ellas han sido blanco de ataques en respuesta a acciones de Teherán contra objetivos industriales y diplomáticos.

En el caso de Oslo, la policía noruega señaló que no existen indicios de que el incidente ocurrido cerca de la embajada estadounidense esté vinculado con el conflicto regional.

Semanas atrás, el portavoz militar Brynjar Stordal informó que parte de los efectivos noruegos desplegados en Medio Oriente resaron a Noruega, mientras que otros fueron reubicados en diferentes puntos de la región. La medida respondió al aumento de la tensión en torno a Irán, en el contexto previo al conflicto desatado tras la ofensiva conjunto de Estados Unidos e Israel.

Cazas F-16 de la Fuerza Aérea Noruega patrullan sobre el Báltico durante una misión de policía aérea de la OTAN (REUTERS/Ints Kalnins/Archivo)

Las Fuerzas Armadas de Noruega comunicaron que la reubicación afectó sólo a una parte de los cerca de 60 soldados noruegos presentes en la región. Stordal aclaró que “no todos” los efectivos están siendo trasladados y que la decisión responde específicamente a la situación generada. No se detallaron cifras exactas sobre el número de militares replegados ni los destinos alternativos, aunque se confirmó que algunos regresaron al país europeo y otros permanecen en ubicaciones alternativas.

La decisión noruega coincidió con el anuncio de Alemania sobre la retirada temporal de parte de su personal apostado en Erbil, capital del Kurdistán iraquí. Según un portavoz del Ministerio de Defensa alemán, la medida es una “precaución” acordada con los aliados multinacionales por la tensión previa a la guerra en Medio Oriente.