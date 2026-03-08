Teherán amaneció bajo una densa nube de humo tras los ataques de EEUU e Israel contra depósitos petroleros

Teherán amaneció bajo una densa nube de humo

Teherán despertó bajo una densa nube de humo que oscureció el amanecer tras los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra instalaciones petroleras en la capital iraní y sus alrededores. De acuerdo con Irna, la agencia oficial de noticias iraní, la ciudad permaneció cubierta por nubes negras que bloquearon la luz solar, generando una atmósfera opresiva y afectando la visibilidad desde las primeras horas del día.

La Media Luna Roja de Irán advirtió sobre la posibilidad de lluvias tóxicas en las próximas horas, consecuencia de la generación de grandes volúmenes de combustible en los depósitos impactados. Según la entidad humanitaria, la exposición a la lluvia contaminada podría provocar quemaduras químicas en la piel y daños pulmonares. En un comunicado citado por Irna, la organización recomendó a la población evitar el contacto con el agua de lluvia y, en caso de exposición, enjuagar la piel con agua fría corriente.

Teherán amaneció bajo una densa nube de humo (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

El impacto ambiental y sanitario de los ataques ha generado inquietud entre los habitantes de Teherán. La sombra densa que cubre la ciudad y el riesgo de precipitación tóxica mantienen en alerta a los servicios de emergencia y a las autoridades sanitarias, que monitorean la calidad del aire y el agua. Los daños a la infraestructura petrolera y la interrupción del suministro de combustible añaden presión sobre el normal funcionamiento de la capital.

La situación se desarrolla mientras equipos de bomberos y personal especializado continúan con las tareas de enfriamiento y evaluación de daños en las instalaciones atacadas. Las autoridades iraníes no han reportado víctimas mortales hasta el momento, pero mantienen el estado de emergencia ante posibles complicaciones derivadas de la contaminación ambiental.

Por su parte, el gobernador de Teherán, Mohammad Sadegh Motamedian, confirmó que la distribución de combustible se encuentra “interrumpida temporalmente” a raíz de los daños en la red de suministro. Según informó Irna, los ataques de la noche anterior alcanzaron depósitos petroleros clave, lo que provocó cortes en el abastecimiento de gasolina en la capital y zonas aledañas. Motamedian precisó que los equipos de emergencia trabajan para restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.

Las operaciones aéreas de Estados Unidos e Israel incluyeron cinco objetivos, según detalló a la televisión pública el presidente ejecutivo de la Compañía Nacional de Distribución de Productos Petroleros de Irán, Keramat Veyskarami. El directivo especificó que “cuatro depósitos de petróleo y un centro de transporte de productos petroleros, en Teherán y en la provincia de Alborz, fueron atacados por aviones enemigos”. De acuerdo con la información difundida por Irna, las cinco instalaciones resultaron dañadas aunque “el fuego estaba bajo control” al cierre de la madrugada.