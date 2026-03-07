Estados Unidos e Israel atacaron un depósito de petróleo en Teherán

EEUU e Israel lanzan fuertes ataques contra el régimen iraní (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra un depósito de petróleo en el sur de Teherán el sábado, según informaron medios estatales iraníes, en lo que constituye el primer ataque reportado contra la infraestructura petrolera de la república islámica.

Según la agencia de noticias ILNA, el depósito se encuentra en una zona próxima a una refinería clave, aunque las instalaciones de la refinería no sufrieron daños durante los ataques militares.

El Canal 14 reportó que aviones israelíes están atacando unos 30 grandes tanques de almacenamiento de petróleo. Tras los bombardeos, se registraron incendios de gran magnitud en las instalaciones de la planta.

Las autoridades locales informaron que equipos de emergencia y bomberos se desplazaron rápidamente al lugar para intentar controlar el fuego y evaluar los daños causados por el ataque.