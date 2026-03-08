Mundo

Con las negociaciones estancadas, Rusia aumenta los ataques masivos contra Ucrania: en una semana lanzó miles de drones y bombas aéreas

En la última semana, el presidente Volodímir Zelensky reportó el empleo masivo de drones y misiles, afectando servicios esenciales y residencias, y resaltó la urgencia de recursos adicionales para reforzar la defensa antiaérea del país

Rusia lanzó en la última semana 1.750 drones de ataque, 1.530 bombas aéreas guiadas y 39 misiles. REUTERS/Alina Smutko/File Photo

Rusia lanzó en la última semana casi 1.750 drones de ataque, 1.530 bombas aéreas guiadas y 39 misiles contra territorio ucraniano, denunció este domingo el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, quien subrayó la necesidad de más protección para el país invadido.

“Durante la última semana, Rusia atacó nuestro país miles de veces. El enemigo utilizó contra nuestro pueblo casi 1.750 drones de ataque, 1.530 bombas aéreas guiadas y 39 misiles. Los ataques afectaron a la infraestructura civil: el suministro energético y las viviendas. Nuestros soldados logran neutralizar la mayoría de los objetivos”, escribió Zelensky en un mensaje en Telegram.

No obstante, hace falta más protección y es necesaria todos los días, añadió, y se refirió, sobre todo, a misiles de defensa aérea, “por lo que las contribuciones y los suministros en el marco del programa PURL son claves”, subrayó, al tiempo que agradeció a todos los socios que siguen prestando ayuda a Ucrania.

“Es necesario seguir reforzando las sanciones contra Rusia y sus aliados. Hay que bloquear todo lo que ayude a la Federación Rusa a financiar y continuar esta guerra”, agregó, y avanzó que este mismo domingo se celebrarán conversaciones con los socios europeos sobre cada uno de estos elementos.

Rescatistas llevan una bolsa con el cuerpo de una persona encontrada bajo los escombros de un edificio de apartamentos que fue alcanzado durante los ataques con misiles rusos durante la noche, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Járkov, Ucrania, el 7 de marzo de 2026. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

En tanto, la Fuerza Aérea ucraniana informó en un comunicado que Rusia lanzó desde las 19.00 horas del sábado y durante la noche dos misiles balísticos Iskander M desde las regiones rusas de Rostov y Vorónezh, así como 117 drones de ataque Shahed, Gerbera, Italmas y de otros tipos desde las direcciones rusas de Briansk, Kursk, Oriol, Primorsko-Ajtarsk y Mílerovo y desde Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea anexionada por Rusia en 2014.

Alrededor de 70 de los drones eran Shahed, agrega el balance diario de la Fuerza Aérea en Telegram.

Hasta las 09.00 del domingo, la defensa antiaérea derribó o neutralizó 98 drones de ataque en el norte, sur y este del país, mientras en once localizaciones se registraron impactos de dos misiles balísticos y 19 vehículos aéreos no tripulados.

Nuevos ataques

El alcalde de Járkov, Igor Terekhov, informó que cinco personas murieron y 10 resultaron heridas, incluidos dos niños de seis y once años, así como una chica de 17 años.

Artilleros de la 44.a Brigada de Artillería Separada, llamada así por Hetman Danylo Apostol, de las Fuerzas Armadas de Ucrania, disparan un obús M777 hacia el ejército ruso, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania. REUTERS/Stringer

En Dnipropetrovsk, el jefe de la administración regional, Oleksandr Ganzha, dijo que una persona había muerto y otra herida en un ataque ruso en el distrito de Nikopol.

Ganzha dijo que el ejército ruso atacó la zona unas 20 veces usando drones, artillería y cohetes.

En Zaporiyia, en el sur de Ucrania, un ataque con dron ruso hirió a un bebé, dijo el jefe de la administración regional, Iván Fedorov.

En Chuguiv, en la región de Járkov, la alcaldesa Halyna Minayeva dijo que dos personas resultaron heridas en un ataque con dron contra una casa en el centro de la ciudad.

La residente local Galina Garmatiy, de 80 años, se encuentra junto a una pantalla que transmite un canal de televisión estatal ruso en el sótano de un edificio utilizado como refugio temporal mientras los voluntarios llegan al asentamiento de Velyka Novosilka (Velikaya Novosyolovka) para distribuir ayuda humanitaria en medio del conflicto militar entre Rusia y Ucrania en la región de Donetsk, un área de Ucrania controlada por Rusia, el 7 de marzo de 2026. REUTERS/Alexander Ermochenko

Durante la noche se activó una alerta de ataque aéreo en toda Ucrania debido a las incursiones rusas.

La fuerza aérea polaca informó en X que había desplegado aviones militares para proteger su espacio aéreo en las regiones fronterizas con Ucrania, como suele hacer en caso de ataques rusos a gran escala.

(con información de EFE y AFP)

