Trump no descartó un posible envío de tropas a Irán para controlar las reservas de uranio enriquecido del régimen

Donald Trump calificó de “rendición” la propuesta iraní para reducir tensiones en Medio Oriente y descartó negociar con Teherán (Reuters)

Donald Trump no descartó este sábado un posible envío de tropas a Irán para controlar las reservas de uranio enriquecido del país.

“Quizá en algún momento lo hagamos. Sería fantástico”, dijo el mandatario republicano cuando le preguntaron sobre esta posibilidad durante una charla con periodistas a bordo del Air Force One.

La Casa Blanca sostiene que el régimen de Teherán había acumulado reservas de uranio enriquecido tales que estaba muy cerca de poder fabricar una bomba atómica. En esa línea se pronunció durante una entrevista con Infobae el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, quien afirmó que “Irán acumuló una cantidad exorbitante de uranio con una pureza muy parecida a la necesaria para un arma nuclear”.

Por su parte, durante su charla con la prensa norteamericana, Trump también calificó como una “rendición” la propuesta del mandatario iraní, Masud Pezeshkian, dirigida a los países vecinos para reducir las tensiones en la región.

Durante declaraciones a la prensa en el avión presidencial, Trump afirmó que la iniciativa iraní equivale a una derrota y la consideró una victoria tanto para Washington como para sus aliados en Medio Oriente. Además, sostuvo que las autoridades iraníes han comenzado a disculparse con los países de la región y expresó que, a su parecer, Irán ya no atacará a estos estados.

También aseguró que el régimen iraní busca alcanzar un acuerdo, aunque enfatizó que la administración estadounidense no está interesada en negociar. Trump agregó que el conflicto continuará mientras sea necesario y aseguró que las fuerzas armadas iraníes han quedado prácticamente desmanteladas.

La mayoría de las víctimas del ataque a la escuela Shajareh Tayyebeh eran niñas que asistían a clases (Reuters)

Por otro lado, el mandatario responsabilizó de forma directa a Irán por el ataque contra una escuela de niñas en el sur del país persa, que dejó casi 180 muertos en el inicio de los bombardeos conjuntos de Washington e Israel en territorio iraní.

Desde el avión presidencial Air Force One, Trump declaró ante la prensa: “Basado en lo que he visto, eso lo hizo Irán”, aunque reconoció que su gobierno aún investiga los hechos.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, acompañó al mandatario e indicó que Estados Unidos todavía analiza la información, pero Trump insistió en señalar a Irán como responsable, enfatizando su convicción en la autoría iraní.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, acompañó a Trump durante las declaraciones sobre el ataque en Irán (Reuters)

El ataque a la escuela Shajareh Tayyebeh en Minab, dejó al menos 96 heridos. La mayoría de las víctimas eran niñas que asistían a clases. Imágenes y videos muestran a habitantes y rescatistas removiendo escombros entre gritos, mientras recuperan pertenencias escolares de las víctimas.

Por su parte, la activista y premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, se refirió a la tragedia afirmando: “Eran niñas que iban a la escuela a aprender, con esperanzas y sueños para el futuro. Hoy, sus vidas fueron brutalmente truncadas”.

La versión de Trump se conoció poco después de que el mandatario recibiera en Miami los cuerpos de seis soldados estadounidenses fallecidos en Kuwait por un ataque con dron, las primeras bajas estadounidenses reconocidas oficialmente desde el inicio de la ofensiva.

El bombardeo a la escuela dejó casi 180 muertos y 96 heridos, en su mayoría niñas (Reuters)

Durante el acto, el presidente reiteró su decisión de mantener “al mínimo” las muertes de efectivos nacionales en la guerra contra Irán e informó sobre la destrucción de 42 buques, sistemas de telecomunicaciones y unidades de la fuerza aérea iraní por parte de las fuerzas estadounidenses.

Por su parte, Irán calificó el ataque al colegio de primaria como un “acto bárbaro” y responsabilizó a Israel por el bombardeo.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump rechazó este sábado el respaldo de Reino Unido en el contexto de la actual confrontación con Irán, argumentando que no lo necesitan y que ya han ganado la guerra.

Seis soldados estadounidenses murieron en Kuwait tras un ataque con dron (Reuters)

“Reino Unido, que una vez fue un gran aliado, quizás el más grande de todos, finalmente está pensando en serio enviar dos portaaeronaves a Oriente Próximo”, afirmó.

El mandatario se dirigió al primer ministro, Keir Starmer, y añadió: “Ya no los necesitamos, pero lo recordaremos. ¡No necesitamos a gente que se une a las guerras después de que ya las hemos ganado!”.

Trump sostuvo que la administración estadounidense considera innecesario el apoyo militar británico, dado que, según su postura, el conflicto con Irán ya ha sido resuelto en favor de Estados Unidos. La declaración fue emitida tras reportes sobre la posible movilización de portaaeronaves británicos hacia la región.

(Con información de Europa Press)