Mundo

El Ejército israelí completó una ofensiva con 80 aviones de combate contra infraestructura militar y búnkeres en Irán

Una serie de bombardeos coordinados atacó instalaciones estratégicas cerca de Teherán y otras regiones centrales en una acción que involucró un número significativo de aeronaves y apoyo de inteligencia

Guardar
Un caza F-35 de la
Un caza F-35 de la Fuerza Aérea israelí (REUTERS/Amir Cohen)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)completaron una nuevo ataque contra infraestructura militar del régimen iraní en Teherán y otras regiones del centro de Irán. Más de 80 aviones de combate, bajo la coordinación de la Dirección de Inteligencia israelí, participaron en la operación, lanzando unas 230 municiones sobre objetivos militares clave.

Entre los blancos atacados se encuentra la Universidad Militar Central de la Guardia Revolucionaria (Imán Husein), utilizada como recurso de emergencia y centro de concentración para el ejército ideológico iraní en el marco de la Operación “Am Kalavi” de 2025. Según fuentes militares, la universidad cumple funciones logísticas tanto en situaciones cotidianas como en emergencias.

Las FDI informaron que también se alcanzó un almacén de la unidad de misiles, que incluye búnkeres e infraestructura de lanzamiento orientados hacia Israel, y un sitio subterráneo destinado al almacenamiento y fabricación de misiles balísticos, donde operaban cientos de soldados iraníes. El lugar contaba con búnkeres y cuarteles militares para personal del régimen.

Adicionalmente, se atacaron sitios de lanzamiento de misiles identificados en diversas zonas del oeste y centro de Irán, con el objetivo de reducir la capacidad de disparo contra territorio israelí. El operativo formó parte de un esfuerzo sostenido para debilitar tanto las capacidades ofensivas como defensivas del régimen iraní, así como para afectar su infraestructura de producción de misiles balísticos, señaló el comunicado emitido por el Ejército de Israel vía X.

Aviones de combate israelíes F-16
Aviones de combate israelíes F-16 en una pista de una base aérea en el sur de Israel (REUTERS/Ronen Zvulun/Archivo)

La campaña de bombardeos lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero desencadenó represalias iraníes contra aliados estadounidenses en toda la región. El presidente Donald Trump afirmó el viernes que solo una rendición “incondicional” de Irán pondrá fin al conflicto.

En la madrugada del sábado, se activaron alertas de ataques aéreos y se registraron explosiones en Jerusalén, así como en ciudades del Golfo como Dubái, Manama y áreas cercanas a Riad, donde Arabia Saudita interceptó un misil balístico dirigido a una base aérea con presencia de tropas estadounidenses.

La escalada del conflicto ha tenido repercusiones en Líbano, Chipre, Turquía, Azerbaiyán y alcanzó incluso Sri Lanka, donde fuerzas estadounidenses hundieron un buque de guerra iraní con un torpedo.

El presidente ruso, Vladimir Putin, expresó el viernes su apoyo a un alto el fuego “inmediato” en Irán durante una conversación telefónica con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, según informó el Kremlin.

El presidente ruso, Vladimir Putin,
El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, asisten a una reunión en Ashgabat, Turkmenistán, el 12 de diciembre de 2025 (REUTERS)

En contraposicón, Trump rechazó cualquier posibilidad de diálogo con Teherán y reiteró en Truth Social que “no habrá acuerdo con Irán excepto la rendición incondicional”. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que cuando el presidente considere que el régimen iraní ya no representa una amenaza para Estados Unidos y se logren los objetivos de la operación, “Irán estará esencialmente en una posición de rendición incondicional, ya sea que lo digan ellos mismos o no”.

El mandatario republicano prometió que Estados Unidos ayudaría a reconstruir la economía iraní si Teherán designa a un sucesor “aceptable” para el fallecido líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, abatido el fin de semana anterior.

A si vez, funcionarios estadounidenses han intentado aclarar las dudas sobre la disponibilidad de municiones de defensa aérea y otros arsenales, mientras el Comando Central de Estados Unidos reportó que más de 3.000 objetivos iraníes fueron atacados durante la última semana.

Temas Relacionados

Guerra en Medio Oriente

Últimas Noticias

Cómo Israel eliminó al ayatollah Ali Khamenei con un misil lanzado desde el espacio

El operativo militar conjunto se llevó a cabo con una maniobra de alta precisión, combinando inteligencia, tecnología avanzada y una estrategia de engaño sostenida durante años

Cómo Israel eliminó al ayatollah

Cómo es la primera ruta roja del mundo y para qué sirve

En el corazón de la India, una innovadora carretera de color intenso marca un cambio en la protección de animales, implementando tecnología, pasos subterráneos y señalización especial para disminuir la mortalidad de especies vulnerables

Cómo es la primera ruta

EN VIVO: Más de 80 aviones de combate de Israel alcanzaron infraestructura militar clave del régimen iraní en Tehéran

La universidad de los CGRI, almacenes de misiles balísticos, estructuras subterráneas y sitios de lanzamiento apuntados hacia el territorio israelí fueron los objetivos de la Fuerza Aérea en su último ataque contra Irán

EN VIVO: Más de 80

Rafael Grossi: “Irán acumuló una cantidad exorbitante de uranio con una pureza muy parecida a la necesaria para un arma nuclear”

En diálogo con Infobae, el Director General del OIEA remarcó la falta de transparencia de Teherán en su programa atómico y cuestionó la inacción de la ONU en el conflicto. “Estamos en el filo de la navaja”, subrayó

Rafael Grossi: “Irán acumuló una

De la tradición a la incertidumbre: el deshielo pone en jaque la pesca tradicional en Groenlandia

La transformación de los ecosistemas exige nuevas estrategias para proteger los recursos, sostener la economía y mantener la identidad local frente a la crisis global

De la tradición a la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Defensoría cuestiona compromisos de Nueva

Defensoría cuestiona compromisos de Nueva EPS tras cinco meses de seguimiento sin resultados

Hallan sin vida a Nayrobi Flores, mujer trans reportada como desaparecida desde febrero en la CDMX

Cómo es la primera ruta roja del mundo y para qué sirve

Taxista arrastra a policía tras intentar evadir Alcoholímetro en Iztapalapa, fue detenido

Ante el amparo de la CGT, el Gobierno delinea la estrategia para frenar la judicialización de la reforma laboral

INFOBAE AMÉRICA
KuCoin nombrado líder de crecimiento

KuCoin nombrado líder de crecimiento de transacciones al contado de Bitcoin y con mejor desempeño en el Informe anual de líderes de bolsa de intercambio 2025 de CryptoQuant

China recibió 150 millones de turistas en 2025, un auge vinculado a su exención de visados

Puerto Rico y Cuba festejan

El clima bélico aúpa al franco suizo como valor refugio, para preocupación de Berna

De prometer el fin del neoliberalismo a la moderación: los cuatro años de Boric en Chile

ENTRETENIMIENTO

La turbulenta relación de Britney

La turbulenta relación de Britney Spears con la ley: desde agredir a un paparazzi hasta ser arrestada por conducir ebria

De la música al campo: Blake Shelton y Gwen Stefani muestran su faceta más auténtica

Los detalles del reencuentro artístico de Jessie Buckley y Chloé Zhao en un histórico teatro de Los Ángeles

Florence Pugh, entre “Blondie” y Dusty Springfield: la actriz que sueña con ser leyenda musical en el cine

“Intento mantener el ego fuera de casi todo en mi vida”: Stephen Amell revela su cambio tras Arrow