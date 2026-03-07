Cómo es la primera ruta roja del mundo y para qué sirve

La primera ruta roja del mundo en India combina asfalto color intenso y señales modernas para proteger la vida silvestre en Madhya Pradesh (Captura/YouTube)

La infraestructura vial global experimentó un cambio sin precedentes con la inauguración de la primera ruta roja del mundo, concebida para conciliar la conectividad entre ciudades y la protección de la vida silvestre. A diferencia de las carreteras convencionales, esta vía utiliza un color de asfalto intensamente rojo, cuya función principal es generar un impacto visual inmediato en los conductores, incentivando la reducción de velocidad en áreas críticas para la fauna.

El corredor, ubicado en el estado indio de Madhya Pradesh, fue desarrollado a partir de la colaboración entre la National Highways Authority of India (NHAI), ingenieros, autoridades ambientales y expertos en conservación. La elección del lugar no fue casual: se trata de una región reconocida internacionalmente por su riqueza en biodiversidad, donde habitan especies amenazadas como el tigre, el ciervo y el elefante asiático.

Su implementación busca demostrar que es viable modernizar la infraestructura sin sacrificar la integridad de los ecosistemas más sensibles.

Un objetivo clave de la ruta roja es reducir la fragmentación de los hábitats naturales, un problema que pone en riesgo a cientos de especies y genera un alto índice de atropellamientos en zonas de tránsito silvestre frecuente. Según los primeros informes, el cambio en la tonalidad del pavimento provocó una disminución significativa en la velocidad promedio de los vehículos en los tramos señalizados.

Dónde queda la ruta roja

La ruta roja se encuentra en la India, específicamente en el estado de Madhya Pradesh, un territorio destacado por albergar algunos de los santuarios naturales más importantes de Asia. El tramo intervenido atraviesa sectores cercanos al Parque Nacional Pench y a la Reserva de Tigres Kanha, dos áreas protegidas de referencia mundial en la preservación de grandes felinos y otras especies.

La ubicación estratégica de la carretera responde a la necesidad de mitigar el impacto de la infraestructura vial sobre uno de los corredores biológicos más críticos del país. Hasta la inauguración de la ruta, el cruce de animales silvestres por las rutas convencionales representaba una amenaza constante tanto para la fauna como para los conductores, con accidentes recurrentes y un saldo preocupante de pérdidas ecológicas.

El gobierno indio eligió este enclave específico para la prueba piloto porque concentra una alta densidad de vida silvestre y resulta fundamental para la conectividad entre distintas reservas naturales del subcontinente.

La ruta roja busca reducir la fragmentación de hábitats y disminuir notablemente los atropellamientos de especies vulnerables en áreas críticas para la fauna (Captura/YouTube)

Por qué es roja la ruta

El color rojo del asfalto no responde a una decisión estética, sino a una función esencial de seguridad vial y conservación ambiental. Un cambio abrupto en la tonalidad del pavimento produce una reacción automática en el cerebro del conductor, quien asocia el color llamativo con una señal de alerta y tiende a reducir la velocidad.

En este contexto, la pigmentación roja actúa como un “alerta permanente” en los tramos donde el cruce de fauna es habitual. El objetivo es doble: proteger a las especies que transitan por el corredor y disminuir el riesgo de accidentes para los seres humanos.

La intervención cromática se complementa con señalización de última generación, lo que crea un entorno en el que la velocidad cede terreno ante la preservación biológica.

Las claves del proyecto

El proyecto de la ruta roja va más allá de la simple modificación del color del asfalto. Incluye una serie de medidas técnicas y tecnológicas diseñadas para garantizar la convivencia segura entre vehículos y fauna silvestre:

Veinticinco pasos subterráneos para fauna, especialmente diseñados para permitir el cruce seguro de animales como tigres, ciervos y elefantes sin exponerlos al tránsito vehicular.

Vallas laterales de hasta 2,5 metros de altura , que canalizan el movimiento de los animales hacia los cruces seguros y evitan que accedan de forma directa a la calzada.

Cámaras solares de monitoreo, alimentadas por energía renovable, que registran en tiempo real tanto el comportamiento de los conductores como el uso efectivo de los pasos bajo nivel por parte de las especies.

Según datos de informes citados por la NHAI, el monitoreo constante ha permitido detectar una disminución sostenida en la velocidad promedio de los automóviles y una utilización efectiva de los pasos subterráneos por diferentes especies. Se espera que en el plazo de un año se cuente con datos concluyentes sobre la reducción real de los atropellamientos.

La experiencia de la India está siendo observada por gobiernos y organizaciones de todo el mundo, interesados en adaptar el modelo a sus propias realidades.