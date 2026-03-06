Ucrania anunció la liberación de siete empleados bancarios detenidos en Hungría con USD 40 millones y oro

Las fuerzas de seguridad estan cruzando la frontera con los siete ciudadanos ucranianos liberados, que estaban detenidos en Budapest (X-Twitter)

Un grupo de siete ciudadanos ucranianos que estaban en custodia en Budapest, bajo acusación de lavado de dinero, recuperaron la libertad y ya se encuentran en territorio de Ucrania.

La noticia, confirmada por el ministro de Asuntos Exteriores Andrí Sibiga, marcó el cierre de un episodio que mantuvo en vilo a las autoridades de ambos países durante varias jornadas.

Andri Sibiga confirmó la liberación de los empleados bancarios detenidos en Hungría

El grupo, integrado por trabajadores del banco público Oschadbank, había sido detenido por las autoridades húngaras mientras trasladaban una suma considerable de dinero en efectivo y oro desde Austria hacia Ucrania.

Los empleados bancarios transportaban USD 40 millones, 35 millones de euros y nueve lingotes de oro en dos vehículos.

El banco realiza operaciones regulares de movimiento de capitales internacionales (Reuters)

El banco ucraniano sostuvo que el traslado se ajustaba a la legalidad y se realizaba en virtud de un acuerdo con la entidad financiera austriaca Raiffeisen.

La operación detenida en Hungría formaba parte de los acuerdos bilaterales con Raiffeisen (Reuters)

La intervención de la policía húngara interrumpió el procedimiento habitual, lo que dio origen al conflicto diplomático.

La policía húngara detuvo a los empleados ucranianos bajo sospecha de lavado de dinero (Reuters)

Tras la liberación, Sibiga precisó en un mensaje difundido por su canal de X que los siete empleados recibieron asistencia consular y que la situación fue comunicada formalmente al presidente ucraniano Volodímir Zelensky.

Volodímir Zelensky fue informado oficialmente sobre la liberación de los empleados bancarios (Europa Press)

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania convocó al encargado de negocios de Hungría en Kiev para exigir explicaciones por la detención.

El incidente generó fricciones entre ambos gobiernos, que mantienen una relación delicada desde el inicio de la invasión rusa y la interrupción del suministro de petróleo a través del oleoducto Druzhba.

Druzhba es el principal oleoducto que transporta petróleo ruso hacia Europa Central (Reuters)

La administración nacional de impuestos y aduanas de Hungría informó, que en el último año se transportaron a Ucrania más de 900 millones de dólares, 420 millones de euros y 146 kilogramos de oro a través de su territorio.

El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, cuestionó públicamente la modalidad del traslado: “Si realmente se trata de una transacción entre bancos, ¿por qué no se realizó mediante transferencia?”, manifestó.

Péter Szijjártó cuestionó la modalidad del traslado de fondos entre Ucrania y Austria (AP)

La tensión política aumentó cuando Sibiga denunció que el grupo había sido tomado como rehén y acusó a las autoridades de Budapest de robo.

El episodio ocurrió durante la campaña electoral en Hungría, donde el primer ministro Viktor Orbán enfrenta una competencia ajustada y ha centrado su discurso en posiciones críticas hacia Kiev.

Orbán no abordó el caso en su intervención radial habitual, pero sí confirmó la suspensión de todos los envíos en tránsito a Ucrania hasta que se resuelva la disputa energética.

Viktor Orban no se pronunció sobre el caso de los empleados bancarios en su discurso habitual (Reuters)

El contexto diplomático ya era tenso antes del incidente. Zelensky había cuestionado el bloqueo húngaro a un paquete de ayuda financiera de la Unión Europea valorado en 90.000 millones de euros y advirtió sobre las posibles consecuencias si Budapest mantenía su postura.

“Si no es así, le daremos la dirección de esa persona a nuestras fuerzas armadas, a nuestros muchachos. Que le llamen y que hablen con él en su idioma”, expresó Zelensky en referencia directa a Orbán, en una declaración.

Volodimir Zelensky criticó el bloqueo húngaro a la ayuda financiera de la Unión Europea (PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press)

La Comisión Europea calificó el lenguaje utilizado por el presidente ucraniano como inaceptable y llamó a rebajar la retórica para facilitar una resolución pacífica de los desacuerdos.

El portavoz comunitario Olof Gill subrayó la importancia de ejercer presión sobre Rusia para poner fin a la guerra.

Olof Gill calificó de inaceptable el lenguaje usado por Zelenski en el conflicto con Hungría (X-Twitter)

(Con información de EFE y Reuters)