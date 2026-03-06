Ucrania acusa a Hungría de tomar como "rehenes" a siete empleados de un banco ucraniano en Budapest

El banco ucraniano Oschadbank reportó que el valor total de fondos y objetos de valor que transportaban sus empleados cuando fueron arrestados en Budapest alcanzaba los 40 millones de dólares estadounidenses, 35 millones de euros y 9 kilos de oro. La institución financiera afirmó que la operación se realizó en virtud de un acuerdo internacional con Raiffeisen Bank Austria y que toda la carga se encontraba registrada bajo los procedimientos internacionales y aduaneros de la Unión Europea. La entidad exigió la liberación de sus trabajadores y su regreso a Ucrania, denunciando que las autoridades húngaras llevaron a cabo una retención ilegal y la apropiación de los bienes trasladados entre Austria y Ucrania.

Según publicó el medio que cubrió la denuncia, el jefe de la diplomacia ucraniana, Andri Sibiga, informó a través de las redes sociales que siete empleados de Oschadbank se encuentran detenidos por las autoridades de Hungría en Budapest. Sibiga precisó que, hasta el momento, se desconoce tanto la justificación de la detención como el estado actual de los ciudadanos ucranianos arrestados, así como la posibilidad de comunicarse con ellos. De acuerdo con el ministro ucraniano, los arrestados operaban vehículos blindados cuyo cometido era el transporte de dinero en efectivo como parte de operaciones habituales entre bancos estatales.

Tal como consignó la fuente, Sibiga calificó la situación de “terrorismo de Estado y extorsión”, sumando que “Hoy, en Budapest, las autoridades húngaras han tomado como rehenes a siete ciudadanos ucranianos. Aún se desconocen los motivos, así como su estado actual o la posibilidad de contactar con ellos”. El funcionario enfatizó que, desde la perspectiva ucraniana, no solo se trata de la detención injustificada de sus nacionales, sino también del robo del dinero transportado. En su declaración, responsabilizó directamente a las autoridades húngaras, refiriéndose al liderazgo del primer ministro Viktor Orbán y asociando lo sucedido con el comportamiento de una organización criminal.

El canciller ucraniano señaló que ya se ha transmitido una nota oficial a Hungría reclamando la inmediata liberación de los empleados detenidos. Asimismo, detalló que Ucrania solicitará a la Unión Europea una posición clara respecto de las acciones de Hungría, solicitando que se reconozca oficialmente la naturaleza ilegal tanto de la detención como del decomiso de fondos.

Además del pronunciamiento diplomático, Oschadbank emitió un comunicado en el que reiteró la denuncia sobre la detención, indicando que los siete empleados se encontraban cumpliendo funciones de transporte de divisas y metales bancarios entre las dos instituciones financieras, Raiffeisen Bank Austria y Oschadbank Ucrania. La transferencia, de acuerdo con el banco, cumplió con todas las normativas internacionales, aduaneras y de seguridad vigentes, lo que habría garantizado la legalidad de la operación.

El comunicado de Oschadbank, publicado por el medio, detalla también que la carga contenía sumas millonarias en diferentes monedas y metales preciosos declarados y documentados de acuerdo al marco legal internacional. Expresaron su exigencia a las autoridades húngaras para liberar tanto a los empleados como a los fondos y objetos de valor retenidos, subrayando la legitimidad del traslado por tratarse de una transferencia acordada entre entidades bancarias estatales y extranjeras dentro del espacio europeo.

Por otro lado, la posición del gobierno ucraniano coincidió en las declaraciones con la del banco, ya que ambos reclamaron transparencia y cooperación de parte de Hungría, mientras reclamaron la rápida intervención de instancias europeas para garantizar un esclarecimiento de lo ocurrido y la liberación de las personas involucradas. Según reportó la fuente, hasta el momento no se han dado a conocer los detalles oficiales de la causa abierta contra los empleados ni las condiciones en las que se encuentran.

El incidente tuvo lugar mientras los siete ciudadanos ucranianos transitaban entre Austria y Ucrania en dos furgones blindados. Oschadbank aseguró que todo el traslado de valores y el manejo de la documentación respondían a convenios bilaterales y a regulaciones comunitarias.

La situación generó una tensión diplomática, dado que Ucrania denunció, según consignó el medio que cubre el caso, que el proceder de Hungría equivale a una toma de rehenes con fines de presión política y económica, lo que calificaron de “extorsión”. De acuerdo a la información revelada por la propia fuente, Ucrania ha elevado el asunto a instancias europeas, solicitando el pronunciamiento oficial y la intervención en defensa de los derechos de sus ciudadanos y de la integridad de los procesos financieros transnacionales.

Por el momento, se desconoce si Hungría ha respondido oficialmente a las peticiones de Ucrania, mientras persiste la incertidumbre respecto al paradero y las condiciones de los empleados detenidos y a la situación de los fondos y objetos de valor.