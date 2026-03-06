Mundo

Estados Unidos anunció la destrucción de un buque de guerra iraní similar a un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial

“Las fuerzas estadounidenses no se contienen en su misión de hundir a toda la Armada iraní”, informó el CENTCOM tras la confirmación del hundimiento de la fragata Iris Dena en el Océano Índico

Guardar

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que las fuerzas estadounidenses mantienen su ofensiva contra la Armada iraní en medio del conflicto en Medio Oriente contra el régimen iraní, y el jueves atacaron un nuevo portaaviones de la república islámica.

Según el comunicado difundido por redes sociales, un portaaviones iraní, comparable en tamaño a los utilizados durante la Segunda Guerra Mundial, “fue alcanzado” y estuvo “en llamas”. Hasta el momento, no fue identificado el buque de guerra al cual hace referencia

En el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró horas antes que el país norteamericano tiene la capacidad de sostener la campaña militar contra el régimen el tiempo que considere necesario y descartó preocupaciones sobre un posible agotamiento del arsenal estadounidense.

No nos faltan municiones. Nuestras reservas de armas defensivas y ofensivas nos permiten sostener esta campaña mientras sea necesario”, afirmó el funcionario durante una rueda de prensa en el CENTCOM en Tampa, Florida, acompañado por el almirante Brad Cooper, responsable de las operaciones estadounidenses en Medio Oriente.

Hegseth advirtió que sería “un grave error de cálculo” por parte de Teherán pensar que Estados Unidos no podría mantener el ritmo de los ataques aéreos. “Apenas hemos empezado a luchar”, expresó, quien también subrayó que la voluntad de Washington es “férrea” y que solo Estados Unidos controla el cronograma de la operación.

El secretario de Guerra de
El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Estas declaraciones responden a informes de medios estadounidenses sobre el rápido consumo de municiones avanzadas, como misiles Tomahawk e interceptores Patriot PAC-3, en los primeros días de la operación “Furia Épica”, lanzada junto a Israel el 28 de febrero.

El presidente Donald Trump había señalado el martes en redes sociales que Estados Unidos dispone de un suministro casi ”ilimitado” de municiones de grado medio y alto, aunque reconoció que las reservas de armamento de alta tecnología “no están donde queremos que estén”.

Hegseth destacó que las reservas de armas de precisión avanzadas siguen “extremadamente sólidas” y explicó que el Pentágono inició una transición hacia el uso de bombas guiadas por GPS de 500, 1.000 y 2.000 libras, opciones más económicas y abundantes, tras la degradación de las defensas aéreas iraníes.

La Marina iraní se ha convertido en uno de los objetivos principales de la ofensiva liderada por Estados Unidos. El almirante Cooper confirmó que las fuerzas estadounidenses hundieron o destruyeron más de 30 embarcaciones iraníes.

Estamos derribando drones de 100.000 dólares con armas de 10.000 dólares”, destacó Cooper, al referirse a la ventaja económica que representa el uso de nueva tecnología. Los drones LUCAS, fabricados por SpektreWorks en Arizona a un costo cercano a 35.000 dólares por unidad, fueron desplegados por primera vez en combate durante la actual operación.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, acusó a Teherán de “difundir mentiras” e “inflar” las cifras de víctimas civiles para “convencer a su propia población de que están teniendo éxito”. Hegseth también homenajeó a los seis reservistas estadounidenses que murieron el domingo en un ataque con drones en Kuwait.

EEUU hundió el buque de guerra iraní Iris Dena

EEUU confirmó que hundió al buque de guerra iraní Iris Dena en el Océano Índico

Hegseth informó el jueves por la mañana que un torpedo lanzado desde un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en aguas internacionales, en lo que describió como el primer ataque naval directo de Estados Unidos de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial.

“Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales”, señaló el secretario de Guerra durante una rueda de prensa en el Pentágono. “Fue hundido por un torpedo”.

A cuatro días del inicio de las hostilidades contra Irán, Hegseth sostuvo que Estados Unidos se encuentra “ganando de manera contundente, devastadora y sin piedad”. Además, anunció la próxima utilización de bombas de gravedad de precisión, de las cuales el país dispone de un arsenal “casi ilimitado”, según sus palabras.

Temas Relacionados

Medio OrienteEstados UnidosGuerra en Medio OrienteIránÚltimas noticias AméricaPete HegsethFuria Épica

Últimas Noticias

Los ataques de Irán dejaron más de 60 militares heridos en Kuwait desde el inicio del conflicto en Medio Oriente

El régimen iraní continúa con los bombardeos hacia el país aliado de Estados Unidos tras su ofensiva contra la Embajada estadounidense el pasado lunes

Los ataques de Irán dejaron

Por qué crece la tendencia entre los jóvenes franceses de almorzar solos en el trabajo

Las transformaciones en la cultura organizacional y los desafíos del equilibrio personal-profesional abren interrogantes sobre el impacto de nuevas costumbres en el bienestar y la integración colectiva

Por qué crece la tendencia

El misterio de los cristales en la prehistoria: por qué los primates elegían el cuarzo

Investigaciones recientes muestran que chimpancés y homínidos antiguos compartieron una atracción espontánea por objetos brillantes, revelando un eslabón inesperado en la historia de la percepción visual

El misterio de los cristales

Las muertes masivas de aves marinas en Europa encienden las alarmas sobre el impacto de la crisis climática

Organizaciones y científicos piden medidas urgentes tras el hallazgo de decenas de miles de ejemplares varados. Por qué este fenómeno que antes era excepcional, ahora se repite con mayor frecuencia

Las muertes masivas de aves

Estados Unidos mantiene la presión sobre Irán: atacó más de 2.000 objetivos y destruyó 30 embarcaciones

El secretario de Defensa rechaza las especulaciones sobre el desgaste del arsenal estadounidense mientras Washington intensifica los bombardeos y reduce en un 90% la capacidad de respuesta balística iraní

Estados Unidos mantiene la presión
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Temblor hoy en México: noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 6 de marzo de 2926

Condenaron al hombre que mató de un tiro a su pareja, la metió en una camioneta y se sentó a tomar whisky

Rafael González, vocalista de Los Recoditos, rompe el silencio tras acusaciones de violencia

Cazzu revela cómo cría a su hija Inti y confiesa que no puede estar mucho tiempo lejos de ella

Senado avala reforma para reforzar la no discriminación contra la comunidad LGBTIQ+ en 28 leyes

INFOBAE AMÉRICA
El gobernador prorruso de la

El gobernador prorruso de la región ucraniana de Jersón denuncia dos muertos y 12 heridos en un ataque de Kiev

El oficialismo venezolano conmemora los 13 años de la muerte de Hugo Chávez

Venezuela estima en más de 7.300 las personas con "libertad plena" gracias a la ley de amnistía

Al menos nueve muertos y más de medio centenar de heridos en ataques de las RSF en Kordofán del Sur, en Sudán

Murió uno de los seis detenidos por el régimen cubano tras la interceptación de la lancha de Florida en aguas territoriales

ENTRETENIMIENTO

‘El arte de Sarah’ continúa

‘El arte de Sarah’ continúa a la cabeza del top 10 K-dramas y shows en Corea del Sur más vistos del momento

El creador de ‘Heated Rivalry’ prepara nueva serie histórica para Netflix sobre Alejandro Magno

Campo, lectura familiar y amistades verdaderas: así es la vida de Jennifer Garner lejos de las luces de Hollywood

Yungblud y los Gallagher, ¿la próxima dupla que revolucionará la música de James Bond?

Por qué el fracaso de Blancanieves marcó un antes y un después para Rachel Zegler