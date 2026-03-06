Estados Unidos anunció la destrucción de un buque de guerra iraní similar a un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que las fuerzas estadounidenses mantienen su ofensiva contra la Armada iraní en medio del conflicto en Medio Oriente contra el régimen iraní, y el jueves atacaron un nuevo portaaviones de la república islámica.

Según el comunicado difundido por redes sociales, un portaaviones iraní, comparable en tamaño a los utilizados durante la Segunda Guerra Mundial, “fue alcanzado” y estuvo “en llamas”. Hasta el momento, no fue identificado el buque de guerra al cual hace referencia

En el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró horas antes que el país norteamericano tiene la capacidad de sostener la campaña militar contra el régimen el tiempo que considere necesario y descartó preocupaciones sobre un posible agotamiento del arsenal estadounidense.

“No nos faltan municiones. Nuestras reservas de armas defensivas y ofensivas nos permiten sostener esta campaña mientras sea necesario”, afirmó el funcionario durante una rueda de prensa en el CENTCOM en Tampa, Florida, acompañado por el almirante Brad Cooper, responsable de las operaciones estadounidenses en Medio Oriente.

Hegseth advirtió que sería “un grave error de cálculo” por parte de Teherán pensar que Estados Unidos no podría mantener el ritmo de los ataques aéreos. “Apenas hemos empezado a luchar”, expresó, quien también subrayó que la voluntad de Washington es “férrea” y que solo Estados Unidos controla el cronograma de la operación.

El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Estas declaraciones responden a informes de medios estadounidenses sobre el rápido consumo de municiones avanzadas, como misiles Tomahawk e interceptores Patriot PAC-3, en los primeros días de la operación “Furia Épica”, lanzada junto a Israel el 28 de febrero.

El presidente Donald Trump había señalado el martes en redes sociales que Estados Unidos dispone de un suministro casi ”ilimitado” de municiones de grado medio y alto, aunque reconoció que las reservas de armamento de alta tecnología “no están donde queremos que estén”.

Hegseth destacó que las reservas de armas de precisión avanzadas siguen “extremadamente sólidas” y explicó que el Pentágono inició una transición hacia el uso de bombas guiadas por GPS de 500, 1.000 y 2.000 libras, opciones más económicas y abundantes, tras la degradación de las defensas aéreas iraníes.

La Marina iraní se ha convertido en uno de los objetivos principales de la ofensiva liderada por Estados Unidos. El almirante Cooper confirmó que las fuerzas estadounidenses hundieron o destruyeron más de 30 embarcaciones iraníes.

“Estamos derribando drones de 100.000 dólares con armas de 10.000 dólares”, destacó Cooper, al referirse a la ventaja económica que representa el uso de nueva tecnología. Los drones LUCAS, fabricados por SpektreWorks en Arizona a un costo cercano a 35.000 dólares por unidad, fueron desplegados por primera vez en combate durante la actual operación.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, acusó a Teherán de “difundir mentiras” e “inflar” las cifras de víctimas civiles para “convencer a su propia población de que están teniendo éxito”. Hegseth también homenajeó a los seis reservistas estadounidenses que murieron el domingo en un ataque con drones en Kuwait.

EEUU confirmó que hundió al buque de guerra iraní Iris Dena en el Océano Índico

Hegseth informó el jueves por la mañana que un torpedo lanzado desde un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en aguas internacionales, en lo que describió como el primer ataque naval directo de Estados Unidos de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial.

“Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales”, señaló el secretario de Guerra durante una rueda de prensa en el Pentágono. “Fue hundido por un torpedo”.

A cuatro días del inicio de las hostilidades contra Irán, Hegseth sostuvo que Estados Unidos se encuentra “ganando de manera contundente, devastadora y sin piedad”. Además, anunció la próxima utilización de bombas de gravedad de precisión, de las cuales el país dispone de un arsenal “casi ilimitado”, según sus palabras.