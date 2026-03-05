Mundo

Rusia intensifica los ataques contra la red ferroviaria del sur de Ucrania: al menos cinco heridos por bombardeos con drones y misiles en Mykolaiv y Odesa

Las autoridades ucranianas mantienen operativos equipos de emergencia y refuerzan medidas de protección ante la persistencia de estos ataques

Mykolaiv sufrió un ataque con
Mykolaiv sufrió un ataque con dron que impactó en un tren de pasajeros vacío (Reuters)

Al menos cinco personas resultaron heridas este miércoles como consecuencia de dos ataques rusos dirigidos contra la infraestructura ferroviaria en el sur de Ucrania.

Las autoridades ucranianas informaron que los incidentes ocurrieron en las regiones de Mykolaiv y Odesa, donde tanto personal ferroviario como civiles, incluidos menores, fueron alcanzados por las explosiones.

Las autoridades locales de Mykolaiv
Las autoridades locales de Mykolaiv coordinaron la evacuación preventiva tras detectar el dron (Reuters)

El viceministro ucraniano Oleksiy Kuleba detalló a través de la red Telegram que el ataque se produjo contra un vagón estacionado, lo que provocó heridas a un trabajador ferroviario.

Oleksiy Kuleba informó que el
Oleksiy Kuleba informó que el primer ataque en Mykolaiv se dirigió contra un vagón vacío (Reuters)

Según la información oficial, el grupo de monitoreo de la compañía estatal Ukrzaliznytsia detectó la presencia del dron en el aire y logró evacuar a las personas antes del impacto, evitando así un saldo mayor de víctimas.

Horas después, un misil ruso alcanzó un edificio administrativo vinculado a la estación de trenes en la vecina región de Odesa. De acuerdo con Kuleba, en este segundo ataque resultaron heridos otro trabajador y dos menores de edad.

La región de Mykolaiv ha
La región de Mykolaiv ha visto un aumento en los ataques rusos a infraestructuras clave (Reuters)

Desde principios de marzo, se han registrado 18 bombardeos sobre instalaciones ferroviarias en distintas regiones del país, con daños en al menos 41 infraestructuras.

Desde marzo se han registrado
Desde marzo se han registrado dieciocho bombardeos en distintas regiones del país (Reuters)

Entre los objetivos se encuentran vagones de pasajeros, locomotoras, vagones de carga, equipos usados para la reparación de vías, depósitos ferroviarios y puentes estratégicos.

La operadora ferroviaria indicó que el material rodante figura entre los principales blancos, con 17 unidades dañadas en los primeros días del mes. La compañía subrayó que los ataques se concentran en zonas próximas a la línea del frente, donde la infraestructura resulta vital para el traslado de militares, suministros y evacuaciones civiles.

Los daños en Mykolaiv afectaron
Los daños en Mykolaiv afectaron tanto la red ferroviaria como edificios administrativos (Reuters)

Además de los hechos ocurridos este miércoles, Ukrzaliznytsia reportó un ataque previo perpetrado el lunes contra un tren de cercanías en la región de Dnipropetrovsk.

Un dron ruso atacó un
Un dron ruso atacó un tren de cercanías en la región de Dnipropetrovsk (Europa Press)

En esa ocasión, un dron ruso impactó sobre el convoy, causando la muerte de una persona y dejando al menos siete heridos. Este incidente, junto a los registrados en Mykolaiv y Odesa, evidencia la continuidad de la ofensiva rusa contra los servicios de transporte ferroviario ucranianos.

El comunicado de Ukrzaliznytsia indicó que la estrategia rusa incluye el uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV) y drones FPV para identificar y atacar objetivos móviles y fijos vinculados al sistema ferroviario. El promedio de ataques desde el inicio de marzo se sitúa en seis bombardeos diarios, según datos de la empresa.

Rusia y Ucrania mantienen la expectativa de avanzar en las negociaciones de paz organizadas por Estados Unidos, previstas para esta semana, aunque persisten las dudas sobre la sede debido al cierre del espacio aéreo en Emiratos Árabes Unidos por el riesgo de ataques con misiles y drones.

Volodimir Zelensky confirmó que aún
Volodimir Zelensky confirmó que aún no se han cancelado las conversaciones de paz previstas para el 5 y 6 de marzo (Reuters)

El último encuentro entre representantes de Moscú y Kiev se realizó en Ginebra, donde se lograron avances puntuales en temas humanitarios y militares, como un primer acuerdo de intercambio de prisioneros.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky informó ayer que las conversaciones programadas para los días 5 y 6 de marzo siguen en pie y no han sido canceladas. Sin embargo, Rusia no ve probable esas fechas.

(Con información de Reuters)

