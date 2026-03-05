Israel ordenó la evacuación urgente de Dahiyeh, bastión de Hezbollah en el sur de Beirut: “Salven sus vidas”

El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en el sur de Beirut, Líbano, el 3 de marzo de 2026. (Foto AP/Hassan Ammar)

El ejército israelí emitió el jueves una “advertencia urgente” a los residentes de los suburbios del sur de Beirut, conocidos como el Dahiyeh y considerados el principal bastión de Hezbollah, ante la inminencia de nuevos ataques contra el grupo.

El portavoz militar en árabe, coronel Avichay Adraee, ordenó la evacuación inmediata de los barrios de Bourj el-Barajneh y Hadath hacia el este, en dirección al monte Líbano por la carretera Beirut-Damasco, y de los barrios de Haret Hreik y Shiyyah hacia el norte, rumbo a Trípoli por la carretera Beirut-Trípoli, o hacia el este a través de la autopista de Metn.

“Salven sus vidas y evacúen sus hogares de inmediato”, instó Adraee, quien advirtió que cualquier desplazamiento hacia el sur podría poner en riesgo la vida de los civiles. “Les notificaremos cuando sea seguro regresar a sus hogares”, agregó.

Noticia en desarrollo...