Israel desplegó fuerzas en el Monte Dov y renovó la orden de evacuación en el sur del Líbano

La Brigada “Montaña” opera en localidades del sur libanés para desmantelar infraestructura de Hezbollah. Al menos ocho personas murieron en combates en el país

El ejército israelí informó el jueves que fuerzas de la Brigada “Montaña” (810), bajo el mando de la División 210, operan en diversas localidades del área del Monte Dov, en el sur del Líbano, en el marco de la ofensiva terrestre que Israel amplió esta semana contra Hezbollah.

Soldados de la Brigada "Montaña"
Soldados de la Brigada "Montaña" (810) operan en el área del Monte Dov, en el sur del Líbano, el jueves 5 de marzo de 2026. Israel anunció que tropas de tres divisiones actúan en territorio libanés. (FDI a través de X)

Según el comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), las operaciones tienen como objetivo “exponer infraestructura enemiga, impedir el refuerzo de la organización terrorista Hezbollah más allá de la frontera y fortalecer la línea de defensa para los habitantes del norte”.

Fuerzas israelíes de la División
Fuerzas israelíes de la División 210 en el Monte Dov, sur del Líbano. El objetivo es exponer infraestructura de Hezbollah e impedir su refuerzo más allá de la frontera. (FDI a través de X)

El despliegue se produce mientras Israel mantiene activa su campaña en múltiples frentes en Líbano. El ejército israelí dijo que golpeó 80 objetivos en el país en las últimas 24 horas, entre ellos “varios centros de comando” utilizados por Hezbollah en Beirut.

Al menos ocho personas murieron en el Líbano el jueves como consecuencia de ataques israelíes. Entre las víctimas se contaron el alcalde de una localidad en la región de Nabatieh y su esposa, así como dos niños y sus padres en una aldea cercana, según informes locales. El Ministerio de Salud libanés confirmó además dos muertos en un ataque contra un vehículo cerca de la ciudad de Zahle, en el este del país.

Humo se eleva tras un
Humo se eleva tras un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbollah, el 5 de marzo de 2026. Israel dijo haber golpeado 80 objetivos en el Líbano en las últimas 24 horas. (REUTERS/Claudia Greco)

En las primeras horas de la mañana, un dron israelí impactó en un apartamento en Beddawi, campamento de refugiados palestinos cercano a Trípoli, en el norte, matando a Wassim Atallah al-Ali, un alto funcionario de Hamas, y a su esposa.

En respuesta, Hezbollah —que arrastró al Líbano al conflicto regional el lunes al atacar a Israel— dijo haber lanzado misiles contra posiciones en la zona de Galilea.

Integrantes de la Brigada "Montaña"
Integrantes de la Brigada "Montaña" (810) durante operaciones en el Monte Dov, Líbano. Israel renovó la orden de evacuación para cientos de km² del sur, incluyendo las ciudades de Tiro y Bint Jbeil. (FDI a través de X)

El ejército israelí también renovó su advertencia de evacuación para residentes de cientos de kilómetros cuadrados del sur del Líbano. El portavoz en árabe de las FDI, Avichay Adraee, publicó en X: “Advertencia urgente a los residentes del sur del Líbano: deben continuar evacuando de inmediato hacia el norte del río Litani”. La advertencia incluyó a las ciudades de Tiro y Bint Jbeil.

El martes, Israel anunció que establecía una zona de amortiguamiento dentro del Líbano para proteger a los residentes israelíes. Al día siguiente, informó que tropas de tres divisiones —incluyendo unidades de infantería, blindados e ingeniería— operaban en territorio libanés.

Un hombre observa un edificio
Un hombre observa un edificio dañado tras ataques israelíes en los suburbios del sur de Beirut, el 5 de marzo de 2026. Entre los objetivos golpeados figuraron varios centros de comando de Hezbollah en la capital libanesa. (REUTERS/Ahmad Al Kerdi)

Las operaciones en el Monte Dov se enmarcan en el conflicto más amplio que desde el sábado enfrenta a Israel y Estados Unidos con Irán. La ofensiva inicial, que mató al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei, e impactó arsenales de misiles e instalaciones nucleares, desencadenó represalias iraníes que se han extendido de forma errática por toda la región.

De acuerdo con cifras oficiales, el conflicto ha causado la muerte de más de 1.000 personas en Irán, más de 70 en el Líbano y alrededor de una docena en Israel. La guerra también ha perturbado el suministro mundial de petróleo y gas, afectado el comercio marítimo internacional y dejado varados a cientos de miles de viajeros en Oriente Medio.

El ejército israelí afirmó que los lanzamientos desde Irán han disminuido a medida que los ataques han destruido misiles balísticos, lanzaderas y drones, y señaló que comenzaba a levantar algunas de las restricciones que mantenían cerrados lugares de trabajo en todo el país. Las escuelas permanecerán cerradas.

