Mundo

El impacto de un misil iraní provocó un incendio en la principal refinería de Baréin

La refinería de Bapco Energies, ubicada en la isla de Sitra, sufrió un impacto directo que generó un incendio contenido y sin heridos, en el marco de una nueva escalada de tensión regional tras represalias de Irán

Guardar
La refinería de Bapco Energies, ubicada en la isla de Sitra, sufrió un impacto directo que generó un incendio contenido y sin heridos, en el marco de una nueva escalada de tensión regional tras represalias de Irán

Un misil iraní impactó este jueves en la refinería principal de Bapco Energies en el reino de Bahréin, generando un incendio que fue contenido sin que se reportaran heridos, según el Centro Nacional de Comunicaciones del país. El ataque, parte de una serie de represalias de Irán tras la muerte de su líder supremo en bombardeos de Estados Unidos e Israel, marca un nuevo episodio de tensión regional. Las operaciones en la refinería, ubicada en la isla de Sitra, continuaron mientras se evaluaban los daños tras el impacto.

Autoridades locales señalaron que el fuego fue provocado por un misil lanzado desde Irán y que se trató de un “incendio limitado” que no se propagó a otras áreas del complejo, considerado uno de los más grandes y antiguos del golfo Pérsico. Imágenes difundidas en redes sociales muestran una bola de fuego seguida de densa humareda en la instalación estatal.

El ataque a la refinería de Bahréin se suma a los registrados en las últimas jornadas contra infraestructuras petroleras en Catar y Arabia Saudí, en el marco de la respuesta iraní a la ofensiva estadounidense-israelí iniciada el sábado. Además, la empresa estatal QatarEnergy comunicó la suspensión de la producción en varias plantas de gas natural licuado tras los recientes ataques iraníes en las ciudades industriales de Ras Laffan y Mesaieed.

En total, al menos trece personas han muerto en el golfo desde el comienzo de los ataques iraníes, incluidos siete civiles y seis militares estadounidenses, cuatro de ellos en Kuwait. El gobierno de Estados Unidos confirmó la cifra y detalló que entre las víctimas se encuentran miembros de sus fuerzas desplegadas en la región.

El gobierno bahreiní informó que no hubo víctimas en el ataque a la refinería y que la actividad continuó. Por su parte, la monarquía de Bahréin, de mayoría chií pero dirigida por una dinastía suní, ha realizado detenciones por la publicación de vídeos y mensajes en redes sociales que expresaban respaldo a la ofensiva iraní, bajo cargos de amenazar la seguridad y estabilidad del país.

Tensión en el Golfo: un
Tensión en el Golfo: un misil iraní impactó en la principal refinería de Bahréin (Captura de video)

El conflicto ha elevado la alarma en toda la región. En Arabia Saudí, las autoridades informaron la interceptación de tres misiles de crucero y varios drones cerca de la ciudad de Al-Kharj, mientras que en Abu Dabi y Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, se registraron explosiones y la activación de defensas aéreas. En Doha, Catar, el Ministerio de Defensa confirmó la interceptación de trece misiles balísticos y la caída de uno en aguas del país, sin dejar víctimas.

Diplomáticos occidentales reportaron que algunas embajadas en Riad, capital saudí, ordenaron a su personal refugiarse tras un ataque previo al complejo de la embajada estadounidense. El Reino Unido, por su parte, retiró temporalmente a parte de su personal diplomático y familiares de Bahréin por motivos de seguridad.

Irán ha negado su implicación en el ataque con drones a la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí y en la ofensiva contra la refinería de Ras Tanura, aunque confirmó que asume la responsabilidad de las operaciones militares que sí ejecuta directamente. El embajador iraní en Arabia Saudí, Alireza Enayati, declaró que la guerra fue impuesta a la región y no resultado de una acción unilateral de Teherán.

Bahréin alberga la principal base naval estadounidense en el golfo Pérsico, sede de la Quinta Flota, lo que subraya la relevancia estratégica del pequeño estado insular en el actual escenario de confrontación.

(Con información de AFP, EFE y Europa Press)

Temas Relacionados

BahréinMedio OrienteGuerra en Medio OrienteIrán

Últimas Noticias

El Reino Unido refuerza su presencia militar en Oriente Medio tras el ataque con un dron en una base en Chipre

El Gobierno del Reino Unido, liderado por Keir Starmer, anuncia el envío de aviones Typhoon y helicópteros Wildcat a la región, junto con el despliegue del destructor HMS Dragon, tras un ataque con dron a la base de Akrotiri

El Reino Unido refuerza su

El régimen de Irán amenazó a los ciudadanos que logren burlar el bloqueo de internet

El régimen iraní envía advertencias a los teléfonos de usuarios que emplean VPN mientras mantiene la conectividad en el 1% de los niveles normales tras los ataques aéreos israelíes y estadounidenses

El régimen de Irán amenazó

La guerra en Medio Oriente sacude a los mercados: sube el petróleo y caen las acciones europeas

Ataques a buques petroleros y rutas marítimas interrumpidas generaron una reacción inmediata en los precios del crudo y fuertes retrocesos en el índice STOXX 600 y sectores industriales de Europa

La guerra en Medio Oriente

Tras permanecer tres décadas en un museo, se subastará de un Triceratops de 66 millones de años

El ejemplar, conocido como Trey, representa una de las joyas paleontológicas más codiciadas del mercado privado internacional y despierta controversia entre la comunidad científica y los coleccionistas. La puja se realizará a través de Joopiter, la plataforma fundada por Pharrell Williams

Tras permanecer tres décadas en

Tensión militar en Medio Oriente: impacto directo en rutas marítimas y energía global

El conflicto en Medio Oriente involucra a dieciséis países y afecta el comercio marítimo y el mercado energético internacional. Un dron marítimo impactó un buque petrolero en el Golfo Pérsico, las exportaciones de combustibles de China enfrentan restricciones y bases militares europeas refuerzan su apoyo logístico a Estados Unidos

Tensión militar en Medio Oriente:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tres denunciantes acusan al sacerdote

Tres denunciantes acusan al sacerdote Marco Agüero Vidal de abuso sexual en San Borja, un caso por el que sería suspendido

Un hombre atropelló a su hija de un año cuando sacaba el auto del estacionamiento en Miramar: está en grave estado

Confirman 33 muertes por sarampión en México, reportan más de 12 mil contagios

CFE anuncia corte de luz por más de cinco horas: estas serán las zonas afectadas

Secretaría de las Mujeres advierte que la gordofobia es violencia y limita derechos de las mexicanas

INFOBAE AMÉRICA
Israel anuncia la muerte de

Israel anuncia la muerte de un "comandante" de Hamás en un ataque contra un campamento de refugiados palestinos

EA Sports FC y LaLiga rehabilitan una nueva cancha comunitaria en Ceuta junto al artista local Natalio Hayón

Tedee anuncia un lector inalámbrico de huella para integrar en puertas y la compatibilidad de sus cerraduras con Matter

(Pre) El Racing busca mantener distancias con Castellón, Almería, Deportivo y Málaga

Podemos rechaza el envío de la fragata a Chipre al sostener que eso implica "participar en una guerra ilegal"

ENTRETENIMIENTO

De la mano de Billie

De la mano de Billie Eilish, Black Box Recorder vuelve con show en el London Palladium: qué se sabe

La última publicación de Britney Spears en Instagram antes de ser arrestada y borrar su cuenta

La última temporada de The Boys revela su tráiler oficial y la fecha de estreno

Britney Spears fue trasladada a un hospital luego de su arresto

Majo Aguilar estará presente en el amistoso internacional femenil entre México vs Brasil