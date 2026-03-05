Bajo asedio y sin aliados: Irán intensifica sus ataques en Medio Oriente mientras China y Rusia optan por la cautela

Misiles iraníes exhibidos en el Museo Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria en Teherán (REUTERS)

Con su líder supremo muerto y su maquinaria de guerra bajo una incesante presión estadounidense , Irán ahora se encuentra prácticamente solo: sus socios de larga data, Rusia y China, no ofrecen nada más que condenas diplomáticas y expresiones de preocupación.

Teherán ha respondido a los ataques estadounidenses e israelíes ampliando el conflicto más allá de Medio Oriente, disparando misiles y drones con un impacto que está resonando en los mercados energéticos mundiales , sacudiendo las capitales desde Washington hasta Beijing y paralizando el transporte marítimo que transporta el 20% del suministro mundial de petróleo a través del Estrecho de Ormuz.

Los misiles iraníes alcanzaron lugares tan lejanos como Chipre, Azerbaiyán, Turquía y los países del Golfo, llevando la guerra a sus propias fronteras al atacar empresas críticas, infraestructura energética y bases estadounidenses. Instalaciones petroleras, refinerías y rutas de suministro clave fueron alcanzadas, lo que causó graves interrupciones en el suministro de crudo y gas natural.

“Cálculo frío”

Con el Estrecho de Ormuz ya cerrado, los ataques han disparado los precios de la energía, desestabilizando los mercados globales y obligando a las principales economías a luchar, lo que pone de relieve la exposición del mundo a las consecuencias de la respuesta de Teherán a la guerra.

Un niño observa un misil que cayó cerca del Aeropuerto Internacional de Qamishli, en el noreste de Siria, en medio de la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán (REUTERS/Orhan Qereman)

La moderación de Rusia y China refleja un cálculo frío, dicen los analistas: intervenir mientras Irán se enfrenta a Israel y Estados Unidos traería altos costos, ganancias limitadas y riesgos impredecibles, cargas que ninguna de las dos potencias parece dispuesta a asumir.

“Putin tiene otras prioridades, y la principal es Ucrania”, declaró Anna Borshchevskaya, experta en Rusia del Washington Institute. “Sería una tontería que Rusia entrara en una confrontación militar directa con Estados Unidos”.

Una fuente rusa de alto rango afirmó: “La escalada en Irán y sus alrededores, así como en el Golfo, ya está desviando la atención de la guerra en Ucrania. Es un hecho. Todo lo demás son meras emociones sobre un ‘aliado caído’", añadió.

Tanto Beijing como Moscú han ayudado a Irán a desarrollar capacidad militar para contrarrestar la presión estadounidense e israelí, suministrándole misiles, sistemas de defensa aérea y tecnología destinada a reforzar la disuasión, complicar las operaciones estadounidenses y aumentar el coste de los ataques. Sin embargo, ese apoyo parece ahora limitado.

Vista aérea de la isla de Qeshm, separada del territorio continental iraní por el estrecho de Clarence, en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer/Archivo)

Paradoja Stark

China ha pasado años inmiscuyéndose en la diplomacia de Medio Oriente, mientras que Rusia ha convertido a Irán en un pilar de su alineación antioccidental.

Sin embargo, a medida que el conflicto estalló, ambas potencias se vieron limitadas: China por su dependencia de la energía y el comercio del Golfo y por las prioridades de seguridad en Asia, y Rusia por una guerra agotadora en Ucrania que ha minado su capacidad de proteger a sus socios y agudizado su necesidad de preservar los vínculos con los estados del Golfo ricos en petróleo.

El resultado es una paradoja absoluta: Irán sigue siendo estratégicamente útil para ambos, pero no lo suficientemente útil como para que se pelee por él.

Con el ancho de banda diplomático y militar y los recursos económicos de Rusia todavía absorbidos por la guerra en Ucrania, la prioridad del presidente Vladimir Putin es evitar una escalada con Washington y salvaguardar los intereses de Rusia en Medio Oriente, en lugar de apostar por la suerte de Irán en el campo de batalla.

“Si Rusia hubiera apoyado directamente a Irán, se habría distanciado de los países del Golfo y de Israel”, dijo Borshchevskaya. “Eso no es lo que Putin quiere”.

La respuesta moderada de Beijing refleja una estrategia de larga data: evitar compromisos de seguridad vinculantes que estén alejados de sus intereses fundamentales.

Petroleros son vistos frente a la costa de Fujairah, mientras Irán promete disparar a los buques que transitan por el Estrecho de Ormuz (REUTERS/Amr Alfiky/Fotografía de archivo)

Las alianzas con China

A diferencia de Estados Unidos, cuyas alianzas se basan en obligaciones de defensa mutua, China prefiere asociaciones basadas en el comercio, la inversión y la venta de armas, vínculos que no la arrastren a conflictos costosos más allá del este de Asia, dijo Evan A. Feigenbaum del Carnegie Endowment for International Peace.

Beijing, una de las mayores potencias comerciales y compradores de energía del mundo, mantiene vínculos con Irán y sus rivales sunitas del Golfo y, en América Latina, nunca puso todas sus apuestas sólo en Venezuela.

“Si Beijing quisiera hacer más, no desviaría su atención estratégica ni sus recursos militares de la seguridad fundamental", argumenta Henry Tugendhat, del Washington Institute. “Solo le importa su prestigio en el extranjero. Le importan Taiwán, el Mar de China Meridional y las amenazas percibidas de Estados Unidos y Japón”.

El conflicto podría incluso traer ventajas para Beijing. Desde la barrera, China puede observar cómo las fuerzas estadounidenses se encuentran retenidas lejos del este de Asia y cómo sus arsenales militares se agotan, a la vez que obtiene una visión en tiempo real de las capacidades y operaciones estadounidenses, información que podría orientar su análisis sobre el futuro escenario de Taiwán.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se reúne con el mandatario chino Xi Jinping en Beijing (REUTERS/Archivo)

La principal vulnerabilidad de China sigue siendo el flujo de energía a través del Estrecho de Ormuz, por donde pasa alrededor del 45% de sus importaciones de petróleo. Sin embargo, según los expertos, Beijing ha acumulado reservas estratégicas y volúmenes sustanciales de petróleo iraní que ya se encuentran en buques cisterna o almacenes.

Afirman que la crisis ha permitido a Moscú y Beijing replantearse su papel de mediadores. China indicó que el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, ha conversado con ministros europeos y árabes para impulsar el diálogo, mientras que Putin ha mantenido conversaciones similares con líderes del Golfo y funcionarios iraníes.

El precio del petróleo ayuda a Rusia

Rusia también ve beneficios concretos: el aumento de los precios del petróleo fortalece su economía de guerra y una administración estadounidense atada a Medio Oriente tiene menos ancho de banda para Ucrania.

Rusia no se beneficia del colapso del régimen iraní, pero tampoco vincula su destino a la supervivencia de Teherán, afirmó Borshchevskaya. Moscú está evadiendo riesgos, manteniendo la flexibilidad, independientemente del resultado del conflicto, y establecería vínculos con cualquier nuevo gobierno, incluso uno alineado con Washington.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión en el Kremlin (Europa Press/Archivo)

La fuente rusa señaló a Siria como precedente. A pesar de haber respaldado al derrocado presidente Bashar al-Assad durante años, Moscú conservó sus bases en el Mediterráneo y rápidamente forjó vínculos con el nuevo líder sirio, Ahmed al-Sharaa, lo que subraya su disposición a sacrificar lealtad por influencia a largo plazo.

(Reuters)