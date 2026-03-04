Mojtaba Khamenei, el hijo del ayatolá abatido por Israel y EEUU que podría ser el nuevo líder supremo de Irán

Mojtaba Khamenei.

Mojtaba Khamenei, hijo del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, ha sido considerado durante mucho tiempo un contendiente para el puesto de próximo gobernante supremo del país, incluso antes de que un ataque israelí matara a su padre al comienzo de la guerra la semana pasada y a pesar del hecho de que nunca ha sido elegido o designado para un puesto gubernamental.

Mojtaba Khamenei, figura reservada dentro de la República Islámica, no ha sido visto en público desde el sábado, cuando el ataque aéreo israelí contra las oficinas del líder supremo mató a su padre de 86 años. También murió la esposa del joven Khamenei, Zahra Haddad Adel, quien provenía de una familia vinculada desde hace tiempo a la teocracia del país.

Se cree que Jamenei todavía está vivo y probablemente se haya escondido mientras los ataques aéreos estadounidenses e israelíes continúan atacando Irán, aunque los medios estatales iraníes no han informado sobre su paradero.

El perfil del hijo de Khamenei se eleva tras el ataque aéreo

El nombre de Mojtaba Khamenei sigue circulando como posible candidato para reemplazar a su padre, algo que había sido criticado en el pasado por potencialmente crear una versión teocrática de la antigua monarquía hereditaria de Irán.

Pero ahora que su padre y su esposa son considerados por los partidarios de la línea dura como mártires de la guerra contra Estados Unidos e Israel, la popularidad de Khamenei probablemente ha aumentado entre los clérigos ancianos de la Asamblea de Expertos de 88 escaños que seleccionará al próximo líder supremo del país.

Khamenei “es visto ampliamente dentro del régimen como un líder y administrador capaz y poderoso que algún día puede sucederle en al menos una parte del liderazgo nacional; su padre también puede verlo desde esa perspectiva”.

Quienquiera que se convierta en el líder obtendrá el control de un ejército iraní actualmente en guerra y una reserva de uranio altamente enriquecido que podría usarse para construir un arma nuclear, si así lo decidiera.

Khamenei había desempeñado un papel similar al de Ahmad Jomeini, hijo del primer líder supremo de Irán, Ruhollah Jomeini: “una combinación de ayudante de campo, confidente, guardián y corredor de poder”, según United Against Nuclear Iran, un grupo de presión con sede en Estados Unidos.

Nacido en la disidencia

Nacido en 1969 en la ciudad de Mashhad, unos 10 años antes de la Revolución Islámica de 1979 que arrasó Irán, Khamenei creció mientras su padre agitaba contra el Sha Mohammad Reza Pahlavi de Irán.

Una biografía oficial sobre la vida de Alí Khamenei relata un momento en que la policía secreta del sha, la SAVAK, irrumpió en su casa y golpeó al clérigo. Mojtaba y el resto de los hijos de Khamenei despertaron después y les dijeron que su padre se iba de vacaciones.

“Pero les dije: ‘No hay necesidad de mentir’. Les dije la verdad”, declaró el padre Khamenei.

Mojtaba Khamenei, el segundo hijo del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, visita la oficina de Hezbolá en Teherán, Irán, el 1 de octubre de 2024. Oficina del Líder Supremo de Irán/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/Folleto vía REUTERS

Tras la caída del sha, la familia de Khamenei se mudó a Teherán, la capital de Irán. Khamenei lucharía en la guerra entre Irán e Irak con el Batallón Habib ibn Mazahir, una división de la Guardia Revolucionaria paramilitar iraní, que vio a varios de sus miembros ascender a importantes puestos de inteligencia dentro de la fuerza, probablemente con el respaldo de la familia Khamenei.

Su padre se convirtió en líder supremo en 1989, y pronto Mojtaba Khamenei y su familia tuvieron acceso a miles de millones de dólares y activos comerciales repartidos en las numerosas bonyads de Irán, o fundaciones financiadas por industrias estatales y otras riquezas que alguna vez estuvieron en manos del shah.

El poder sube con su padre

Su propio poder creció junto con el de su padre, trabajando desde sus oficinas en el centro de Teherán. Cables diplomáticos estadounidenses publicados por WikiLeaks a finales de la década de 2000 comenzaron a referirse al joven Khamenei como “el poder tras las togas”. Uno relataba una acusación de que Khamenei, de hecho, intervino el teléfono de su propio padre, actuó como su “principal guardián” y había estado construyendo su propia base de poder dentro del país.

Khamenei “es visto ampliamente dentro del régimen como un líder y administrador capaz y poderoso que algún día puede sucederle en al menos una parte del liderazgo nacional; su padre también puede verlo desde esa perspectiva”, decía un cable de 2008, que también destacaba su falta de calificaciones teológicas y su edad.

“Sin embargo, debido a sus habilidades, riqueza y alianzas inigualables, Mojtaba es visto por varios miembros del régimen como un candidato plausible para compartir el liderazgo de Irán tras el fallecimiento de su padre, ya sea que ese fallecimiento ocurra pronto o años en el futuro”, afirmó.

Una niña musulmana chiíta sostiene una foto del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, durante una manifestación tras su asesinato en ataques estadounidenses e israelíes el sábado en la ciudad de Magam, en la Cachemira india, el 4 de marzo de 2026. REUTERS/Sharafat Ali

Khamenei ha trabajado estrechamente con la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, tanto con los comandantes de su Fuerza Quds expedicionaria como con su Basij, formado exclusivamente por voluntarios, que reprimió violentamente las protestas a nivel nacional en enero, dijo el Tesoro de Estados Unidos.

Estados Unidos lo sancionó en 2019, durante el primer mandato del presidente estadounidense Donald Trump, por trabajar para “promover las ambiciones regionales desestabilizadoras y los objetivos internos opresivos de su padre”.

Esto incluye acusaciones de que Khamenei apoyó tras bastidores la elección del presidente de línea dura Mahmoud Ahmadinejad en 2005 y su disputada reelección en 2009 que desencadenó las protestas del Movimiento Verde.

Mahdi Karroubi, candidato presidencial en 2005 y 2009, denunció a Khamenei como “hijo de un amo” y alegó que interfirió en ambas votaciones. Su padre, según se informa, afirmó entonces que Khamenei era “un amo en sí mismo, no hijo de un amo”.

Los poderes del líder supremo están en juego

Solo ha habido otra transferencia de poder en el cargo de líder supremo de Irán, el máximo responsable de la toma de decisiones desde la Revolución Islámica de 1979. El ayatolá Ruhollah Jomeini falleció a los 86 años tras ser la figura principal de la revolución y liderar a Irán durante su guerra de ocho años con Irak.

El líder de la revolución islámica en Irán," Ayatolá" Ruhollah Jomeini. EFE/Archivo/jgb

Ahora, el nuevo líder asumirá el cargo después de la guerra de 12 días con Israel y mientras Estados Unidos-Israel libran una guerra contra Irán, busca eliminar la amenaza nuclear y el poder militar de Irán, esperando también que el pueblo iraní se levante contra la teocracia iraní.

El líder supremo se encuentra en el corazón de la compleja teocracia chiita de Irán, que comparte el poder, y tiene la última palabra en todos los asuntos de Estado. También se desempeña como comandante en jefe del ejército y de la Guardia Revolucionaria, una fuerza paramilitar que Estados Unidos designó como organización terrorista en 2019 y a la que su padre fortaleció durante su gobierno.

La Guardia, que ha liderado el autodenominado “Eje de la Resistencia”, una serie de grupos militantes y aliados en todo Oriente Medio cuyo objetivo es contrarrestar a Estados Unidos e Israel, también posee una gran riqueza y posesiones en Irán. Además, controla el arsenal de misiles balísticos del país.

(con información de AP)