El líder supremo iraní derrocado, Ali Khamenei, será despedido en una ciudad santa de Irán: el funeral durará tres días

Los seguidores del ex líder del régimen ayatollah podrán entregarle su último adiós en la localidad Mashhad. Los funerales del régimen comenzarán por la noche y finalizaría el viernes

Un automóvil pasa junto a
Un automóvil pasa junto a una valla publicitaria del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en una calle, después de que muriera en ataques israelíes y estadounidenses el sábado, en Teherán, Irán, el 4 de marzo de 2026 (REUTERS)

Los funerales de Estado de Ali Khamenei, quien dirigió Irán durante casi cuatro décadas y murió el sábado en ataques israelo-estadounidenses, comenzarán este miércoles por la noche y durarán tres días, informó la agencia de prensa oficial Irna.

“A partir de las 22:00 hs. del miércoles (18:30 GMT), los fieles podrán rendir un último homenaje a los restos del guía mártir de la nación acudiendo a la gran mezquita Imam Jomeini, en Teherán”, indicó Irna, citando un comunicado del Consejo Islámico de Coordinación del Desarrollo.

Khamenei, fallecido a los 86 años, será enterrado en la ciudad santa de Mashhad, en el noreste del país, de donde era originario. El ayatollah, de 86 años, nació en la segunda ciudad más grande de Irán, donde también está enterrado su padre en el santuario del imán Reza, uno de los principales centros de peregrinación chiita del país.

Tras su muerte, se activó el proceso de sucesión estipulado en la Constitución iraní. El poder quedó en manos de manera provisional de un consejo integrado por el presidente, el jefe del poder judicial y un jurista del Consejo de Guardianes, órgano encargado de supervisar la legislación y los procesos electorales.

Este consejo tripartito gobernará el país hasta que la Asamblea de Expertos elija al nuevo líder supremo.

Los dolientes llevan un ataúd
Los dolientes llevan un ataúd durante una procesión fúnebre simbólica para el líder supremo iraní, el ayatollah Khamenei (REUTERS/Alaa Al-Marjani)

Por motivos de seguridad, la reunión definitiva para la votación podría postergarse hasta después del entierro, según funcionarios citados por la agencia Fars.

La Asamblea de Expertos, compuesta por 88 miembros, es responsable de seleccionar al sucesor. El edificio donde sesiona la asamblea en Qom fue alcanzado por bombardeos estadounidenses e israelíes, al igual que la sede principal en Teherán, según reportaron medios iraníes.

Fuentes oficiales indicaron que la postergación de la asamblea responde al aumento de los riesgos de seguridad tras los recientes ataques. El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el jefe del aparato judicial, Gholamhosein Mohseni-Ejei, y un jurista del Consejo de la Guardianes formaron un consejo de liderazgo temporal para dirigir la república islámica hasta la elección de un nuevo líder.

Un portavoz del Consejo de Guardianes afirmó que el proceso legal para la elección del nuevo líder supremo seguirá lo establecido en el artículo 111 de la Constitución iraní.

“Ahora todos estamos de luto y entristecidos, y la tragedia es muy pesada y grande, pero el gran pueblo del Irán islámico debe saber que no hay ninguna ambigüedad a este respecto en el sistema legal y la constitución de la República Islámica de Irán, y se han previsto medidas detalladas”, declaró el vocero, según la agencia Fars.

Los hombres llevan los retratos
Los hombres llevan los retratos del líder supremo iraní, el ayatolá Ali KHamenei, Akram al-Kaabi y el gran ayatolá Ali al-Sistani, durante una procesión fúnebre simbólica para Jamenei, tras su muerte en ataques aéreos israelíes y estadounidenses, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Najaf, Irak, el 3 de marzo de 2026 (REUTERS/Alaa Al-Marjani)

Desde Israel, el ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió este miércoles que cualquier dirigente que asuma el liderazgo en Irán tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei será considerado un objetivo de eliminación si continúa la política hostil hacia Israel y Occidente.

“Cualquier dirigente elegido por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan de destrucción de Israel, amenazando a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región, y reprimiendo al pueblo iraní, será un objetivo de asesinato, sin importar su nombre ni dónde se esconda”, declaró Katz en un mensaje publicado en X.

(Con información de AFP)

