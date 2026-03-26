Agencias

Muere otro soldado israelí de 21 años en el Líbano, ya son cuatro desde ofensiva

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Jerusalén, 26 mar (EFE).- Un soldado israelí de 21 años, identificado este jueves por el Ejército como Aviaad Elchanan Volansky de Jerusalén, falleció "en combate" en el sur del Líbano, lo que aumentó a cuatro el número de uniformados fallecidos desde el 2 de marzo.

También hoy, el Ejército informó de la muerte de otro militar de 21 años, Ori Greenberg, de la Brigada Golani, "en combate" en el sur del Líbano.

Con estos soldados, ya son cuatro los militares israelíes muertos desde el inicio de los bombardeos israelíes contra el Líbano, a fin de debilitar a la milicia Hizbulá, el pasado 2 de marzo, que han causado un millón de desplazados y más de 1.100 muertos.

Además, hay también dos muertos civiles en el norte de Israel, uno hoy mismo debido al impacto de un proyectil de Hizbulá en la ciudad septentrional de Nahariya.

Y hace unos días, tanques israelíes mataron a un hombre por error en un kibutz próximo a la divisoria, según reveló una investigación militar. EFE

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