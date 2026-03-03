Mundo

La agencia atómica de la ONU confirmó daños en la instalación nuclear iraní de Natanz pero sin peligro radiológico

La entidad señaló que el edificio principal y la estructura subterránea no muestran deterioros adicionales, aunque reconoció la gravedad de la destrucción ocurrida previamente por ataques de Israel y Estados Unidos

Una imagen satelital muestra una
Una imagen satelital muestra una vista más cercana de la planta nuclear de Natanz, cerca de Natanz, Irán, el 1 de marzo de 2026. Vantor/Handout vía REUTERS

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) informó este martes sobre “daños recientes” en los edificios de acceso de la planta subterránea de enriquecimiento de combustible de Natanz, en el centro de Irán, si bien subrayó que no se esperan “consecuencias radiológicas”.

El OIEA indicó en un mensaje en X que la planta de Natanz ya quedó “gravemente dañada” durante el conflicto de junio, en la denominada Guerra de los 12 días entre EEUU e Israel con Irán, y que, por el momento, el análisis no apunta a nuevos daños en el interior del complejo subterráneo.

Noticia en desarrollo...

(con información de EFE)

