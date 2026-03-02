Un incendio obligó a cerrar un centro de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos en medio de los ataques iraníes

La señalización de Amazon Web Services (AWS) se exhibe en la National Retail Federation (NRF) 2026, en la ciudad de Nueva York (REUTERS/Kylie Cooper)

La unidad de computación en la nube de Amazon, AWS, suspendió este domingo las operaciones en uno de sus centros de datos en Emiratos Árabes Unidos después de que objetos no identificados impactaran la instalación, provocando chispas y un incendio que obligó a cortar el suministro eléctrico, según informó la compañía. El incidente ocurrió en medio de una ola de ataques iraníes con misiles y drones contra infraestructura civil y militar en toda la región del Golfo Pérsico.

Según AWS, los objetos impactaron alrededor de las 4:30 de la madrugada, hora del Pacífico. El departamento de bomberos local cortó la electricidad a la instalación y a los generadores mientras trabajaba para extinguir las llamas. La compañía indicó que esperaba autorización para restablecer el suministro eléctrico y que el restablecimiento de la conectividad en la zona afectada tomaría varias horas. Las demás zonas de disponibilidad en Emiratos operan con normalidad.

Cuando la agencia Reuters preguntó a AWS si el incidente estaba relacionado con los ataques iraníes en curso, la compañía no confirmó ni desmintió ninguna conexión. El Ministerio de Defensa de Emiratos reportó que desde el inicio de los ataques iraníes el pasado sábado, las fuerzas aéreas y de defensa antiaérea del país interceptaron y destruyeron 165 misiles balísticos, dos misiles de crucero y 541 drones. Sin embargo, 21 drones lograron impactar objetivos civiles, causando tres muertes de trabajadores migrantes de Pakistán, Nepal y Bangladés, además de 58 heridos.

Los ataques iraníes contra Emiratos forman parte de una represalia masiva tras operaciones conjuntas de Estados Unidos e Israel que resultaron en la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, el pasado sábado. Según medios estatales iraníes, los ataques estadounidenses e israelíes causaron al menos 201 muertes en 24 provincias iraníes, incluyendo 148 niñas en una escuela primaria en la ciudad sureña de Minab.

Una imagen satelital del puerto de Jebel Ali, después de que uno de los atracaderos se incendiara debido a los restos de un misil interceptado, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 1 de marzo de 2026 2026 Planet Labs PBC/Handout vía REUTERS

Las estructuras de AWS conocidas como zonas de disponibilidad están compuestas por uno o más centros de datos físicos interconectados dentro de una región geográfica. Estas zonas funcionan como ubicaciones aisladas diseñadas para garantizar la continuidad del servicio en caso de fallos. La región ME-CENTRAL-1, inaugurada en noviembre de 2022, representa la segunda infraestructura de AWS en Medio Oriente junto con la de Baréin.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció que sus ataques se dirigieron a 27 bases militares donde se despliegan soldados estadounidenses, la base aérea israelí de Tel Nof, el cuartel general del ejército israelí en HaKirya en Tel Aviv y un complejo industrial de defensa. La ofensiva iraní impactó también aeropuertos internacionales en Dubái, Abu Dabi y Kuwait, lo que provocó la suspensión de vuelos y el cierre de espacios aéreos en todo el Golfo Pérsico.

Las autoridades emiratíes activaron protocolos de emergencia en todo el país, emitiendo alertas de alta prioridad a través de teléfonos móviles que instruyeron a la población a buscar refugio inmediato en edificios seguros y mantenerse alejados de ventanas, puertas y áreas abiertas. El Ministerio de Educación ordenó la transición a educación a distancia para todas las escuelas públicas y privadas desde el 2 hasta el 4 de marzo.

La infraestructura de servicios en la nube ha adquirido una importancia estratégica crítica para economías como la de Emiratos, donde sectores financieros, energéticos y de telecomunicaciones dependen de centros de datos para operaciones esenciales. AWS opera miles de servidores en la región ME-CENTRAL-1 que proporcionan servicios a empresas gubernamentales, instituciones financieras y compañías de tecnología en todo Medio Oriente.

En el hotel Burj Al Arab de Dubái un drone iraní impacto.

Los restos de misiles y drones interceptados cayeron en diversas áreas de Emiratos, causando daños materiales menores en propiedades civiles. En Palm Jumeirah, la isla artificial de Dubái famosa por sus hoteles de lujo, cuatro personas resultaron heridas cuando fragmentos de un misil impactaron un hotel de alta categoría, provocando un incendio. También se reportaron incendios en el puerto de Jebel Ali, uno de los más transitados de Medio Oriente, y en la fachada del icónico hotel Burj Al Arab.

El Ministerio de Defensa de Emiratos confirmó que de los 137 misiles balísticos detectados durante el ataque inicial del sábado, 132 fueron destruidos mientras cinco cayeron al mar. De los 209 drones rastreados, 195 fueron interceptados. Los sistemas de defensa aérea demostraron alta capacidad de respuesta, aunque algunos proyectiles lograron penetrar las defensas y causar daños colaterales.

La escalada regional ha generado disrupciones significativas en el transporte aéreo, con aerolíneas suspendiendo vuelos hacia y desde importantes centros de conexión en Medio Oriente. Mapas de tráfico aéreo mostraron espacios aéreos prácticamente vacíos sobre Irán, Irak, Kuwait, Israel y Baréin tras el inicio de los ataques. Emiratos, que se había posicionado como un refugio de estabilidad y seguridad en una región turbulenta, enfrenta ahora la fragilidad de esa percepción ante una confrontación militar de alcance regional.