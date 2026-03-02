Mundo

Se registraron explosiones en ciudades de Israel y el Golfo Pérsico tras el lanzamiento de drones y misiles desde Irán

La reacción del régimen de Teherán ante el operativo que resultó en la muerte del ayatolá Ali Khamenei ha incluido amenazas constantes hacia los países vecinos, quienes han advertido que están dispuestos a responder en defensa de su territorio

Varias explosiones se registraron en ciudades de Israel y el Golfo Pérsico, tras el lanzamiento de drones y misiles desde Irán, en el tercer día consecutivo de ataques por parte de la República Islámica. El impacto de los proyectiles y drones sacudió a urbes como Abu Dabi, Dubái, Doha, Manama, la Ciudad de Kuwait y zonas del centro y sur de Israel, según testigos y reporteros de la AFP. Esta escalada militar ha generado alarma en una región que históricamente se percibía como un enclave de estabilidad dentro de Oriente Medio.

Las autoridades de Baréin confirmaron la muerte de una persona tras la caída de restos de un misil interceptado en la ciudad portuaria de Salman, lo que elevó a cinco el número total de fallecidos en el Golfo desde el sábado. El incidente también dejó dos heridos graves. El Ministerio del Interior de Baréin detalló que el incendio se originó en un barco extranjero, mientras que la infraestructura civil —incluidos aeropuertos, puertos marítimos, edificios residenciales y hoteles— ha sufrido daños en distintos puntos de la región.

En Kuwait, se reportaron explosiones y columnas de humo negro cerca de la embajada de Estados Unidos en la capital. Aunque la sede diplomática no confirmó haber sido blanco directo, emitió un comunicado de seguridad solicitando a los ciudadanos mantenerse alejados y subrayó la “amenaza persistente” de ataques con misiles y drones. El Ministerio del Interior precisó que las fuerzas de defensa aérea interceptaron varios drones al amanecer, asegurando que la situación en el país es estable y sin motivo de alarma. El Ministerio de Salud informó que al menos 32 extranjeros resultaron heridos en los ataques previos.

En Irak, se escucharon explosiones cerca del aeropuerto de Erbil, que alberga tropas de la coalición liderada por Estados Unidos y un complejo consular estadounidense. Un fotógrafo de la AFP presenció cómo los sistemas de defensa aérea derribaron drones en las inmediaciones del aeropuerto. Desde el inicio de la campaña militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, las interceptaciones de drones se han repetido en esa zona.

En el caso de Israel, los servicios médicos reportaron que no hubo heridos tras el último lanzamiento de misiles balísticos iraníes contra el centro y sur del país, incluyendo la zona de Jerusalén. El Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel permitió a la población abandonar los refugios antiaéreos, aunque recomendó permanecer cerca de ellos ante la posibilidad de nuevos ataques.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní comunicó este lunes la realización de una nueva oleada de ataques contra diversos objetivos gubernamentales y militares en territorio israelí. En un comunicado difundido por la agencia Tasnim, el cuerpo de élite iraní afirmó que la “décima oleada de la operación ‘Promesa Verdadera 4’”, con el despliegue de misiles Jeibar, tuvo como blancos el complejo gubernamental en Tel Aviv, así como centros militares y de seguridad ubicados en Haifa y Jerusalén Este.

Medidas en el Golfo Pérsico

Seis estados del Golfo Pérsico anunciaron que adoptarán todas las medidas necesarias para defenderse frente a los ataques atribuidos a Irán, según un comunicado emitido tras la reunión del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) celebrada el domingo. Los ministros de Exteriores de Emiratos árabes Unidos, Baréin, Arabia Saudita, Omán, Qatar y Kuwait analizaron los “cuantiosos daños resultantes de los traicioneros ataques iraníes” y debatieron medidas para restablecer la estabilidad en la región.

Los miembros del CCG subrayaron que, en caso de ser necesario, podrían “responder a la agresión” como parte de su estrategia para proteger “sus territorios, ciudadanos y residentes”. El comunicado también exigió la “inmediata cesación de estos ataques” y recordó que la estabilidad del Golfo representa un “pilar fundamental de la estabilidad económica mundial”.

Los ataques atribuidos a Irán incluyeron el lanzamiento de misiles y drones contra varios objetivos en la región, donde Estados Unidos mantiene bases militares. Estas acciones ocurrieron después de una campaña militar liderada por Washington y Israel que provocó la muerte del líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jamenei.

Cayeron las bolsas en Asia y precio del petróleo se disparó por la escalada del conflicto en Medio Oriente

Los futuros del Dow Jones también registran caídas. El temor a un corte en el suministro de crudo y el cierre del estrecho de Ormuz genera volatilidad en los principales índices y en las divisas mundiales

EN VIVO: Las Fuerzas de Defensa de Israel reportaron el lanzamiento de una nueva ola de misiles y drones desde Irán

También se reportaron fuertes explosiones en las ciudades de Dubái, Doha y Manama, en el tercer día de ataques de Irán contra sus vecinos del Golfo Pérsico en respuesta a los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel

Israel lanzó una ofensiva hacia el Líbano en respuesta a los ataques del grupo terrorista Hezbollah

Las incursiones aéreas se intensificaron tras el disparo de misiles y drones que impactaron el norte del Estado judío, generando evacuaciones masivas y desplazamientos de miles de habitantes de localidades fronterizas y suburbios capitalinos

Países del Golfo Pérsico afirmaron que responderán a cualquier nueva agresión iraní contra su territorio

Seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo analizaron en una reunión el impacto de recientes lanzamientos de misiles y drones, así como posibles acciones para garantizar la protección de la región árabe

Trump evalúa replicar el modelo venezolano para la transición en Irán y cuenta con tres opciones para liderar el país

La estrategia de Washington contempla distintos escenarios, desde la entrega de fuerzas armadas hasta la posibilidad de un levantamiento social, en un contexto marcado por las capacidades militares y divisiones internas del país persa

