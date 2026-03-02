Kuwait derribó por error tres aviones de combate de Estados Unidos que repelían un ataque iraní

El Pentágono confirmó que sucedió durante un combate defensivo ante un ataque iraní

Tres aviones de combate estadounidenses F-15E Strike Eagle fueron derribados por error por las defensas aéreas de Kuwait durante una misión de combate la noche del domingo, en medio de ataques lanzados por Irán. Los seis tripulantes lograron eyectarse y se encuentran en condición estable.

“Tres aviones F-15E Strike Eagle estadounidenses que volaban en apoyo de la Operación Epic Fury se estrellaron sobre Kuwait debido a un aparente incidente de fuego amigo. Durante los combates activos, que incluyeron ataques de aviones, misiles balísticos y drones iraníes, los aviones de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes”, informó el CENTCOM.

“Kuwait ha reconocido este incidente y agradecemos los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso”, añadió.

Un avión en llamas cae del cielo en Al Jahra, Kuwait (Vía Reuters)

Uno de los pilotos llega a tierra con su paracaídas tras eyectarse (Social Media/via REUTERS)

El derribo de los tres aviones estadounidenses por parte de Kuwait se produjo en un escenario de combate donde la amenaza de ataques iraníes con aviones, misiles balísticos y drones dificultó la identificación de aeronaves aliadas y llevó a un incidente de fuego amigo. Según los datos disponibles, las operaciones activas y el ambiente tenso contribuyeron a que las defensas dispararan por error contra los cazas estadounidenses.

Mientras participaban en la defensa aérea de Kuwait, las aeronaves fueron confundidas con una amenaza y abatidas por las propias defensas. Ello sucedió durante una de las operaciones de mayor intensidad en el conflicto reciente.

Marineros de la Marina de Estados Unidos se preparan para colocar municiones en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln, clase Nimitz, en apoyo al ataque de la Operación Epic Fury contra Irán (Marina de Estados Unidos/Imagen cedida vía REUTERS)

Ataques de Irán y contexto de la operación

El incidente ocurrió en el contexto de la “Operación Epic Fury”, que enfrenta por primera vez la antigua flota de combate de Irán en este conflicto. Durante la noche, Irán empleó aviones, misiles balísticos y drones en sus ataques, lo que originó una respuesta de las fuerzas aliadas y un entorno de combate especialmente complejo para la coordinación y defensa.

La simultaneidad y diversidad de los ataques iraníes complicaron la labor de identificación y reacción de las fuerzas presentes en territorio kuwaití. Esto incrementó el riesgo de incidentes similares.

Recuperación de la tripulación y respuesta oficial

Tras el derribo, todas las personas a bordo lograron eyectarse y fueron recuperadas con éxito por las unidades de rescate. Los seis tripulantes permanecen en condición estable.

Kuwait reconoció el incidente y destacó el apoyo y esfuerzo de sus fuerzas de defensa a lo largo de la operación en curso. El episodio refuerza la necesidad de coordinación y confianza entre aliados, principios que actualmente sostienen la cooperación militar entre Kuwait y Estados Unidos.