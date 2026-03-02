Mundo

Donald Trump dijo que Irán enriquecía uranio en secreto: “Querían fabricar un arma nuclear, así que los destruimos”

El mandatario reveló que la decisión de lanzar la ofensiva se tomó tras hallar una planta atómica desconocida hasta ahora y aseguró que la campaña militar progresa “mucho más rápido de lo previsto”. Sin embargo, no descartó el envío de tropas terrestres

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gesticula mientras sube al Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en West Palm Beach, Florida, Estados Unidos, el 1 de marzo de 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz

El presidente de EEUU Donald Trump reveló el lunes que la decisión de lanzar la masiva ofensiva militar contra Irán se basó en informes de inteligencia que detectaron un programa secreto de enriquecimiento de uranio en un sitio previamente desconocido. En una entrevista exclusiva con el New York Post, el mandatario afirmó que la República Islámica intentaba desarrollar armamento atómico de manera subrepticia, lo que precipitó el inicio de la Operación “Epic Fury” (Furia Épica).

“Querían fabricar un arma nuclear, así que los destruimos completamente”, declaró Trump, detallando que el nuevo emplazamiento era distinto a las instalaciones permanentes ya conocidas y vigiladas. Según el mandatario, el descubrimiento ocurrió poco después de que las negociaciones en Ginebra fracasaran el pasado jueves. “Encontramos que estaban trabajando en un área totalmente diferente... así que simplemente llegó el momento. Dije: ‘Vamos’”.

La guerra avanza “más rápidamente de lo previsto”

El presidente aseguró que la campaña militar progresa “mucho más rápido de lo previsto”, destacando que los ataques del fin de semana lograron eliminar a 49 altos funcionarios del liderazgo iraní, incluyendo al Líder Supremo, el ayatolá Ali Khamenei.

Trump minimizó el riesgo de represalias terroristas contra Estados Unidos y se mostró dispuesto a escalar la intervención si fuera necesario. “No tengo reparos respecto a las botas sobre el terreno... probablemente no las necesitemos, pero si fueran necesarias, las enviaremos”, sentenció.

Mientras tanto, en el Pentágono, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el general Dan Caine confirmaron que Estados Unidos ha establecido una “superioridad aérea local” sobre Irán. Hegseth enfatizó que esta operación no se asemejará a los prolongados conflictos en Irak o Afganistán. “Sin reglas de enfrentamiento estúpidas, sin el atolladero de la construcción de naciones... luchamos para ganar y no desperdiciamos tiempo ni vidas”, afirmó el jefe de defensa, sugiriendo que la fase crítica del conflicto podría durar entre cuatro y seis semanas.

Pete Hegseth no descartó el envío de tropas a Irán: "Llegaremos tan lejos como sea necesario"

Por otro lado, Trump reconoció que las encuestas internas muestran un apoyo minoritario a la guerra —con solo un 27% de aprobación según Reuters/Ipsos—, pero desestimó los datos alegando que cumple con su deber de proteger al mundo de “gente loca” con armas nucleares. “No me importan las encuestas. Tengo que hacer lo correcto. Esto debería haberse hecho hace mucho tiempo”, insistió.

Caos regional

A pesar de la confianza de Washington, la respuesta de Irán y sus aliados ha generado un caos sistémico en el Golfo Pérsico y los mercados globales. La empresa estatal QatarEnergy suspendió el lunes toda su producción de gas natural licuado (GNL) tras sufrir ataques con drones en sus plantas de procesamiento, lo que disparó los precios del gas en Europa un 40%. Simultáneamente, la refinería saudí de Ras Tanura y petroleros en el Mar de Omán han sido blanco de proyectiles iraníes.

El balance de víctimas continúa agravándose. La Media Luna Roja iraní informó que al menos 555 personas han muerto en territorio persa desde el sábado. En Israel, las represalias con misiles han dejado 11 muertos, incluyendo el impacto contra una sinagoga en Beit Shemesh. El Pentágono también confirmó que un cuarto militar estadounidense falleció en los combates, mientras que tres aviones F-15E de EE. UU. fueron derribados por error por las defensas antiaéreas de Kuwait en medio de la confusión del combate.

Desde Teherán, el secretario de Seguridad Nacional, Alí Larijani, rechazó cualquier posibilidad de negociación inmediata, citando el vacío de poder tras la muerte de Khamenei y advirtiendo que Irán está preparado para una guerra de resistencia de largo aliento. Mientras China denuncia un retorno a la “ley de la selva” por parte de las potencias occidentales, el secretario de Estado, Marco Rubio, se prepara para defender la legalidad y los objetivos de la ofensiva este martes ante el Congreso de Estados Unidos.

