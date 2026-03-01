La Unión Europea pidió avanzar hacia un Irán más libre tras la muerte de Khamenei: “Es un momento decisivo en la historia”

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, destacó que a partir de ahora se abre un nuevo escenario para el pueblo iraní y convocó a preservar la estabilidad en la región (REUTERS/Yves Herman/Archivo)

La Unión Europea (UE) se refirió este domingo a la muerte del ayatollah Ali Khamenei, asesinado en la batería de ataques a Irán lanzados por Estados Unidos e Israel, y la describió como un “momento decisivo” para Teherán y para el pueblo iraní.

“La muerte de Ali Khamenei es un momento decisivo en la historia de Irán. Lo que vendrá después es incierto. Pero ahora hay un camino abierto hacia un Irán diferente, uno en el que su pueblo pueda tener mayor libertad para darle forma”, dijo la alta representante europea de Exteriores, Kaja Kallas, a través de redes sociales.

La jefa de la diplomacia añadió que está en contacto con “socios, incluidos aquellos en la región que sufren las consecuencias de las acciones militares de Irán, para encontrar medidas prácticas que permitan reducir la tensión”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que con la muerte del líder supremo “renace la esperanza para el pueblo iraní” e instó a “garantizar que el futuro les pertenezca y que sean ellos quienes lo moldeen”.

El ayatollah Ali Khamenei se dirige a funcionarios en Teherán, bajo el retrato de Jomeini, durante una ceremonia oficial en marzo de 2025 (AP/Archivo)

“Al mismo tiempo, este momento conlleva un riesgo real de inestabilidad que podría empujar a la región a una espiral de violencia”, añadió.

Von der Leyen también dijo haber hablado con el rey de Jordania, Abdalá II, para transmitirle su “solidaridad” tras los ataques iraníes en represalia por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país persa este sábado.

“Estamos colaborando estrechamente con todos los actores clave, así como con nuestros socios regionales, para salvaguardar la estabilidad y la seguridad y proteger la vida de los civiles”, dijo la mandataria europea, haciendo hincapié en que “Jordania es un socio valioso para Europa en la región y desempeñará un papel clave en el período que se avecina”.

La vida de Khamenei

Khamenei era el líder supremo de Irán desde 1989, año en que sucedió al fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruholá Jomeini, convirtiéndose en la segunda y hasta ahora última persona en ejercer este cargo.

Seguidores de milicias chiíes iraquíes protestan en las inmediaciones de la Zona Verde de Bagdad tras la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei

Durante sus más de tres décadas en el poder fue incrementando su discurso de línea dura en materia internacional, especialmente respecto a la influencia de Teherán en la región, y a nivel interno ha impulsado políticas conservadoras dentro de la sociedad. Esta postura ha motivado críticas por la represión contra disidentes y la obligatoriedad del velo.

Nacido en 1939 en la ciudad de Mashhad, uno de los principales centros religiosos para el chiismo, estudió en Qom y fue encarcelado durante el régimen del sah de Irán. En ese período estableció vínculos estrechos con Jomeini, bajo cuyo liderazgo fue presidente de Irán entre 1981 y 1989.

Previo a su presidencia, Khamenei ocupó cargos como viceministro de Defensa, representante de Jomeini en el Consejo Supremo de Defensa y comandante de la Guardia Revolucionaria. Durante su campaña presidencial, fue víctima de un atentado con bomba que le provocó lesiones en el brazo y las cuerdas vocales.

(Con información de EFE)