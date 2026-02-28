Donald Trump llamó al pueblo iraní a “tomar el control” de su gobierno tras los ataques contra el régimen: “La hora de su libertad está cerca”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció este sábado un ataque masivo contra el régimen de Irán, prometiendo “aniquilar” su armada y los sitios de misiles, y dirigiéndose a los iraníes para decirles que había llegado su “hora de la libertad”.

“Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles por completo. Será totalmente—de nuevo—aniquilada. Vamos a destruir su armada”, afirmó Trump en el mensaje publicado en su plataforma Truth Social luego de que Estados Unidos e Israel comenzaran a bombardear Irán.

Asimismo, envió un mensaje directo a la población iraní: “La hora de su libertad está cerca”.

“Permanezcan resguardados. No salgan de sus hogares. Es muy peligroso afuera. Caerán bombas por todos lados. Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Les pertenecerá a ustedes”, agregó.

Por su parte, el mandatario norteamericano pidió a las fuerzas iraníes que se rindieran, incluyendo a la Guardia Revolucionaria, que protege al régimen de los ayatolás. Trump advirtió que los agentes de seguridad de la República Islámica -responsables de los miles de muertos en las recientes protesta pacíficas- deben deponer las armas con garantía de “inmunidad completa”, de lo contrario, “enfrentarán la muerte segura”.

El ataque era ampliamente anticipado después de que Trump ordenara el mayor despliegue militar de Estados Unidos en Medio Oriente en más de dos décadas.

El pasado mes de junio, Estados Unidos había bombardeado los principales sitios nucleares de Irán como apoyo a la campaña militar israelí contra Teherán.

Noticia en desarrollo