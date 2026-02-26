Mundo

Xi Jinping continúa su purga militar: el régimen chino expulsa a nueve oficiales de alto rango del Ejército

Una lista compuesta por figuras destacadas fue retirada entre supervisión disciplinaria y nuevas pesquisas internas, justo en la víspera del inicio de la reunión anual para definir políticas importantes hasta 2030 en Beijing

ARCHIVO: El jefe del régimen
ARCHIVO: El jefe del régimen chino Xi Jinping se encuentra de pie en un automóvil para revisar a las tropas durante un desfile militar para conmemorar el 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en Beijing, China, el 3 de septiembre de 2025 (Reuters)

El jefe del régimen chino, Xi Jinping, continúa su purga en lo más alto de su cúpula militar. Esta vez, la Asamblea Nacional Popular de China apartó a nueve altos mandos de su lista de delegados antes del inicio de las “dos sesiones” en Beijing, mientras la autocracia intensifica las medidas de control y disciplina sobre las fuerzas armadas.

Esta nueva depuración afecta a cinco generales, un teniente general y tres generales de división, perfiles vinculados a recientes investigaciones y cambios en la cúpula militar, en la víspera de que se apruebe el plan económico y político del país para el periodo hasta 2030, según informó el medio South China Morning Post.

Entre los oficiales excluidos se encuentran figuras notables como Li Wei, comisario político de la recién creada Fuerza de Apoyo de Información, y Li Qiaoming, comandante de las fuerzas terrestres del Ejército Popular de Liberación. La lista de removidos se completa con el excomandante de la Marina Shen Jinlong, el excomisario político de la Marina Qin Shengxiang, y el excomisario político de la Fuerza Aérea Yu Zhongfu. También fueron cesados el teniente general Wang Donghai —comisario político del Departamento de Movilización de Defensa Nacional de la Comisión Militar Central— y los generales de división Bian Ruifeng, Ding Laifu y Yang Guang,

La Asamblea Nacional Popular redujo así a 243 la cifra total de delegados provenientes del Ejército Popular de Liberación y de la Policía Armada del Pueblo. Las autoridades chinas no han ofrecido explicación pública sobre los motivos de estas remociones. Solo han señalado que estos ajustes suelen estar asociados a cambios de estatus, investigaciones en curso o revocaciones de las credenciales parlamentarias.

Los relevos militares

La decisión se produce en un contexto de aumento de las pesquisas internas y expulsiones en la cúpula castrense. En las últimas semanas se conoció la apertura de investigaciones sobre altos mandos como Zhang Youxia y Liu Zhenli, lo que evidencia la continuación de las campañas anticorrupción y de remoción disciplinaria al interior del Ejército Popular de Liberación.

Xi Jinping emite su voto
Xi Jinping emite su voto durante la sesión de clausura de la Asamblea Popular Nacional (APN) en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, China, el 11 de marzo de 2025 (Reuters)

La sesión parlamentaria, uno de los eventos anuales más relevantes de la política china, comenzará el 4 de marzo en Beijing. El encuentro reúne tanto a la Asamblea Nacional Popular como al Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y definirá lineamientos claves en materias de defensa, economía, comercio y relaciones exteriores. Está previsto que durante estas sesiones se apruebe el texto íntegro del 15° plan quinquenal, que establecerá las prioridades políticas chinas hasta 2030.

Trayectorias y posiciones de los generales relevados

Los generales Li Wei y Li Qiaoming formaban parte del 20º Comité Central del Partido Comunista Chino, aunque ninguno asistió al cuarto pleno del órgano realizado en octubre del año pasado. Li Wei asumió la dirección política de la Fuerza de Apoyo de Información —estrenada en 2024 tras la disolución de la antigua Fuerza de Apoyo Estratégico, donde dirigió el área política entre 2020 y 2024.

Por su parte, Li Qiaoming fue designado comandante de las fuerzas terrestres en 2022, luego de haber dirigido el Mando del Teatro Norte del Ejército Popular de Liberación.

Los excomandantes Shen Jinlong, Qin Shengxiang y Yu Zhongfu ya no están en activo y tampoco integran el 20º Comité Central del partido. Pese a que anteriormente se desempeñaron como miembros del Comité Permanente de la 14ª Asamblea Nacional Popular, en los últimos meses no participaron en las sesiones legislativas.

En detalle, Shen comandó la Marina entre 2017 y 2021. Qin ocupó el puesto de comisario político de la Marina de 2017 a 2022, tras haber dirigido la oficina general de la Comisión Militar Central. Por su parte, Yu fue comisario político de la Fuerza Aérea entre 2015 y 2022.

La remoción de nueve altos mandos militares —incluidos cinco generales— ocurre justo antes de la reunión anual en la que se trazará la hoja de ruta política y militar de China para los próximos seis años, en un clima marcado por estrictos controles internos, recientemente ejemplificados por la apertura de investigaciones sobre figuras clave del ejército, detalló el South China Morning Post.

