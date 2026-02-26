Mundo

Turquía analiza una incursión militar en Irán ante el riesgo de nuevos flujos migratorios

Las autoridades han elaborado planes de contingencia por un posible colapso en el país vecino y preparan medidas para evitar que una oleada de desplazados ingrese a su territorio

Militar turco en la
Militar turco en la frontera con Irán

Turquía evalúa un posible ingreso militar en territorio iraní ante la amenaza de un vacío de poder provocado por un conflicto armado que derive en un nuevo flujo masivo de refugiados hacia su frontera oriental.

El objetivo declarado es impedir que los refugiados crucen a Turquía y contener el impacto demográfico y social que la crisis en Irán pueda provocar según publicó Bloomberg.

La preocupación crece en Ankara ante la escalada de tensiones regionales y la posibilidad de un ataque militar liderado por Estados Unidos contra Teherán.

En medio de este escenario, la OTAN ha intensificado los vuelos de sus aviones de vigilancia AWACS desde la ciudad de Konya en Anatolia central, redirigiendo el foco de la inteligencia aérea desde Rusia hacia Irán.

Fuentes consultadas por Bloomberg indicaron que esta modificación operacional responde al riesgo creciente de una ofensiva estadounidense que, según calculan en Ankara, podría forzar a Teherán a negociar una reducción de su programa nuclear, bajo amenaza de una intervención militar más extensa en caso de negativa.

Diplomáticos estadounidenses e iraníes han intensificado las gestiones para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el presidente Donald Trump presionara a Irán con advertencias de posibles ataques limitados y solicitara un compromiso antes del inicio de marzo. En este marco, Washington ha desplegado en Oriente Medio dos portaaviones y numerosos aviones de combate, mientras Trump declaraba estar “considerando” la alternativa militar.

Un hombre muestra un periódico
Un hombre muestra un periódico con una foto de portada que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunciando el discurso sobre el Estado de la Unión, en Teherán, Irán, el 26 de febrero de 2026.

Turquía se prepara para un conflicto entre Irán y EEUU

De acuerdo con las fuentes citadas, el gobierno turco teme que un conflicto armado dispare una nueva oleada de desplazados hacia su territorio. El perfil predominante de estos potenciales refugiados serían ciudadanos afganos y pakistaníes residentes en Irán, sectores altamente vulnerables ante una ruptura del orden estatal en el país persa.

Personas vinculadas a la gestión migratoria y de seguridad informaron al medio Bloomberg: “Las autoridades turcas, que ya acogen a casi tres millones de refugiados sirios, creen que nuevas llegadas desde Irán podrían afectar gravemente la economía del país, que se encuentra en crisis.”

Ante este escenario, Ankara ha actualizado de manera integral sus planes de contingencia, contemplando desde el montaje de campamentos de emergencia próximos a la frontera oriental hasta operaciones militares para establecer zonas seguras en suelo iraní, siendo esta última opción considerada únicamente si un colapso estatal impide el control de los flujos migratorios en el lado iraní.

El Ministerio de Defensa turco rehusó hacer comentarios sobre el creciente despliegue y el cambio de prioridades en la vigilancia aérea, una postura acompañada por la Secretaría General de la OTAN. Pese a ello, las fuentes remarcan que la estrategia oficial turca incluye medidas preventivas y gestiones diplomáticas para evitar una escalada regional.

Turquía mantiene su llamado tanto a Estados Unidos como a Irán a “no avivar las tensiones”, mientras el refuerzo de la vigilancia militar y la activación de protocolos de emergencia evidencian el temor de las autoridades de que la situación pueda deteriorarse abruptamente.

