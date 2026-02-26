Suecia neutralizó un dron ruso que sobrevoló el portaaviones francés Charles de Gaulle

El portaaviones nuclear francés Charles de Gaulle

Las fuerzas armadas suecas neutralizaron el miércoles un dron de presunto origen ruso que sobrevolaba el portaaviones nuclear francés Charles de Gaulle, mientras este se encontraba atracado en el puerto de Malmö, en el sur de Suecia. El incidente se enmarca en un patrón creciente de amenazas híbridas rusas contra infraestructuras y operaciones militares de la OTAN en la región del Báltico, zona que se ha convertido en uno de los principales escenarios de tensión entre Rusia y Occidente.

El ministro de Defensa sueco, Pål Jonson, confirmó a la cadena pública SVT que existe una “fuerte conexión” entre el dron y un buque militar ruso que se encontraba en el estrecho de Øresund en el momento de los hechos. Jonson señaló que “probablemente se haya producido una violación del espacio aéreo sueco por un dron, relacionada con un buque militar ruso”.

Fuentes del Estado Mayor francés precisaron que el dispositivo fue detectado cuando se encontraba a más de 10 kilómetros del portaaviones y puesto bajo control por las fuerzas suecas mediante técnicas de bloqueo electrónico, conocidas como jamming, que interrumpen la conexión entre el dron y su operador.

Agentes de policía inspeccionan los restos de un dron ruso, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, 20 de enero de 2026 REUTERS/Valentyn Ogirenko

El Ejército sueco informó en un comunicado que tomó medidas para neutralizar el dron, pero que posteriormente se perdió el contacto con él. No se precisó si el aparato logró regresar al buque ruso o cayó al mar. Las autoridades suecas aseguraron que no se observaron más vehículos aéreos no tripulados en la zona tras el incidente, que no afectó a las operaciones del portaaviones ni comprometió la seguridad de su tripulación de aproximadamente 2.000 efectivos.

El Charles de Gaulle, buque insignia de la Armada francesa y el portaaviones nuclear más grande fuera de Estados Unidos, había hecho escala en Malmö el 25 de febrero por primera vez en la historia, según el Ministerio de Defensa sueco. La visita se enmarca en la misión Lafayette 26, un despliegue estratégico de cuatro meses que llevará al grupo aeronaval francés a participar en múltiples ejercicios de la OTAN en el Atlántico Norte y el mar Báltico. Entre estas operaciones figura Baltic Sentry, una misión lanzada por la Alianza Atlántica en enero de 2025 para proteger infraestructuras submarinas críticas tras los cortes de cables atribuidos a la flota sombra rusa.

El incidente se produce en un contexto de guerra híbrida intensificada por parte de Rusia contra países europeos y miembros de la OTAN. Desde 2022, se han multiplicado las denuncias de violaciones del espacio aéreo por parte de aeronaves rusas, ciberataques contra infraestructuras críticas, sabotajes en cables submarinos y operaciones de desinformación. El jefe de inteligencia militar sueca, Thomas Nilsson, declaró la semana pasada que Rusia ha incrementado notablemente su actividad frente a las costas suecas y ha intensificado su campaña híbrida, que según él continuará incluso después del fin de la guerra en Ucrania.

La gente disfruta de la puesta de sol y de la vista del puente de Oresund desde un mirador a las afueras de Malmö, Suecia, el 1 de julio de 2020 Johan Nilsson/TT News Agency/via REUTERS

Los países bálticos y Polonia han sido blancos prioritarios de estas operaciones. Estonia sufrió violaciones de su espacio aéreo en octubre de 2025, cuando tres cazas MiG-31 rusos sobrevolaron su territorio, mientras que Polonia invocó el Artículo 4 de la OTAN en septiembre del mismo año tras repetidos sobrevuelos de drones rusos. Estas tácticas buscan sembrar incertidumbre, desestabilizar la cohesión de la Alianza y explotar zonas grises que no justifican la invocación del Artículo 5, el principio de defensa colectiva del tratado fundacional de la OTAN.

El estrecho de Øresund, que separa Suecia de Dinamarca y conecta el mar Báltico con el mar del Norte, constituye una vía marítima de importancia estratégica. La presencia del Charles de Gaulle en aguas suecas responde a la decisión de la OTAN de reforzar su postura de disuasión en el flanco oriental tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. El portaaviones participará en los próximos meses en ejercicios multinacionales como Cold Response en Noruega, Neptune Strike y Steadfast Dart, todos ellos diseñados para mejorar la interoperabilidad de las fuerzas aliadas y demostrar capacidad de respuesta ante amenazas convencionales e híbridas.

Paralelamente al incidente del dron, la Guardia Costera sueca abrió una investigación preliminar tras detectar un derrame de crudo en el puerto de Malmö el mismo día. La responsable de comunicaciones de la Guardia Costera, Karin Cars, explicó que aún se desconoce el origen de la fuga, ya que hay otros barcos amarrados en el puerto además del Charles de Gaulle. Las autoridades están tomando muestras para determinar la magnitud del vertido y su procedencia, aunque hasta el momento no se ha establecido relación alguna con el portaaviones francés.