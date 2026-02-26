Rusia lanzó un ataque con drones a infraestructura crítica y zonas residenciales de Ucrania: al menos un muerto y 23 heridos

Una nueva oleada de bombardeos de Moscú a varias ciudades de Ucrania dejaron un saldo de un muerto y 23 heridos durante la madrugada de este jueves, incluidos dos niños. El ataque, que afectó infraestructura crítica y zonas residenciales, se enmarcó en la antesala de las conversaciones entre negociadores ucranianos, estadounidenses y rusos en Ginebra para intentar poner fin al conflicto.

La fuerza aérea ucraniana reportó la detección de objetivos de alta velocidad en camino hacia Kiev poco antes de que el jefe de la administración militar de la capital, Tymur Tkachenko, confirmara un ataque ruso con drones y misiles balísticos. “La defensa aérea está operativa. ¡Permanezcan en refugios hasta que se levante la alerta!”, escribió Tkachenko en Telegram.

La policía de Kiev informó que los impactos provocaron incendios y daños en tres distritos, incluyendo las llamas en edificios, una ventana de balcón rota en un rascacielos y un incendio en una casa de dos pisos.

Hasta el momento, no se reportaron víctimas fatales en la capital y los equipos de emergencia trabajaron durante toda la mañana para asegurar los sitios y documentar los daños. Además, como consecuencia del impacto de dos misiles balísticos y drones “Shahed”, se produjo la destrucción de cables de red de contacto y la rotura de un gasoducto.

Los ataques se extendieron más allá de Kiev. En Kharkiv y un pueblo cercano, 16 personas resultaron heridas, entre ellas un niño de siete años, según el jefe regional Oleg Synegubov.

Los trabajadores de emergencia operan en el lugar de un ataque con drones y misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en un lugar dado como la región de Kharkiv, Ucrania (REUTERS)

En Zaporizhzhia, el jefe regional Ivan Fedorov informó que los bombardeos dejaron 1 muerto, ocho heridos y daños en 19 bloques de departamentos, cuatro casas y otros edificios, de acuerdo con. En Krivói Rog, región de Dnipro, dos personas sufrieron heridas, detalló el mandatario regional Oleksandr Ganzha.

Como consecuencia de los ataques nocturnos, Polonia envió aviones de combate, según comunicó en X.

El último ataque ruso se produjo pocas horas antes de la reunión entre negociadores en Ginebra, en el marco de un intento renovado por reactivar el diálogo antes de una ronda trilateral con Rusia prevista para principios de marzo.

Washington busca impulsar una salida negociada a la guerra iniciada hace cuatro años tras la invasión rusa, que ha causado cientos de miles de muertes, millones de desplazados y devastación en zonas del este y sur de Ucrania.

Militares ucranianos derriban un dron ruso durante un ataque con misiles y drones, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 26 de febrero de 2026 (REUTERS/Gleb Garanich)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, mantuvieron el miércoles una conversación telefónica. El objetivo del diálogo fue coordinar la estrategia de ambos países de cara al encuentro de este jueves.

Un funcionario de la Casa Blanca informó sobre la conversación poco después de que el mandatario ucraniano confirmara que el principal negociador ucraniano, Rustem Umiérov, se reunirá con el enviado estadounidense Steve Witkoff y con Jared Kushner, asesor y yerno de Trump, en la ciudad suiza.

Zelensky indicó: “Hablamos sobre los temas que nuestros representantes abordarán en Ginebra durante el encuentro bilateral, y sobre los preparativos de la próxima reunión de los equipos negociadores al completo, en formato trilateral, a principios de marzo”.

(Con información de AFP)