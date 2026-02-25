Mundo

¿Última oportunidad? Partió el equipo negociador de Irán a Ginebra para las conversaciones nucleares con EEUU

Washington ha desplegado una gran fuerza naval cerca de la costa iraní ante la posibilidad de un ataque contra la República Islámica

El ministro de Exteriores iraní,
El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi. REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool

La delegación negociadora de Irán, encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores Abás Araqchi, partió de Teherán hacia Ginebra para participar en la tercera ronda de negociaciones nucleares, informaron el miércoles los medios de comunicación estatales.

Estados Unidos ha desplegado una gran fuerza naval cerca de la costa iraní ante la posibilidad de un ataque contra la República Islámica. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el 19 de febrero que daba a Teherán entre 10 y 15 días para llegar a un acuerdo.

Las conversaciones están previstas para el jueves en Ginebra, informó el lunes un funcionario estadounidense de alto rango, y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se reunirán con la delegación iraní para las negociaciones.

El encuentro se produce en medio de choques dialécticos entre los dos rivales después de que Teherán calificase hoy como “grandes mentiras” las afirmaciones de Trump de que la República Islámica no reniega de tener un arma atómica.

El mandatario estadounidense también afirmó anoche en el discurso del Estado de la Unión que el país persa desarrolla misiles que podrán alcanzar su territorio y estimó en 32.000 los muertos en la represión de las protestas de enero en Irán, que las autoridades iraníes cifran en unos 3.100 y ONGs opositoras en unos 7.000.

El enviado especial estadounidense, Steve
El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff POLITICA Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

“Cualquier alegación sobre el programa nuclear iraní, sus misiles balísticos y el número de víctimas durante los disturbios de enero es simplemente la repetición de ‘grandes mentiras’”, dijo esta mañana en X el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, como respuesta.

El diplomático comparó las declaraciones procedentes de Estados Unidos e Israel sobre su programa nuclear con la máxima del ministro de Propaganda de la Alemania nazi, Joseph Goebbels, de que si una mentira se repite lo suficiente se convierte en verdad.

La República Islámica mantiene desde hace décadas que su programa nuclear tiene un fin pacífico y no busca desarrollar un arma nuclear y anoche mismo el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, incidió en ello.

“Nuestras convicciones fundamentales son muy claras: Irán no desarrollará bajo ninguna circunstancia armas nucleares, ni los iraníes renunciaremos jamás a nuestro derecho a aprovechar los beneficios de la tecnología nuclear pacífica para nuestro pueblo”, dijo en X Araqchí.

El ministro de Exteriores y jefe negociador iraní sostuvo que acudirá a la ronda de negociaciones de mañana con Estados Unidos “con la determinación de alcanzar un acuerdo justo y equitativo en el menor tiempo posible”.

El encuentro de mañana supondrá la tercera ronda de negociaciones nucleares indirectas entre Araqchí y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, tras dos reuniones anteriores en Omán y Ginebra en las que el ministro de Exteriores omaní, Badr bin Hamad al Busaidi, ejerció de intermediario.

Tras esos dos encuentros las dos partes hablaron de “avances”, aunque siguen sin reconocer sus líneas rojas.

Washington insiste en la suspensión de todo el enriquecimiento de uranio iraní y la limitación del alcance de sus misiles para que no puedan golpear Israel, mientras Teherán repite una y otra vez solo está dispuesto a limitaciones en su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones.

El presidente de EEUU, Donald
El presidente de EEUU, Donald Trump. REUTERS/NATHAN HOWARD

Medios estadounidenses ven la reunión como “una última oportunidad” de alcanzar un acuerdo antes de que el mandatario lleve a cabo sus amenazas militares.

Estados Unidos ha realizado el mayor despliegue militar desde la invasión de Irak con dos portaaviones, varios destructores y docenas de cazas de combate en las cercanías de la República Islámica para forzarla a negociar.

Pero Irán no cede antes esas amenazas y ha advertido de que si es atacado responderá con dureza y el conflicto se extenderá por la región.

(Con información de AFP y EFE)

