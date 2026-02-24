Mundo

Incendio en Le Constellation: 58 personas siguen hospitalizadas tras la tragedia en el bar suizo

El siniestro durante las celebraciones de Año Nuevo mantiene a decenas de personas en tratamiento médico, mientras avanza la investigación judicial contra los propietarios y responsables de seguridad del local

Guardar
Personal de emergencia trabaja fuera
Personal de emergencia trabaja fuera del bar "Le Constellation" tras una explosión e incendio durante una fiesta de Nochevieja en la que murieron varias personas y otras resultaron heridas, según la policía suiza, en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en el suroeste de Suiza, el 1 de enero de 2026. REUTERS/Denis Balibouse

Un total de 58 personas permanecen hospitalizadas tras el incendio que arrasó el bar Le Constellation en la localidad suiza de Crans-Montana durante las celebraciones de Año Nuevo. La tragedia, que dejó 41 fallecidos y 115 heridos, mantiene en tratamiento médico a víctimas en varios países, reflejando la magnitud del siniestro.

Según la Red Nacional de Medicina de Catástrofes, 21 heridos continúan ingresados en hospitales suizos, con dos pacientes en unidades de cuidados intensivos en el Hospital Universitario Infantil de Zúrich y doce en Lausana. Nueve personas permanecen en clínicas de rehabilitación, ocho de ellas en Sion, capital del cantón de Valais, donde ocurrió el incendio. Otros 28 pacientes están en tratamiento en el extranjero: catorce en Francia, ocho en Italia, cuatro en Alemania y dos en Bélgica; entre estos últimos figuran once ciudadanos suizos. En las últimas dos semanas, once hospitalizados en el exterior recibieron el alta.

El fuego se originó en la madrugada del 1 de enero, cuando botellas de champán con bengalas se acercaron al techo recubierto de espuma insonorizante en el sótano del local, lo que provocó una rápida propagación de las llamas. De las víctimas mortales, veinte eran menores de edad.

Las investigaciones judiciales avanzan con la imputación penal contra Jacques y Jessica Moretti, propietarios franceses del bar, quienes enfrentan cargos de homicidio por negligencia, lesiones por negligencia e incendio culposo. También están bajo investigación el actual responsable de seguridad pública de Crans-Montana y un exfuncionario de seguridad contra incendios del municipio.

La gente rinde homenaje a
La gente rinde homenaje a las víctimas junto a un monumento improvisado fuera del bar "Le Constellation", después de un incendio y una explosión mortales durante una fiesta de Nochevieja en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en el suroeste de Suiza, el 3 de enero de 2026. REUTERS/Stephanie Lecocq

Durante recientes audiencias celebradas en Sion ante los abogados de las familias de las víctimas, Jacques Moretti declaró que la espuma empleada para insonorizar el bar fue sometida a varias pruebas con soplete sin que llegara a prenderse. Al ser cuestionado sobre la ausencia de simulacros de incendio, afirmó que ningún responsable local se lo había propuesto.

Por su parte, Jessica Moretti explicó que tras el inicio del incendio salió “precipitadamente” del local con la intención de alertar a los bomberos y creyendo que esa era la mejor forma de salvar vidas. Alegó que pensaba regresar una vez que todos hubieran sido evacuados y negó haber intentado un rescate directo, pues creyó que los presentes la seguían y que la situación no era tan grave.

La gente se abraza cerca
La gente se abraza cerca de un monumento improvisado fuera del bar "Le Constellation", después de un incendio y una explosión mortales durante una fiesta de Nochevieja en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en el suroeste de Suiza, el 3 de enero de 2026. REUTERS/Stephanie Lecocq

En respuesta al “movimiento de solidaridad” surgido tras la tragedia, la ex presidenta suiza Doris Leuthard encabezará la Fundación Beloved, destinada a brindar apoyo financiero a los familiares de los fallecidos, heridos y personal de emergencia. El gobierno del cantón de Valais comprometió un millón de francos suizos (1,3 millones de dólares) como parte de una donación total prevista de 10 millones, mientras que las promesas de apoyo alcanzan 17 millones de francos. La fundación contempla también la financiación de futuros proyectos conmemorativos.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

Le Constellationsuizaincendio

Últimas Noticias

Tensión entre el Gobierno del Líbano y Hezbollah por la posible intervención de Estados Unidos en Medio Oriente

El ministro de Exteriores libanés advierte desde Ginebra que una nueva escalada del grupo terrorista chií podría llevar a Israel a destruir infraestructuras civiles, incluido el aeropuerto de Beirut

Tensión entre el Gobierno del

Hospitalizaron al ex primer ministro noruego Thorbjørn Jagland tras ser imputado por corrupción vinculada al caso Epstein

Su abogado atribuyó el cuadro de salud a la presión mediática y negó un intento de suicidio

Hospitalizaron al ex primer ministro

Trump prometió enviar un buque hospital a Groenlandia y desató un choque diplomático

El presidente estadounidense alegó que “muchas personas están enfermas” en el territorio ártico, aunque no existe ninguna emergencia sanitaria declarada y los únicos dos buques hospital de la Marina se encuentran en mantenimiento en Alabama. El primer ministro groenlandés rechazó la propuesta y defendió su sistema de salud pública

Trump prometió enviar un buque

Tailandia acusó a Camboya de romper el alto el fuego tras un enfrentamiento armado en la frontera

El incidente ocurre tras semanas de enfrentamientos que han dejado más de cien muertos y obligado al desplazamiento de un millón de personas

Tailandia acusó a Camboya de

Cuatro años de guerra y la amenaza nuclear no cede: el OIEA alerta del riesgo persistente en las centrales de Ucrania

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, recuerda en el aniversario de la invasión que sus expertos siguen desplegados en todas las centrales del país para prevenir un accidente con consecuencias regionales

Cuatro años de guerra y
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gabriela Cuevas descarta cancelación del

Gabriela Cuevas descarta cancelación del Mundial 2026 pese a ola de violencia y preocupaciones internacionales: “México volverá a hacer historia”

Policías relataron cómo llegó Diana Ospina al CAI tras ser víctima de un ‘paseo millonario’ en Bogotá: “Lo que hace es abrazarnos”

Capturaron al “Turu” Mendieta, uno de los capos narco más buscados en Santa Fe

Diputado del Partido Verde niega rompimiento de la coalición por reforma electoral

Del street style a la pasarela: celebridades dictan el pulso de la moda con looks icónicos en Londres

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Merz viaja a China con difíciles retos en lo económico y lo político

Shakira volverá a cantar frente a la Gran Pirámide de Guiza en abril de 2026

El GAFI pide que se utilicen sus normas ante el aumento de los fraudes en línea

María Peláe y "que vengan a por mi": flamenco reivindicativo para ganar en Viña del Mar

El Mencho no grabó un audio culpando de su caída a una modelo antes de ser abatido, es IA

ENTRETENIMIENTO

Murió la hija mayor de

Murió la hija mayor de Martin Short: se reporta un suicidio con arma de fuego

Gordon Ramsay se sumó a la polémica Beckham con una fuerte frase para Brooklyn: “Tus padres siempre estuvieron para ti”

Un nuevo kdrama reuniría a Song Kang y Kim So-hyun, a 5 años de ‘Love Alarm’

Terry Crews revivió su icónico baile de la película ‘¿Y dónde están las rubias?’

El caso que persigue al hijo de Nicolas Cage: violencia, salud mental y una causa que podría cerrarse en 2027