Incendio en Le Constellation: 58 personas siguen hospitalizadas tras la tragedia en el bar suizo

Personal de emergencia trabaja fuera del bar "Le Constellation" tras una explosión e incendio durante una fiesta de Nochevieja en la que murieron varias personas y otras resultaron heridas, según la policía suiza, en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en el suroeste de Suiza, el 1 de enero de 2026. REUTERS/Denis Balibouse

Un total de 58 personas permanecen hospitalizadas tras el incendio que arrasó el bar Le Constellation en la localidad suiza de Crans-Montana durante las celebraciones de Año Nuevo. La tragedia, que dejó 41 fallecidos y 115 heridos, mantiene en tratamiento médico a víctimas en varios países, reflejando la magnitud del siniestro.

Según la Red Nacional de Medicina de Catástrofes, 21 heridos continúan ingresados en hospitales suizos, con dos pacientes en unidades de cuidados intensivos en el Hospital Universitario Infantil de Zúrich y doce en Lausana. Nueve personas permanecen en clínicas de rehabilitación, ocho de ellas en Sion, capital del cantón de Valais, donde ocurrió el incendio. Otros 28 pacientes están en tratamiento en el extranjero: catorce en Francia, ocho en Italia, cuatro en Alemania y dos en Bélgica; entre estos últimos figuran once ciudadanos suizos. En las últimas dos semanas, once hospitalizados en el exterior recibieron el alta.

El fuego se originó en la madrugada del 1 de enero, cuando botellas de champán con bengalas se acercaron al techo recubierto de espuma insonorizante en el sótano del local, lo que provocó una rápida propagación de las llamas. De las víctimas mortales, veinte eran menores de edad.

Las investigaciones judiciales avanzan con la imputación penal contra Jacques y Jessica Moretti, propietarios franceses del bar, quienes enfrentan cargos de homicidio por negligencia, lesiones por negligencia e incendio culposo. También están bajo investigación el actual responsable de seguridad pública de Crans-Montana y un exfuncionario de seguridad contra incendios del municipio.

La gente rinde homenaje a las víctimas junto a un monumento improvisado fuera del bar "Le Constellation", después de un incendio y una explosión mortales durante una fiesta de Nochevieja en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en el suroeste de Suiza, el 3 de enero de 2026. REUTERS/Stephanie Lecocq

Durante recientes audiencias celebradas en Sion ante los abogados de las familias de las víctimas, Jacques Moretti declaró que la espuma empleada para insonorizar el bar fue sometida a varias pruebas con soplete sin que llegara a prenderse. Al ser cuestionado sobre la ausencia de simulacros de incendio, afirmó que ningún responsable local se lo había propuesto.

Por su parte, Jessica Moretti explicó que tras el inicio del incendio salió “precipitadamente” del local con la intención de alertar a los bomberos y creyendo que esa era la mejor forma de salvar vidas. Alegó que pensaba regresar una vez que todos hubieran sido evacuados y negó haber intentado un rescate directo, pues creyó que los presentes la seguían y que la situación no era tan grave.

La gente se abraza cerca de un monumento improvisado fuera del bar "Le Constellation", después de un incendio y una explosión mortales durante una fiesta de Nochevieja en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en el suroeste de Suiza, el 3 de enero de 2026. REUTERS/Stephanie Lecocq

En respuesta al “movimiento de solidaridad” surgido tras la tragedia, la ex presidenta suiza Doris Leuthard encabezará la Fundación Beloved, destinada a brindar apoyo financiero a los familiares de los fallecidos, heridos y personal de emergencia. El gobierno del cantón de Valais comprometió un millón de francos suizos (1,3 millones de dólares) como parte de una donación total prevista de 10 millones, mientras que las promesas de apoyo alcanzan 17 millones de francos. La fundación contempla también la financiación de futuros proyectos conmemorativos.

(Con información de AFP y EFE)