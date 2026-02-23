La Fiscalía de Brest pide la pena máxima para el capitán chino del petrolero vinculado a la flota fantasma rusa

La Fiscalía de Brest solicitó la pena máxima permitida por la ley francesa, un año de prisión y 150.000 euros de multa, para Chen Zhangjie, capitán chino de 39 años, acusado de negarse a colaborar con las autoridades durante la inspección de un petrolero sospechoso de formar parte de la llamada flota fantasma rusa frente a las costas atlánticas de Francia. El tribunal anunció que la sentencia será dictada el 30 de marzo y el Ministerio Público pidió además la emisión de un mandato de detención, dado que el capitán se encuentra actualmente navegando.

El buque, identificado como Boracay, tiene 244 metros de eslora y zarpó del puerto ruso de Primorsk rumbo a la India. Fue interceptado por una fragata francesa en septiembre, tras atravesar aguas escandinavas y frente a las costas francesas, en el marco de la vigilancia sobre navíos vinculados a Rusia por presunta violación de sanciones internacionales impuestas tras la invasión a Ucrania. El petrolero, que navegaba bajo pabellón de Benín, fue abordado luego de que sus tripulantes se negaran a entregar la documentación solicitada, siendo detenidos el capitán y su primer oficial.

Durante la inspección, las autoridades francesas detectaron la presencia de dos empleados rusos de la empresa de seguridad privada Moran Security Group a bordo. Estas personas, identificadas como Aleksander T., de 34 años, y Maksim D., de 40, tenían la misión de proteger la tripulación, vigilar el cumplimiento de órdenes alineadas con intereses rusos y recolectar información sobre movimientos de navíos europeos, según fuentes con conocimiento directo del operativo. Moran Security Group, fundada por antiguos oficiales del FSB ruso, ha sido objeto de sanciones estadounidenses por ofrecer servicios armados y operar bajo contrato con empresas estatales rusas.

El abogado de Zhangjie confirmó la presencia de los dos rusos, aclarando que representaban la carga y no formaban parte de la tripulación regular. Añadió que estos hombres desembarcaron durante una escala en Suez, poco después de la intervención francesa. El capitán negó tener relación con su presencia y afirmó que su embarque no era habitual. De acuerdo con el relato judicial, los militares franceses permanecieron varios días a bordo tras la inspección y el Boracay pudo continuar viaje tras la liberación del capitán y su primer oficial.

El Boracay ha sido vinculado por autoridades europeas y medios internacionales con vuelos de drones no identificados sobre instalaciones militares en Dinamarca en 2023, aunque no se han establecido pruebas formales sobre su implicación. Moscú ha negado cualquier responsabilidad en esos incidentes. El presidente ruso, Vladimir Putin, calificó la actuación francesa como “piratería” tras la detención temporal del buque.

La intervención de la Marina francesa en alta mar, en el mar de Alborán, sobre el carguero GRINCH, que había partido de Murmansk, Rusia. Etat-major des armees/France/via REUTERS

El presidente francés, Emmanuel Macron, denunció públicamente el funcionamiento de la flota fantasma rusa, que estima en entre 800 y 1.000 buques, y sostuvo que este sistema ha permitido a Moscú eludir el embargo y financiar entre “el 35 y el 40 % del gasto militar” destinado a la invasión de Ucrania. Expertos y fuentes de inteligencia europeas han advertido sobre la creciente actividad de estos navíos en el mar Báltico y aguas atlánticas, donde 60 % del crudo ruso circula por rutas vigiladas. En algunos casos, se sospecha la implicación de buques sancionados en sabotajes a cables submarinos, aunque excomandantes de la OTAN subrayan la dificultad de probar intencionalidad en dichos hechos.

En la actualidad, el Boracay, renombrado como Phoenix y bajo bandera rusa, permanece fondeado cerca del puerto de Rizhao, en el noreste de China, según registros de tráfico marítimo internacional.

(Con información de EFE y AFP)