Eslovaquia cortó la electricidad de emergencia a Ucrania en represalia por el bloqueo del oleoducto de petróleo ruso

Bratislava, uno de los aliados más cercanos de Moscú dentro de la UE, escala el pulso con Kiev y amenaza con retirar su apoyo al ingreso ucraniano al bloque europeo

FOTO DE ARCHIVO. El primer
FOTO DE ARCHIVO. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, asiste a una rueda de prensa con el primer ministro checo, Andrej Babis (no en la foto), en Bratislava, Eslovaquia. 8 de enero de 2026 REUTERS/Radovan Stoklasa

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ordenó este lunes suspender el suministro de electricidad de emergencia a Ucrania, en lo que describió como una medida “recíproca” ante la interrupción del tránsito de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba. La decisión, ejecutada por la empresa estatal SEPS —Sistema Eslovaco de Transmisión de Electricidad—, supone un nuevo endurecimiento de la postura de Bratislava hacia Kiev en plena guerra y convierte la energía en palanca de presión diplomática dentro de la propia Unión Europea.

La interrupción del flujo de crudo se produjo el 27 de enero, tras ataques de drones rusos que, según autoridades ucranianas, dañaron el tramo del Druzhba que cruza su territorio hacia Europa Central. Eslovaquia y Hungría, los únicos países de la UE que mantienen una alta dependencia del petróleo ruso y que gozan de una exención especial a las sanciones comunitarias, rechazaron esa versión. Fico afirmó que los servicios de inteligencia eslovacos confirman que el oleoducto “está en condiciones operativas” y acusó a Kiev de utilizar el corte del suministro como instrumento de chantaje político contra Bratislava por su posición divergente respecto al conflicto.

Ante la falta de respuesta de Kiev en el plazo que él mismo fijó, Fico trasladó al SEPS la orden de cesar los envíos de electricidad de emergencia, aquellos que Ucrania solicita cuando su red eléctrica necesita apoyo exterior para mantenerse estable. El impacto potencial de esta medida no es menor: en 2025, Eslovaquia aportó el 21% del total de la electricidad importada por Ucrania, según datos difundidos por la agencia EFE, y solo en enero de 2026 los envíos de emergencia fueron el doble que durante todo el año anterior, en un contexto de bombardeos rusos sostenidos contra la infraestructura energética ucraniana.

“Dado que Zelensky declinó tratar el asunto conmigo hasta después del miércoles, nos vemos forzados a adoptar de inmediato esta primera medida recíproca. Se levantará en cuanto se reanude el tránsito de petróleo hacia Eslovaquia”, declaró Fico en un comunicado. El primer ministro eslovaco también amenazó con ir más lejos si el crudo no comienza a fluir: entre las medidas adicionales que contempla figura el retiro del apoyo eslovaco a la candidatura de Ucrania para ingresar a la Unión Europea.

FOTO DE ARCHIVO: Un edificio
FOTO DE ARCHIVO: Un edificio residencial durante un apagón, que según las autoridades locales fue causado por un reciente ataque con misiles ucranianos dirigido al sistema energético regional, en medio del conflicto militar entre Rusia y Ucrania, en Bélgorod, Rusia, 3 de febrero de 2026 REUTERS/Stringer

El canciller ucraniano, Andrii Sybiha, llamó a ambos países a “mantener una cooperación constructiva y un comportamiento responsable”, sin abordar directamente las acusaciones de Bratislava. La oposición eslovaca, por su parte, condenó la decisión de Fico. Desde Budapest, el primer ministro húngaro Viktor Orbán respaldó la postura de su aliado centroeuropeo y amenazó igualmente con cortar sus envíos eléctricos a Ucrania.

El trasfondo de este conflicto revela una fractura estructural dentro de la UE sobre cómo gestionar la dependencia energética de algunos de sus miembros respecto a Rusia. Mientras la mayoría del bloque ha reducido drásticamente sus compras de energía rusa desde la invasión de febrero de 2022, Hungría y Eslovaquia preservaron sus vínculos con Moscú amparados en exenciones comunitarias. Bratislava, que declaró el estado de emergencia energética tras la interrupción del Druzhba, llegó a liberar hasta 250.000 toneladas de sus reservas nacionales de petróleo para paliar el efecto del corte. Su solicitud de utilizar el oleoducto Adria a través de Croacia como ruta alternativa fue rechazada por Zagreb.

La disputa energética se superpone, además, a una fractura política más profunda. Fico, quien tomó posesión en 2023 tras su retorno al poder, ha mantenido una línea sistemáticamente contraria al apoyo militar a Ucrania y ha visitado Moscú en enero de 2025, convirtiéndose en el primer líder comunitario en reunirse con Putin desde el inicio de la invasión a gran escala. Su gobierno bloqueó junto a Hungría un préstamo europeo de 90.000 millones de euros destinado a Ucrania, argumentando que la seguridad energética de ambos países estaba en riesgo.

Para Ucrania, que enfrenta un invierno con apagones diarios provocados por los bombardeos rusos sobre plantas eléctricas y redes de transmisión, la pérdida del respaldo eléctrico eslovaco agrava una situación ya crítica. Para la UE, la escalada supone un test de cohesión interna en un momento en que el continente busca mantener una postura unificada ante Moscú: la táctica de usar la energía como arma de presión, durante años monopolio ruso, comienza a ser replicada desde dentro del propio bloque.

