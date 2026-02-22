Mundo

La Unión Europea pidió a EEUU que respete el acuerdo comercial alcanzado el año pasado tras la subida de aranceles de Trump

El bloque comunitario solicitó garantías de trato equitativo para sus empresas, enfatizando la necesidad de mantener la estabilidad y previsibilidad de los intercambios comerciales conforme a los compromisos internacionales vigentes

La Comisión Europea exigió a
La Comisión Europea exigió a Estados Unidos claridad en su política arancelaria tras la sentencia del Tribunal Supremo (AP/ARCHIVO)

La Comisión Europea exigió este domingo a Estados Unidos una claridad total sobre las acciones que tomará tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo estadounidense, que dejó sin efecto la mayoría de los aranceles impuestos durante la presidencia de Donald Trump. El mandatario, en respuesta, anunció la aplicación de un arancel global del 15 % a todas las importaciones, medida que, según afirmó, tendrá efecto inmediato.

En un comunicado, el Ejecutivo comunitario subrayó que la situación derivada de la sentencia “no favorece la realización de un comercio e inversión transatlántico ‘justos, equilibrados y mutuamente beneficiosos’, como acordaron ambas partes” en la declaración conjunta de agosto de 2025. La Comisión remarcó que “los intereses de la Unión Europea (UE) estarán plenamente protegidos” y reclamó que las empresas y exportadores europeos “deben gozar de un trato justo, previsibilidad y certeza jurídica”.

El texto enfatizó que “un acuerdo es un acuerdo”, y recordó que la UE, como principal socio comercial de Estados Unidos, espera que Washington respete los compromisos asumidos en la declaración conjunta, del mismo modo en que el bloque europeo mantiene los suyos. El comunicado insistió en que los productos europeos deben seguir beneficiándose del trato más competitivo, sin incrementos arancelarios por encima del tope general previamente pactado.

La presidenta de la Comisión
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (REUTERS/ARCHIVO)

La Comisión advirtió que “los aranceles son impuestos que aumentan los costes tanto para los consumidores como para las empresas”, y citó estudios recientes que prueban este efecto. Además, alertó que la imposición imprevisible de gravámenes resulta “inherentemente disruptiva”, socava la confianza y la estabilidad en los mercados globales y añade incertidumbre a las cadenas internacionales de suministro.

El organismo europeo informó que mantiene un “contacto estrecho y continuo” con la Administración estadounidense. El sábado, el comisario de Comercio de la UE, Maroš Šefčovič, dialogó con la representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y con el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Desde Bruselas se reiteró la voluntad de seguir trabajando para reducir los aranceles, tal como establece la declaración conjunta, y de preservar un marco comercial transatlántico estable y predecible, “actuando como ancla global del comercio basado en reglas”.

La UE subrayó que continúa ampliando su red de acuerdos comerciales “de arancel cero” y reforzando el sistema multilateral de comercio.

Trump incrementa hasta un 50
Trump incrementa hasta un 50 % los aranceles a Brasil y la India por razones políticas y energéticas, aumentando la tensión internacional (AP/ARCHIVO)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado en la plataforma Truth Social que el nuevo arancel global del 15 % se aplicará a las importaciones de todos los países. La decisión llega tras el fallo del Supremo que afectó la tarifa global base a las importaciones y los denominados gravámenes “recíprocos” a los principales socios comerciales, así como los aranceles adicionales del 25 % a México y Canadá.

El mandatario incluyó, además, el incremento de hasta un 50 % de los aranceles a Brasil y la India, como represalia por el proceso judicial abierto contra su aliado, el presidente brasileño Jair Bolsonaro, y por la compra de crudo ruso, respectivamente.

Antes de firmar la nueva orden ejecutiva, Trump criticó abiertamente la decisión del Supremo en una rueda de prensa improvisada en la Casa Blanca. La normativa utilizada por el presidente solo autoriza incrementos de hasta el 15 % y por períodos de 150 días, lo que deja en incertidumbre la articulación de la política arancelaria estadounidense a largo plazo.

