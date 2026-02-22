EEUU alertó que Irán podría estar a una semana de enriquecer uranio para armas nucleares: “Es muy peligroso”

El enviado especial Steve Witkoff durante la reunión inaugural del Consejo de Paz en Washington el 19 de febrero, días antes de advertir que Irán podría estar a una semana de enriquecer uranio a nivel de arma. (REUTERS/Kevin Lamarque)

El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, afirmó el sábado que Irán podría estar a aproximadamente una semana de producir material de uranio enriquecido apto para armas nucleares, y reiteró que la administración Trump exige el abandono total del enriquecimiento como condición para cualquier acuerdo con Teherán.

“Están probablemente a una semana de tener material de grado industrial para fabricar bombas. Y eso es muy peligroso. Por eso no pueden tenerlo”, declaró Witkoff en una entrevista con Fox News, en la que buscó subrayar la gravedad del potencial peligro nuclear que representaría Irán si lograra reconstruir todos los elementos de su programa nuclear, destruidos en junio de 2025.

Las declaraciones se producen en un momento de aguda tensión diplomática: la Unión Europea formalizó esta semana la designación del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica como organización terrorista, medida a la que Teherán respondió declarando terroristas a las fuerzas aéreas y navales de todos los Estados miembros del bloque. Al mismo tiempo, universidades iraníes fueron escenario el fin de semana de protestas estudiantiles con enfrentamientos entre partidarios y opositores al régimen.

Peatones pasan frente a una valla en Teherán que muestra un portaaviones estadounidense dañado, el domingo 22 de febrero, en medio de las tensiones entre Irán y Washington por el programa nuclear iraní. (AP Foto/Vahid Salemi)

En la entrevista televisiva, Witkoff señaló que Irán podría estar próximo a contar con “material de grado industrial para fabricar bombas”, calificando esa posibilidad como “muy peligrosa”. Sin embargo, en junio de 2025 una operación conjunta entre Israel y Estados Unidos destruyó la mayor parte de la infraestructura nuclear iraní, incluyendo unas 20.000 centrifugadoras, los principales sitios de enriquecimiento, decenas de instalaciones menores y gran parte de su programa de armamento, además de eliminar a numerosos científicos nucleares. Los ataques también comprometieron el acceso de Irán a sus propias reservas de uranio enriquecido. Actualmente, tanto Washington como Tel Aviv estiman que Teherán necesitaría un mínimo de dos años para reconstruir esa capacidad.

Imágenes satelitales muestran la instalación nuclear subterránea de Fordow, en Irán, antes y después de los ataques de Estados Unidos en junio de 2025, que desmantelaron gran parte del programa nuclear iraní. (Planet Labs PBC vía REUTERS, archivo)

Trump se pregunta por qué Irán no ha “capitulado” a pesar de la presión militar

Witkoff describió la postura del presidente Donald Trump ante la falta de avances con Irán. El mandatario, dijo, se pregunta por qué el régimen aún no cedió ante las amenazas. “Es curioso que no hayan capitulado... bajo este tipo de presión, con la cantidad de poder marítimo y naval que tenemos allí”, señaló el enviado.

Pese a la postura oficial de “enriquecimiento cero”, trascendió que la administración estaría dispuesta a considerar una propuesta iraní que permitiera un enriquecimiento mínimo con fines civiles, siempre que pudiera verificarse que no constituye un paso hacia el desarrollo de armas.

El escenario interno iraní añade tensión al cuadro diplomático. El domingo, estudiantes de las universidades de Teherán, Sharif, Amir Kabir y Beheshti protagonizaron concentraciones divididas entre quienes rechazan a la República Islámica y quienes la defienden, con enfrentamientos entre ambos grupos y quema de banderas de Estados Unidos e Israel. Las manifestaciones retoman el impulso de las protestas de enero, sofocadas con una represión que, según el balance oficial iraní, causó más de 3.100 muertos, cifra que organizaciones de derechos humanos como HRANA elevan a más de 7.000.

Fue precisamente esa represión la que motivó la decisión europea. El Consejo Europeo formalizó el jueves la designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista, tras un acuerdo político alcanzado entre los 27 Estados miembros a finales de enero. Teherán respondió invocando una ley de 2019 e indicó que todos los países que sigan o apoyen la postura de Washington respecto a su cuerpo de élite estarán sujetos a medidas recíprocas.

El presidente Donald Trump durante un desayuno con la Asociación Nacional de Gobernadores en la Casa Blanca el 20 de febrero, días antes de que su enviado Steve Witkoff advirtiera sobre la capacidad nuclear iraní. (AP Foto/Evan Vucci)

Sobre el papel del príncipe heredero en el exilio Reza Pahlavi en un eventual nuevo gobierno iraní, Witkoff dijo que el futuro del país dependerá de “las políticas del presidente Trump, no de las del señor Pahlavi”, aunque aclaró que Trump “está interesado en escuchar los puntos de vista de todos”.

El enviado también se refirió a la guerra en Ucrania, que calificó como una contienda “absurda”, y se mostró cautelosamente optimista respecto a la posibilidad de organizar una cumbre entre los presidentes Volodímir Zelensky y Vladímir Putin, identificando el territorio y las garantías de seguridad como los principales obstáculos en las negociaciones de paz.