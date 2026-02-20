El Ejército de Israel eliminó a un terrorista que cruzó la línea amarilla en Gaza

Las FDI abatieron a un terrorista que cruzó la línea amarilla en la Franja de Gaza

El ejército israelí eliminó a un individuo identificado como amenaza cerca de la frontera sur del enclave. Así lo informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) este viernes en una publicación publicada en sus redes sociales.

Durante la jornada del jueves, fuerzas del Equipo de Combate de la Brigada Golani que se encuentran desplegadas en el sur de la Franja de Gaza detectaron a un hombre que cruzó la denominada Línea Amarilla y se aproximó a las posiciones militares de manera que representó un riesgo inminente.

Según el reporte de las FDI, la Fuerza Aérea, bajo indicaciones de las tropas terrestres, intervino rápidamente y atacó al presunto atacante, quien fue abatido en el lugar con el objetivo de neutralizar la amenaza.

La vocería militar señaló que los efectivos bajo el Comando Sur permanecen desplegados en la zona conforme a los acuerdos establecidos y mantienen operaciones orientadas a “eliminar cualquier riesgo inmediato” para sus efectivos y la población israelí.

Ciudadanos israelíes ingresaron a la Franja de Gaza

Una incursión coordinada de colonos israelíes, entre los que se encontraba una diputada del Parlamento nacional, logró ingresar a la Franja de Gaza la noche del jueves.

Decenas de ciudadanos israelíes cruzaron la valla perimetral que delimita el territorio del Estado de Israel e ingresaron a la Franja de Gaza. De acuerdo con el comunicado castrense citado por Reuters, el grupo fue monitoreado en todo momento por observadores militares y, posteriormente, fue detenido por las fuerzas de las FDI que operan en el área. Los civiles fueron escoltados de regreso al territorio israelí y entregados a la Policía de Israel para su identificación y control.

Las FDI manifestaron su rechazo a este tipo de acciones, señalando que “los cruces de civiles hacia la Franja de Gaza ponen en peligro tanto la seguridad de los propios civiles como la de los soldados desplegados en la zona”. Según Reuters, la declaración oficial remarcó la gravedad de este tipo de incidentes en el actual contexto de seguridad.

Entre los civiles que participaron en el cruce se encontraba un grupo de colonos organizados por la agrupación ultranacionalista Nachala, que promueve la instalación de nuevos asentamientos en la Franja de Gaza. Entre los integrantes del grupo figuró Limor Son Har Melech, vicepresidenta de la Knéset (Parlamento de Israel) y diputada de la formación Poder Judío, cuyo líder es el actual ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.

Israel mata a un "terrorista" palestino tras cruzar la 'línea amarilla' en el sur de Gaza

Las imágenes difundidas por Nachala en sus redes sociales mostraron a más de una treintena de personas, incluidos niños, posando con pancartas y banderas israelíes dentro de la Franja de Gaza. “Con gran entusiasmo, plantamos árboles en la querida Franja de Gaza junto con la vicepresidenta de la Knéset, la diputada Limor Son Har Melech”, publicó el grupo en la red social X, junto a una fotografía de la legisladora dentro del enclave.

En el mismo mensaje, la organización expresó: "Seguiremos actuando hasta que Gaza sea judía“, enfatizando su objetivo de promover la presencia de colonos en el territorio palestino. Por su parte, Son Har Melech declaró en la red social X: "Gaza es nuestra para siempre. Solo así garantizaremos la victoria y la verdadera seguridad para el pueblo de Israel“.

Associated Press detalló que la agrupación Nachala ha convocado en distintas ocasiones a sus simpatizantes a manifestarse en la frontera y a ingresar al enclave palestino, ya sea plantando árboles o realizando actividades simbólicas, con el propósito de reivindicar la soberanía israelí sobre la zona.

El episodio de la noche del jueves no es el primero de este tipo. El pasado 5 de febrero, otro grupo de colonos logró cruzar a la Franja de Gaza en una protesta similar, también coordinada por Nachala, según registros de Reuters.

Las autoridades militares reiteraron que se mantendrán vigilantes ante cualquier intento de cruce no autorizado y que priorizan la seguridad tanto de la población civil como de sus propias fuerzas. El comunicado de las FDI subrayó que “toda acción que implique el ingreso de civiles a zonas de conflicto representa un riesgo inaceptable”.

De acuerdo con lo informado por Associated Press y Reuters, la situación en la frontera sur de Israel y la Franja de Gaza permanece bajo estricta vigilancia, mientras persisten las tensiones y las expresiones públicas de sectores que buscan modificar el statu quo en la región.