Los precios del petróleo suben ante el riesgo de un conflicto entre EEUU e Irán

El crudo Brent y el WTI avanzan mientras los mercados evalúan el riesgo de interrupciones en el suministro tras el despliegue militar estadounidense en la región y el cierre temporal del estrecho de Ormuz por parte de Teherán

Una bomba de extracción de crudo en el Permian Basin, Texas. El Brent y el WTI subieron más del 4% el miércoles ante el riesgo de conflicto entre EEUU e Irán. (Reuters/Angus Mordant/Archivo)

Los precios del petróleo subían el jueves, impulsados por la creciente preocupación en los mercados sobre la posibilidad de una acción militar de Estados Unidos contra Irán, mientras ambas naciones intentaban reducir la tensión mediante negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán, al tiempo que intensificaban su actividad militar en la región.

Los futuros del Brent avanzaban 23 centavos, un 0,3%, hasta 70,58 dólares el barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos ganaba 25 centavos, un 0,4%, para cotizar a 65,44 dólares el barril. Ambos índices de referencia habían cerrado el miércoles con una subida superior al 4%, alcanzando sus cotizaciones más altas desde el 30 de enero, a medida que los operadores valoraban el riesgo de interrupciones en el suministro en caso de un conflicto.

“Los precios del petróleo están repuntando a medida que el mercado se muestra cada vez más preocupado por la posibilidad de una acción inminente de EEUU contra Irán”, señalaron los analistas de ING en una nota publicada el jueves. “Para los mercados petroleros, la preocupación es claramente qué implicaría esa acción no solo para el suministro de petróleo iraní, sino también para los flujos de petróleo del golfo Pérsico en general, dado el riesgo de interrupción de los envíos a través del estrecho de Ormuz”.

El estrecho de Ormuz es una vía marítima estratégica por la que transita alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo. Los medios de comunicación estatales iraníes informaron de que el país había cerrado el estrecho durante unas horas el martes, sin aclarar si la vía se había reabierto por completo. Además, Irán emitió un aviso a los aviadores en el que informaba de que tenía previsto lanzar cohetes en zonas del sur del país el jueves.

Vista aérea del estrecho de Ormuz, frente a las costas de Irán. Por esta vía transita el 20% del suministro mundial de petróleo. (Reuters/Stringer/Archivo)

Al mismo tiempo, Estados Unidos ha desplegado buques de guerra en las proximidades de Irán. El vicepresidente estadounidense JD Vance declaró que Washington está sopesando si continuar con el compromiso diplomático con Teherán o buscar “otra opción”, mientras el presidente Donald Trump evalúa la posibilidad de una acción militar mientras su administración refuerza sus recursos militares en la región.

Se lograron algunos avances durante las conversaciones celebradas esta semana en Ginebra, pero siguen existiendo diferencias en algunas cuestiones, según informó el miércoles la Casa Blanca, que agregó que esperaba que Teherán volviera con más detalles en un par de semanas.

Hiroyuki Kikukawa, estratega jefe de Nissan Securities Investment, señaló a Reuters que “las tensiones entre Washington y Teherán siguen siendo elevadas, pero la opinión predominante es que es poco probable que se produzca un conflicto armado a gran escala”. Kikukawa añadió que Trump “no quiere un fuerte aumento de los precios del crudo, y que incluso si se produjera una acción militar, probablemente se limitaría a ataques aéreos a corto plazo”.

En cuanto a las reservas, las de crudo, gasolina y destilados de Estados Unidos cayeron la semana pasada, según fuentes del mercado que citaron las cifras del Instituto Estadounidense del Petróleo (API) del miércoles, contrariamente a las expectativas de un aumento de 2,1 millones de barriles en la semana hasta el 13 de febrero. Los informes oficiales de la Administración de Información Energética se publicarían el jueves.

Otros mercados

En un contexto más amplio, las bolsas europeas abrieron a la baja el jueves. El DAX alemán perdía un 0,5%, el CAC 40 de París cedía un 0,6% y el FTSE 100 de Londres bajaba un 0,4%. En Asia, el Nikkei 225 de Tokio avanzaba un 0,6%, mientras que el Kospi de Corea del Sur repuntaba un 3,1% al reabrir tras los festivos. Los mercados de la China continental permanecían cerrados por el Año Nuevo Lunar.

Los futuros de Wall Street operaban con escasos movimientos el jueves, un día después de que el S&P 500 cerrara con una ganancia del 0,6% impulsada por Nvidia. El contrato de futuros del S&P 500 subía un 0,1%, mientras que el del Dow Jones Industrial Average se mantenía prácticamente sin cambios, lo que sugiere una apertura estable en los mercados estadounidenses

En divisas, el euro subía a 1,18 dólares. El oro avanzaba un 0,6% y la plata un 2,1%. El bitcoin sumaba un 1%, hasta los 66.900 dólares.

(Con información de Reuters y AP)

