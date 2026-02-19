Mundo

Hamas refuerza su control en Gaza con nombramientos clave y recaudación fiscal

Un informe militar israelí advierte que Hamas consolida su poder en la Franja de Gaza mediante designaciones estratégicas, reactivación de impuestos y pago de salarios, complicando la implementación del plan de paz impulsado por Estados Unidos

Policías palestinos de Hamás hacen
Policías palestinos de Hamás hacen guardia cerca de los escombros tras desplegarse en las calles para mantener el orden, tras un alto el fuego entre Israel y Hamás, en la ciudad de Gaza, el 20 de enero de 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas

El grupo Hamas está afianzando su dominio en la Franja de Gaza a través de la designación de leales en puestos clave del gobierno, la recaudación de impuestos y el pago de salarios, según una evaluación militar israelí presentada al primer ministro Benjamin Netanyahu y fuentes locales palestinas. El informe, al que tuvo acceso Reuters, sostiene que la influencia sostenida de Hamas sobre estructuras esenciales de poder ha generado escepticismo sobre la viabilidad del plan de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que exige el desarme del grupo a cambio de la retirada militar israelí.

El Consejo Internacional de Paz de Trump, encargado de supervisar la transición administrativa en Gaza, celebró su primera reunión en Washington el jueves. Mientras tanto, el documento militar israelí advierte que Hamas busca “preservar su influencia y control desde la base”, integrando a sus seguidores en oficinas gubernamentales, organismos de seguridad y autoridades locales.

Hamas ha manifestado su disposición a transferir la administración del enclave a un comité de tecnócratas palestinos respaldado por Estados Unidos, encabezado por Ali Shaath, exfuncionario de la Autoridad Palestina. No obstante, según el grupo, Israel todavía no ha autorizado la entrada de los miembros del comité a Gaza para asumir sus funciones. Un alto funcionario del gobierno israelí, que pidió anonimato, calificó la posibilidad de un futuro papel para Hamas como una “fantasía retorcida”, añadiendo: “Hamas está acabado como autoridad gubernamental en Gaza”. Las Fuerzas de Defensa de Israel declinaron comentar sobre las afirmaciones de Hamas.

En el contexto del cese al fuego alcanzado en octubre, las autoridades israelíes aseguran que Hamas ha aprovechado para restablecer su control en áreas desalojadas por las tropas israelíes. Aunque Israel mantiene presencia en más de la mitad de la Franja, casi toda la población —cerca de dos millones de personas— reside en zonas bajo control de Hamas.

Nombramientos en el aparato estatal

Policías de Hamas trabajan para
Policías de Hamas trabajan para controlar a la multitud en el centro de la Franja de Gaza, 26 de enero de 2025. REUTERS/Mohammed Salem

Fuentes palestinas con conocimiento directo de las operaciones indicaron que Hamas ha nombrado a cinco gobernadores distritales vinculados a las Brigadas al-Qassam, su brazo armado. Además, se han realizado cambios en los ministerios de Economía e Interior, responsables de la recaudación de impuestos y la gestión de la seguridad. La designación de un nuevo viceministro de Salud fue difundida recientemente a través de un video oficial.

Una de las fuentes consultadas afirmó: “Shaath puede tener la llave del coche, incluso se le puede permitir conducir, pero es un coche de Hamas”. El documento militar israelí coincide en que, sin el desarme del grupo y bajo la gestión del comité tecnócrata, Hamas conservará influencia y control en Gaza.

Desde el gobierno administrado por Hamas, Ismail al-Thawabta, director de la oficina de medios, negó que estos nombramientos sean nuevos y alegó que solo se trata de reemplazos temporales para evitar un vacío administrativo. Aseguró que las medidas buscan garantizar la prestación de servicios esenciales mientras avanzan las negociaciones sobre el futuro político del enclave.

Recaudación de impuestos y restauración de servicios

Un agente de la policía
Un agente de la policía de Hamás dirige el tráfico en la ciudad de Gaza, el 28 de enero de 2026. REUTERS

El informe militar israelí señala que Hamas ha centrado sus esfuerzos en mantener el orden público y reactivar la recaudación fiscal, especialmente en la zona “línea amarilla”, que separa las áreas controladas por Israel y Hamas. Un funcionario militar israelí declaró que “no hay oposición a Hamas dentro de la línea amarilla y está asumiendo todos los aspectos económicos de la vida diaria”.

Mustafa Ibrahim, analista político en Gaza, sostuvo que han cesado los saqueos y robos, y que la policía de tránsito está organizando mercados y calles. Las comisarías han reabierto y las oficinas de impuestos y economía han retomado su actividad. Hamas recauda impuestos principalmente del sector privado, incluyendo tasas a la importación de productos de contrabando, como cigarrillos, paneles solares y teléfonos móviles, según tres fuentes, entre ellas un comerciante local. De acuerdo con una acusación israelí reciente, la organización ha recaudado cientos de millones de shékels gravando el contrabando de cigarrillos desde el inicio del conflicto.

El pago de salarios a empleados públicos y combatientes se ha mantenido, con una media de 1.500 shékels (alrededor de 500 dólares) al mes, según fuentes de Hamas. El documento militar israelí apunta que, tras el conflicto, al menos 14 de los 17 ministerios de Gaza han reanudado su labor, así como 13 de 25 municipios. Thawabta atribuyó esta “recuperación relativa” a la necesidad de evitar el colapso de los servicios y negó que responda a intereses políticos.

Perspectivas en torno al plan de paz

Terroristas palestinos de Hamás montan
Terroristas palestinos de Hamás montan guardia. REUTERS/Ramadan Abed

La designación del comité liderado por Shaath en enero marcó el inicio de una nueva fase del plan de Trump, aunque varios elementos cruciales, como el cese total de hostilidades, aún no se han cumplido. El Consejo Internacional de Paz recibirá informes sobre el trabajo del comité, mientras la administración estadounidense prevé anunciar los países que contribuirán al despliegue de una fuerza de estabilización autorizada por la ONU y a la capacitación de una nueva fuerza policial palestina.

Hamas busca integrar a 10.000 agentes policiales en este nuevo cuerpo, incluidos miembros de su servicio de seguridad interna, cuya fusión con la policía ha sido negada por Thawabta. El comité de tecnócratas advirtió recientemente que no podrá cumplir su mandato sin plenas facultades administrativas, civiles y policiales.

Terrorista de Hamas. REUTERS/Dawoud Abu
Terrorista de Hamas. REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Israel sostiene que se opone a cualquier presencia de Hamas en la administración de Gaza tras el ataque perpetrado en octubre de 2023, en el que murieron más de 1.200 personas según cifras israelíes. La respuesta militar israelí dejó, según el Ministerio de Salud palestino, más de 72.000 muertos en el enclave.

Hamas se hizo con el control de Gaza en 2007 tras un conflicto con Fatah, instaurando su propio aparato civil con decenas de miles de empleados. Las fuentes palestinas indicaron que la selección de gobernadores vinculados al ala militar tiene como objetivo contener a las bandas armadas, algunas de las cuales habrían recibido apoyo israelí, según información reconocida por Netanyahu en junio.

(Con información de Reuters)

