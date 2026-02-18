Polonia prohibió el ingreso de vehículos chinos a instalaciones militares por riesgo de espionaje y fuga de datos

Chery Omoda 5 y Omoda E5 en exhibición en concesionario de autos chinos en Reino Unido (REUTERS/Chris J. Ratcliffe/Archivo)

El ejército de Polonia prohibió la entrada de vehículos de origen chino a bases y recintos militares por temor a que los sistemas electrónicos y sensores de estos autos puedan recopilar y transmitir datos sensibles a actores extranjeros.

La medida responde a un análisis de riesgos sobre la capacidad de los automóviles modernos para adquirir, almacenar y potencialmente compartir información confidencial relacionada con la infraestructura y operaciones de defensa.

Según el comunicado del Estado Mayor polaco, los autos fabricados en China no podrán ingresar a instalaciones militares a menos que las funciones de grabación y conectividad sean desactivadas y se apliquen salvaguardas adicionales conforme a las normas de seguridad de cada recinto.

La prohibición afecta a vehículos de marcas chinas que han ganado peso en el mercado polaco, como MG, Chery y BYD, cuyos modelos se han popularizado en los últimos años y representan una parte de los registros de autos nuevos en el país.

Modelo U8L de la marca Yangwang, propiedad de BYD, presentado en la jornada de prensa del Auto Shanghai (REUTERS/Go Nakamura/Archivo)

El ejército explicó que la decisión tiene carácter preventivo y busca evitar la exposición involuntaria de información estratégica, rutas, imágenes o sonidos que puedan ser captados por sistemas avanzados de grabación, geolocalización y comunicación integrados en los vehículos.

“Los automóviles modernos, equipados con sensores y sistemas inteligentes, pueden facilitar la adquisición no controlada de datos”, señaló la institución en su declaración.

La restricción no se limita a los autos, sino que también prohíbe conectar teléfonos oficiales del ejército a sistemas de infoentretenimiento en vehículos de fabricación china, una medida destinada a reducir aún más los riesgos de interceptación de comunicaciones o transferencia de datos sensibles.

El ejército polaco indicó que la protección de la información es prioritaria en el contexto actual de amenazas híbridas y tecnológicas.

No obstante, la prohibición no será absoluta en todos los espacios. El comunicado aclaró que los vehículos chinos podrán acceder a instalaciones militares de uso público, como hospitales, clínicas, bibliotecas o clubes de guarnición, mientras que el control se intensificará en áreas clasificadas y recintos donde se maneje información especialmente sensible.

Producción de autos eléctricos BYD en la planta inaugurada en Camaçari, Bahía, Brasil (REUTERS/Rafael Martins/Archivo)

El Estado Mayor polaco agregó que las nuevas restricciones están en línea con las prácticas adoptadas por otros países de la OTAN y aliados occidentales, que han endurecido los controles para proteger su infraestructura crítica ante la creciente sofisticación de la tecnología extranjera.

Las autoridades polacas señalaron que están trabajando en soluciones técnicas que permitan, a futuro, que los fabricantes de autos con funciones avanzadas soliciten una autorización especial de seguridad en vez de aplicar una prohibición total.

Según datos de consultoras locales del sector automotor, más del 8% de los autos registrados en 2025 en el país fueron de procedencia china. Al mismo tiempo, Estados Unidos y socios comunitarios han reforzado las iniciativas para blindar tecnología y datos ante posibles actividades de espionaje, especialmente por parte de China.

La decisión polaca responde a inquietudes compartidas por otras naciones europeas y por Estados Unidos, que han advertido sobre el riesgo de que los sistemas inteligentes de vehículos y dispositivos electrónicos sean empleados para recopilar información estratégica y vulnerar la seguridad nacional.

Polonia prohibió el ingreso de vehículos chinos a instalaciones militares por riesgo de espionaje y fuga de datos (REUTERS/Kacper Pempel/Archivo)

Las autoridades polacas subrayaron que la vigilancia y las precauciones continuarán adaptándose según evolucione la amenaza tecnológica y el entorno internacional.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de China reaccionó asegurando que sigue de cerca la situación y criticó el uso, a su juicio indebido, del concepto de “seguridad nacional” para justificar restricciones comerciales. Beijing pidió que cesen las prácticas que considera discriminatorias y abogó por evitar la politización de la competencia tecnológica global.

(Con información de Reuters y The Associated Press)