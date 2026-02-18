Mundo

Los precios del petróleo cayeron mientras Estados Unidos negocia con Irán

Las acciones fluctuaron y el petróleo retrocedió este martes tras una respuesta alentadora de Teherán durante conversaciones con funcionarios estadounidenses en Ginebra sobre el programa nuclear iraní

FOTO DE ARCHIVO: Una llamarada
FOTO DE ARCHIVO: Una llamarada de gas en una plataforma de producción de petróleo se ve junto a una bandera iraní en el golfo. 25 de julio de 2005 REUTERS/Raheb Homavandi

Las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos en Ginebra abrieron una fase de mayor optimismo en los mercados, tras jornadas marcadas por declaraciones enfrentadas entre el presidente Donald Trump y las autoridades iraníes. El precio del petróleo, que había subido ante el aumento de la tensión, experimentó una baja luego de que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declarara que “se ha abierto una nueva ventana de oportunidad” para alcanzar un acuerdo sostenible, aunque Irán mantiene su disposición a defenderse ante cualquier amenaza.

El barril de West Texas Intermediate cerró con una caída de 0,9% hasta $62,33, tras haber llegado a subir 1,5% durante la jornada. Por su parte, el Brent del Mar del Norte retrocedió 1,8% hasta $67,42. Analistas del sector, como Aarin Chiekrie de Hargreaves Lansdown, indicaron que “hay especulación sobre la posibilidad de que Irán acepte diluir su uranio más enriquecido a cambio del levantamiento total de las sanciones financieras”, aunque persisten dudas sobre si ese gesto será suficiente para lograr un acuerdo definitivo.

Desde Teherán se informó que existe un acuerdo general con Washington sobre los términos básicos de un potencial pacto, mientras que un funcionario estadounidense confirmó que los negociadores iraníes volverán a Ginebra con una nueva propuesta en dos semanas. A pesar de estos avances, ambos países mantienen despliegues militares en la región: Irán anunció el cierre temporal de una parte del Estrecho de Ormuz para ejercicios militares, mientras que Estados Unidos envió un segundo portaviones. Esta situación añade volatilidad a los mercados energéticos, ya que el Estrecho es un punto clave para el tránsito mundial de crudo.

En el ámbito bursátil, Wall Street cerró la sesión con leves alzas, después de una jornada volátil. Chiekrie señaló que “los corredores de seguros, asesores financieros, servicios inmobiliarios y logística estuvieron bajo presión la semana pasada, y los inversores observan con cautela qué segmento del mercado podría ser el próximo en verse afectado por la inteligencia artificial”. Las bolsas europeas finalizaron en terreno positivo, con Londres y Fráncfort subiendo 0,8%, mientras que Tokio retrocedió y los mercados chinos permanecieron cerrados por el Año Nuevo Lunar.

Fotografía de archivo del portaviones
Fotografía de archivo del portaviones estadounidense USS Gerald R. Ford EFE/ Cati Cladera

En el Reino Unido, los datos oficiales mostraron que el desempleo alcanzó un 5,2% en el último trimestre, el nivel más alto en cinco años, lo que aumenta la probabilidad de que el Banco de Inglaterra reduzca su tasa de interés de referencia el mes próximo. En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se debilitó frente al yen.

Por otro lado, la Cámara de Industria y Comercio de Alemania advirtió que la mayor economía europea no se recuperará en 2026, debido a la persistente incertidumbre geopolítica, los altos costos y la débil demanda interna. Alemania apenas logró un crecimiento moderado en 2025, tras dos años de recesión.

En el sector corporativo, las acciones del gigante agroquímico Bayer subieron cerca de ocho por ciento luego de que su filial Monsanto propusiera un acuerdo de hasta USD 7.250 millones para resolver demandas colectivas en Estados Unidos, relacionadas con el supuesto vínculo entre el herbicida Roundup y el cáncer en sangre, lo que podría cerrar años de litigios costosos.

Mientras tanto, los inversores siguieron de cerca las negociaciones mediadas por Estados Unidos entre Ucrania y Rusia en Ginebra. Un asistente del equipo negociador de Kiev informó que las conversaciones continuarán el miércoles, y una eventual resolución podría allanar el camino para el levantamiento de sanciones y el incremento de los flujos petroleros hacia los mercados internacionales.

(Con información de AFP y Bloomberg)

