Manifestantes bloquearon carreteras en Beirut contra los nuevos impuestos que elevan los precios del combustible

Taxistas, en primer plano, bloquean una carretera principal con sus vehículos durante una protesta contra el aumento de impuestos y precios de la gasolina decretado por el gabinete libanés el lunes, en Beirut, Líbano, el martes 17 de febrero de 2026. (Foto AP/Hussein Malla)

Manifestantes bloquearon el martes las principales carreteras de Beirut y sus alrededores después de que el gabinete del Líbano aprobara nuevos impuestos que elevan los precios del combustible y otros productos para financiar aumentos salariales públicos.

El Gabinete aprobó el lunes un impuesto de 300.000 libras libanesas (unos 3,30 dólares) por cada 20 litros (5,3 galones) de gasolina. El diésel quedó exento del nuevo impuesto, ya que la mayoría de los habitantes del Líbano dependen de él para alimentar generadores privados y compensar la grave escasez de electricidad estatal.

El gobierno también acordó aumentar el impuesto al valor agregado sobre todos los productos ya sujetos al gravamen del 11 al 12%, algo que el Parlamento aún debe aprobar.

Los aumentos de impuestos buscan apoyar los aumentos salariales y las mejoras en las pensiones de los empleados públicos, tras la pérdida de valor de los salarios con el desplome monetario de 2019, lo que les otorga el equivalente a seis meses adicionales de salario. El ministro de Información, Paul Morcos, indicó que se estima que los aumentos salariales costarán unos 800 millones de dólares.

Aunque el país mediterráneo se asienta sobre una de las mayores reservas de oro de Oriente Medio, sufre una inflación constante y una corrupción generalizada. El país, con problemas de liquidez, también sufrió daños por unos 11.000 millones de dólares en la guerra de 2024 entre Israel y el grupo militante Hezbollah.

Indignación por el aumento del precio del combustible

Ghayath Saadeh, uno de los integrantes de un grupo de taxistas que bloquearon una carretera principal que conduce al centro de Beirut, dijo que los líderes del país “consideran que los taxistas somos basura”.

“Todo está subiendo de precio, la comida y la bebida, y se acerca el Ramadán”, dijo. “Bloquearemos todas las carreteras, si Dios quiere, si no nos responden”.

Cuando el gobierno libanés propuso nuevos impuestos en 2019, incluyendo una tarifa mensual de 6 dólares por usar llamadas por internet a través de servicios como WhatsApp, estallaron protestas masivas que paralizaron el país durante meses. Los manifestantes exigieron la dimisión de los líderes del país debido a la corrupción generalizada, la parálisis gubernamental y las deficiencias de la infraestructura, y exigieron el fin del sistema sectario de reparto de poder.

El Líbano ha estado bajo presión internacional durante años para realizar reformas financieras, pero hasta ahora ha logrado pocos avances.

Se discute el plan de armas

También el lunes, el gabinete recibió un informe del ejército libanés sobre su progreso en un plan para desarmar a los grupos militantes no estatales en el país, incluido Hezbollah.

El mes pasado, el ejército anunció la finalización de la primera fase del plan, que abarca la zona al sur del río Litani, cerca de la frontera con Israel. La segunda fase del plan abarcará segmentos del sur del Líbano entre los ríos Litani y Awali, incluyendo la ciudad portuaria de Sidón.

Morcos, el ministro de Información, dijo después de la sesión del gabinete que se espera que la segunda etapa dure cuatro meses, pero que podría extenderse “dependiendo de los recursos disponibles, la continuación de los ataques israelíes y los obstáculos sobre el terreno”.

El plan de desarme llega después de que un alto el fuego negociado por Estados Unidos pusiera fin nominalmente a una guerra entre Hezbollah e Israel en noviembre de 2024. Desde entonces, Israel ha acusado a Hezbollah de reconstruirse y ha seguido lanzando ataques casi diarios en el Líbano y ocupando varios puntos de la cima de colinas en el lado libanés de la frontera.

Hezbollah ha insistido en que el acuerdo de alto el fuego sólo requiere que se desarme al sur de Litani y que no discutirá el desarme en el resto del país hasta que Israel detenga sus ataques y se retire de todo el territorio libanés.

