La tasa de desempleo en el Reino Unido registró su máximo desde 2021

En el trimestre entre septiembre y noviembre de 2025, la tasa del paro se había situado en el 5,1 %.

La tasa de desempleo en el Reino Unido alcanzó 5,2% en el último trimestre de 2025, un récord desde enero de 2021, en plena pandemia de covid-19, según datos publicados este martes por la oficina nacional de estadísticas (ONS).

“El número de trabajadores en nómina cayó más en el último trimestre del año, lo cual refleja la débil contratación”, declaró Liz McKeown, directora de estadísticas económicas de la ONS, en un comunicado.

En el trimestre entre septiembre y noviembre de 2025, la tasa del paro se había situado en el 5,1 %.

El empleo entre la población de 16 a 64 años se situó en el 75% entre octubre y diciembre del año pasado, un ascenso respecto a septiembre a noviembre -cuando se colocó en el 75,1%-, mientras que la tasa de inactividad económica alcanzó el 20,8%.

La gente pasa por delante del Banco de Inglaterra en la City de Londres, Reino Unido. REUTERS/Hannah McKay

El crecimiento de los salarios en el sector público fue del 7,2% en los últimos tres meses de 2025, mientras que en el privado fue del 3,4%.

El número de personas en nóminas en el Reino Unido cayó el pasado enero en 11.000 hasta llegar a los 30,3 millones, si bien este último dato está pendiente de una revisión, según el organismo.

Según los analistas, estos datos podrían llevar al Banco de Inglaterra a recortar sus tipos de referencia el próximo mes.

Las cifras oficiales publicadas la semana pasada muestran que la economía británica creció menos de lo esperado en el último trimestre de 2025.

El crecimiento de los salarios en el sector público fue del 7,2% en los últimos tres meses de 2025, mientras que en el privado fue del 3,4%.

“En línea con la tendencia reciente, el mercado de trabajo del Reino Unido (...) está dando muestras de chirriar en momentos que está costando conseguir el crecimiento económico”, comentó Jonathan Raymond, gestor de inversiones en Quilter Cheviot.

La ONS agregó que el crecimiento de los sueldos se desaceleró aún más en el último trimestre, a 4,2%, y que se espera que la inflación global se reduzca en los próximos meses.

(con información de AFP y EFE)