Al menos 28 muertos y decenas de heridos por un ataque con drones contra un mercado en el centro de Sudán

Los proyectiles impactaron el recinto mientras cientos de civiles realizaban compras

Al menos 28 muertos y decenas de heridos por un ataque con drones contra un mercado en el centro de Sudán

Ataques contra un mercado en la región de Kordofán, en el centro de Sudán, mataron al menos a 28 personas e hirieron a decenas, según informó un grupo de derechos humanos este lunes, mientras la guerra entre el ejército y un grupo paramilitar se acerca a su tercer año.

Emergency Lawyers, un grupo de derechos humanos que monitorea la violencia contra civiles, señaló en un comunicado que drones bombardearon el domingo un mercado en la localidad de Sudri, en la provincia de Kordofán del Norte, en un momento en que el mercado estaba lleno de civiles, “agravando la tragedia humanitaria”.

El grupo indicó que era probable que el número de víctimas aumente.

El uso repetido de drones para atacar zonas pobladas muestra un grave desprecio por la vida de los civiles y señala una escalada que amenaza lo que queda de la vida cotidiana en la provincia. Por lo tanto, exigimos un cese inmediato de los ataques con drones por ambas partes del conflicto”, señala el comunicado.

La OIM constata un nuevo éxodo de población en la región sudanesa de Kordofán por el avance de los combates (Europa Press)

Emergency Lawyers escribió en X que drones pertenecientes al ejército atacaron el mercado el domingo. Sin embargo, dos funcionarios militares, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a la prensa, dijeron a The Associated Press que el ejército no ataca infraestructura civil y negaron el ataque.

Hace más de una semana, un dron cerca de la ciudad de Rahad, en Kordofán del Norte, impactó un vehículo que transportaba a familias desplazadas, matando al menos a 24 personas, incluidos ocho niños. Un día antes de ese ataque, fue atacado un convoy de ayuda del Programa Mundial de Alimentos.

Los combates entre las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y el ejército sudanés estallaron y se convirtieron en una guerra a gran escala en todo el país en abril de 2023. Hasta ahora, al menos 40.000 personas han muerto y 12 millones han sido desplazadas, según la Organización Mundial de la Salud. Los grupos de ayuda sostienen que la cifra real de muertos por la guerra podría ser muchas veces mayor, ya que los combates en zonas extensas y remotas dificultan el acceso.

MSF activa labores de agua y saneamiento en el principal campo de desplazados de Kordofán ante la violencia

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo recientemente que la región de Kordofán sigue siendo “volátil y un foco de hostilidades”, mientras las partes en guerra compiten por el control de áreas estratégicas.

Ambas partes en guerra han sido acusadas de atrocidades.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU emitió un informe el viernes en el que indicó que más de 6.000 personas murieron en poco más de tres días cuando las FAR desataron “una ola de violencia intensa… impactante por su magnitud y brutalidad” en la región sudanesa de Darfur a finales de octubre.

Según la ONU, la ofensiva de las FAR para capturar la ciudad de el-Fasher, que solía ser un bastión militar, a finales de octubre incluyó atrocidades generalizadas que equivalieron a crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad.

(AP)

