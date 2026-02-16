Mundo

Las víctimas civiles por bombardeos en Ucrania aumentaron un 26% en 2025

Un informe global revela que la letalidad por ataque en territorio ucraniano creció un 33% durante el año, mientras Rusia intensificaba sus ataques con misiles y drones contra ciudades e infraestructura civil

Guardar
Un hombre camina cerca de
Un hombre camina cerca de autos dañados en el lugar de un ataque con drones rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Odesa, Ucrania. 13 de febrero de 2026 REUTERS/Nina Liashonok

Las víctimas civiles por bombardeos en Ucrania aumentaron un 26% durante 2025, reflejando una escalada en los ataques rusos contra ciudades e infraestructura en el país, según un informe de Action on Armed Violence (AOAV), organización global de monitoreo de conflictos. Los datos revelan que 2.248 civiles murieron y 12.493 resultaron heridos por bombardeos en territorio ucraniano, con un incremento significativo en la letalidad promedio de cada ataque.

El promedio de civiles muertos o heridos por bombardeo alcanzó 4,8 personas, un 33% más que en 2024, según AOAV. El ataque más mortífero del año ocurrió el 24 de junio en Dnipró, cuando misiles rusos impactaron un tren de pasajeros, edificios residenciales y escuelas, causando 21 muertos y 314 heridos, entre ellos 38 niños. La ofensiva marcó el incidente más violento registrado en Ucrania desde que AOAV comenzó su monitoreo en 2012, duplicando en letalidad el peor ataque documentado en 2024.

Los ataques con misiles y drones se produjeron casi todas las noches durante 2025, dejando a millones de personas con acceso limitado o nulo a electricidad, calefacción y agua. El 9 de septiembre, Rusia lanzó el mayor ataque aéreo registrado en la guerra: 805 drones y 13 misiles contra objetivos en toda Ucrania, superando cualquier ofensiva aérea previa desde el inicio de la invasión en febrero de 2022. Los datos de AOAV documentan cifras que probablemente representan un subconteo del verdadero número de víctimas civiles.

A nivel global, las víctimas civiles disminuyeron un 26% respecto al máximo de diez años registrado en 2024, principalmente debido al alto el fuego de octubre en Gaza, anteriormente el conflicto más letal para civiles. AOAV registró 14.024 víctimas civiles en Gaza durante 2025, un 40% menos que el año anterior. A finales de enero, las fuerzas militares israelíes reconocieron por primera vez que la cifra de muertos compilada por las autoridades gazatíes era ampliamente precisa. Un funcionario de seguridad israelí confirmó que 70.000 palestinos habían muerto desde octubre de 2023, en línea con el último recuento del ministerio de salud de Gaza que reporta 72.061 muertos y 171.715 heridos.

FOTO DE ARCHIVO: Un vendedor
FOTO DE ARCHIVO: Un vendedor camina en un mercado callejero atacado por drones rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Odesa, Ucrania 12 de febrero 2026 REUTERS/Nina Liashonok

Durante 2025, el ministerio de salud de Gaza registró 25.718 palestinos muertos y 62.854 heridos, lo que demuestra que los informes de prensa en inglés monitoreados por AOAV representan un subconteo de la realidad sobre el terreno. A nivel mundial, AOAV documentó 45.358 víctimas civiles durante 2025, una reducción respecto a las 61.353 del año anterior. Estas cifras comprenden 17.589 civiles muertos y 27.769 heridos por violencia explosiva de todo tipo.

El país responsable del mayor número de víctimas civiles por violencia explosiva fue Israel, marginalmente por delante de Rusia. La participación israelí en múltiples conflictos durante 2025 significó que causó el 35% de todas las víctimas registradas, frente al 32% de Rusia. Sudán y Myanmar fueron los siguientes conflictos más letales, con 5.438 y 3.178 víctimas respectivamente.

Iain Overton, director ejecutivo de AOAV, afirmó que las cifras muestran que “Ucrania encaja en un colapso más amplio de la contención que ahora es visible en múltiples guerras”, y el respeto por la distinción de proporcionalidad en la guerra “se ha roto”. Atacar deliberadamente a civiles o infraestructura civil de manera excesiva respecto a la ventaja militar directa constituye un crimen de guerra, pero expertos señalan que el principio de proporcionalidad está en su punto de quiebre en múltiples conflictos, incluyendo Gaza, Sudán, Congo y Ucrania.

“Hemos observado esta erosión desplegarse durante años, desde Homs hasta Alepo, Mariúpol y Gaza”, argumentó Overton. “Lo que parece diferente ahora es la sensación de que ya no existe un orden internacional basado en reglas capaz de hacer responsables a quienes cometen estos actos. Cuando la impunidad se normaliza, los crímenes de guerra dejan de ser excepciones impactantes y comienzan a parecerse a un método de guerra”.

Temas Relacionados

UcraniaRusiaGuerra Rusia Ucrania

Últimas Noticias

El famoso Arco de los Enamorados en Italia colapsó en pleno San Valentín

La emblemática formación rocosa de Torre Sant’Andrea, símbolo del turismo romántico en Apulia, se desplomó por un fuerte temporal

El famoso Arco de los

Ucrania y Rusia retoman las conversaciones en Ginebra en medio del escepticismo sobre la postura de Putin

Moscú y Kiev retoman los contactos en Suiza bajo el auspicio de Trump, que ha fijado junio como fecha límite para un acuerdo. Pese al despliegue diplomático, la parálisis en el frente y las exigencias territoriales del Kremlin empañan las esperanzas de un avance real

Ucrania y Rusia retoman las

El gobierno alemán prometió apoyo continuo al Líbano tras el retiro de sus tropas de la ONU

La administración liderada por Frank-Walter Steinmeier anunció este lunes el respaldo a las autoridades de Beirut aun después de la salida de su contingente, una vez que finalice la misión internacional en la frontera con Israel

El gobierno alemán prometió apoyo

A 50 días del “golpe del taladro” contra un banco alemán: 300 millones en pérdidas y ningún sospechoso

Un comando de ladrones aprovechó un fallo de seguridad increíble y saqueó más de 3.000 cajas de seguridad de una sucursal del Sparkasse en Gelsenkirchen durante las fiestas navideñas. La Policía investigó 600 pistas sin resultados

A 50 días del “golpe

Auroras boreales, rompehielos nucleares y 40 días de noche: así es Múrmansk, la ciudad que desafía el círculo polar ártico

En el extremo norte de Rusia, esta urbe guarda historias de resistencia y misterio, donde la naturaleza impone reglas propias y la vida en las calles se reinventa frente a condiciones impensadas para la mayoría

Auroras boreales, rompehielos nucleares y
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vox lidera entre los primeros

Vox lidera entre los primeros votantes: el 27,1% de jóvenes entre 18 y 20 años lo elegiría hoy en las próximas elecciones

Alejandro Gaviria contestó a Petro tras respuesta del presidente sobre el gobierno más corrupto de Colombia: “Descalifica en lugar de argumentar”

Acaba con el dolor de la artritis de forma natural y sin medicamentos: cinco plantas para tés efectivos caseros

El Museo Reina Sofía investiga un incidente con tres turistas expulsadas por llevar banderas de Israel y otros símbolos judíos

Participante eliminada del ‘Desafío Siglo XXI’ reveló el premio que recibió tras salir del ‘reality’ y señaló a quien considera el más hipócrita

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Museo español investiga la expulsión de tres turistas israelíes por portar símbolos judíos

Previa del Benfica - Real Madrid

Más de 15.000 bielorrusos solicitaron asistencia médica por caídas en invierno

(Pre) El PSG quiere golpear primero en Mónaco y Galatasaray y Dortmund hacer valer el factor campo

Milán cierra en tablas con avances en el sector industrial y presión en las tecnológicas

ENTRETENIMIENTO

Marc Anthony responde a un

Marc Anthony responde a un fanático que le pidió hablar español en pleno show: “¡Cállate, cabr*n!"

Riffs inolvidables y acordes legendarios: 5 canciones que se pueden reconocer en los primeros segundos

Isabel Allende respalda la serie “La casa de los espíritus” y Prime Video apuesta por un estreno global

Directora de ‘Cumbres borrascosas’ defiende los cambios y los personajes olvidados en la película: “Tienes que tomar ese tipo de decisiones”

Así celebró Jennifer Aniston el primer San Valentín con su nuevo novio, Jim Curtis