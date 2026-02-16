Las víctimas civiles por bombardeos en Ucrania aumentaron un 26% en 2025

Un hombre camina cerca de autos dañados en el lugar de un ataque con drones rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Odesa, Ucrania. 13 de febrero de 2026 REUTERS/Nina Liashonok

Las víctimas civiles por bombardeos en Ucrania aumentaron un 26% durante 2025, reflejando una escalada en los ataques rusos contra ciudades e infraestructura en el país, según un informe de Action on Armed Violence (AOAV), organización global de monitoreo de conflictos. Los datos revelan que 2.248 civiles murieron y 12.493 resultaron heridos por bombardeos en territorio ucraniano, con un incremento significativo en la letalidad promedio de cada ataque.

El promedio de civiles muertos o heridos por bombardeo alcanzó 4,8 personas, un 33% más que en 2024, según AOAV. El ataque más mortífero del año ocurrió el 24 de junio en Dnipró, cuando misiles rusos impactaron un tren de pasajeros, edificios residenciales y escuelas, causando 21 muertos y 314 heridos, entre ellos 38 niños. La ofensiva marcó el incidente más violento registrado en Ucrania desde que AOAV comenzó su monitoreo en 2012, duplicando en letalidad el peor ataque documentado en 2024.

Los ataques con misiles y drones se produjeron casi todas las noches durante 2025, dejando a millones de personas con acceso limitado o nulo a electricidad, calefacción y agua. El 9 de septiembre, Rusia lanzó el mayor ataque aéreo registrado en la guerra: 805 drones y 13 misiles contra objetivos en toda Ucrania, superando cualquier ofensiva aérea previa desde el inicio de la invasión en febrero de 2022. Los datos de AOAV documentan cifras que probablemente representan un subconteo del verdadero número de víctimas civiles.

A nivel global, las víctimas civiles disminuyeron un 26% respecto al máximo de diez años registrado en 2024, principalmente debido al alto el fuego de octubre en Gaza, anteriormente el conflicto más letal para civiles. AOAV registró 14.024 víctimas civiles en Gaza durante 2025, un 40% menos que el año anterior. A finales de enero, las fuerzas militares israelíes reconocieron por primera vez que la cifra de muertos compilada por las autoridades gazatíes era ampliamente precisa. Un funcionario de seguridad israelí confirmó que 70.000 palestinos habían muerto desde octubre de 2023, en línea con el último recuento del ministerio de salud de Gaza que reporta 72.061 muertos y 171.715 heridos.

FOTO DE ARCHIVO: Un vendedor camina en un mercado callejero atacado por drones rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Odesa, Ucrania 12 de febrero 2026 REUTERS/Nina Liashonok

Durante 2025, el ministerio de salud de Gaza registró 25.718 palestinos muertos y 62.854 heridos, lo que demuestra que los informes de prensa en inglés monitoreados por AOAV representan un subconteo de la realidad sobre el terreno. A nivel mundial, AOAV documentó 45.358 víctimas civiles durante 2025, una reducción respecto a las 61.353 del año anterior. Estas cifras comprenden 17.589 civiles muertos y 27.769 heridos por violencia explosiva de todo tipo.

El país responsable del mayor número de víctimas civiles por violencia explosiva fue Israel, marginalmente por delante de Rusia. La participación israelí en múltiples conflictos durante 2025 significó que causó el 35% de todas las víctimas registradas, frente al 32% de Rusia. Sudán y Myanmar fueron los siguientes conflictos más letales, con 5.438 y 3.178 víctimas respectivamente.

Iain Overton, director ejecutivo de AOAV, afirmó que las cifras muestran que “Ucrania encaja en un colapso más amplio de la contención que ahora es visible en múltiples guerras”, y el respeto por la distinción de proporcionalidad en la guerra “se ha roto”. Atacar deliberadamente a civiles o infraestructura civil de manera excesiva respecto a la ventaja militar directa constituye un crimen de guerra, pero expertos señalan que el principio de proporcionalidad está en su punto de quiebre en múltiples conflictos, incluyendo Gaza, Sudán, Congo y Ucrania.

“Hemos observado esta erosión desplegarse durante años, desde Homs hasta Alepo, Mariúpol y Gaza”, argumentó Overton. “Lo que parece diferente ahora es la sensación de que ya no existe un orden internacional basado en reglas capaz de hacer responsables a quienes cometen estos actos. Cuando la impunidad se normaliza, los crímenes de guerra dejan de ser excepciones impactantes y comienzan a parecerse a un método de guerra”.